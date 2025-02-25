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Колоссальные потери ВСУ: российские военные уничтожили более 900 боевиков - РИА Новости Крым, 25.02.2025
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Колоссальные потери ВСУ: российские военные уничтожили более 900 боевиков
Колоссальные потери ВСУ: российские военные уничтожили более 900 боевиков - РИА Новости Крым, 25.02.2025
Колоссальные потери ВСУ: российские военные уничтожили более 900 боевиков
Армия России поразила 144 района вооруженных формирований Украины, разбиты военные аэродромы и уничтожены более 900 боевиков. Об этом сообщается в сводке... РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T13:25
2025-02-25T13:25
россия
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Армия России поразила 144 района вооруженных формирований Украины, разбиты военные аэродромы и уничтожены более 900 боевиков. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны России.На Харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Волчанска и Липцов Харьковской области. ВСУ потеряли здесь до 35 военнослужащих, два автомобиля и артиллерийское орудие.Улучшили тактическое положение и подразделения группировки сил "Запад". Разбили технику двух механизированных, штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в Луганской Народной Республике. Потери противника составили до 190 военнослужащих, пять автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО. Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Квертус" и склад боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск ударили по формированиям четырех бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике. Потери противника здесь составили около 140 боевиков.Военнослужащие подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике противника в ДНР. Украинская сторона потеряла 305 боевиков, семь боевых бронированных машин, автомобиль и три артиллерийских орудия.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Поражены формирования бригад ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Бурлацкое, Скудное, Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери Киева – свыше 150 боевиков. Силами группировки войск "Днепр" нанесено поражение технике двух механизированных бригад и бригаде береговой обороны ВСУ в Херсонской области. Потери противника – 85 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль и склад боеприпасов.За сутки Вооруженными силами Российской Федерации нанесено поражение по местам производства ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 144 районах.Всего с начала СВО уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 44431 БПЛА, 596 зенитных ракетных комплексов, 21734 танка и другие виды боевой техники и вооружения. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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россия, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Колоссальные потери ВСУ: российские военные уничтожили более 900 боевиков

Минобороны: Киев за сутки потерял больше 900 боевиков ВСУ в зоне проведения спецоперации

13:25 25.02.2025
 
© AP Photo Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo Oleg Petrasiuk
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Армия России поразила 144 района вооруженных формирований Украины, разбиты военные аэродромы и уничтожены более 900 боевиков. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны России.
На Харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Волчанска и Липцов Харьковской области. ВСУ потеряли здесь до 35 военнослужащих, два автомобиля и артиллерийское орудие.
Улучшили тактическое положение и подразделения группировки сил "Запад". Разбили технику двух механизированных, штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в Луганской Народной Республике. Потери противника составили до 190 военнослужащих, пять автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО. Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Квертус" и склад боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск ударили по формированиям четырех бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике. Потери противника здесь составили около 140 боевиков.
Военнослужащие подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике противника в ДНР. Украинская сторона потеряла 305 боевиков, семь боевых бронированных машин, автомобиль и три артиллерийских орудия.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Поражены формирования бригад ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Бурлацкое, Скудное, Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери Киева – свыше 150 боевиков.
Силами группировки войск "Днепр" нанесено поражение технике двух механизированных бригад и бригаде береговой обороны ВСУ в Херсонской области. Потери противника – 85 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль и склад боеприпасов.
За сутки Вооруженными силами Российской Федерации нанесено поражение по местам производства ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 144 районах.
Всего с начала СВО уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 44431 БПЛА, 596 зенитных ракетных комплексов, 21734 танка и другие виды боевой техники и вооружения.
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РоссияНовости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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