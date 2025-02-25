https://crimea.ria.ru/20250225/v-sevastopole-na-distant-iz-za-orvi--otpravili-200-klassov-1144463733.html

В Севастополе на "дистант" из-за ОРВИ отправили 200 классов

В Севастополе на "дистант" из-за ОРВИ отправили 200 классов - РИА Новости Крым, 25.02.2025

В Севастополе на "дистант" из-за ОРВИ отправили 200 классов

В Севастополе в связи с ростом заболеваемости ОРВИ переведены на дистанционное обучение три школы и около 200 классов, а также 19 групп в детсадах находятся на... РИА Новости Крым, 25.02.2025

2025-02-25T12:54

2025-02-25T12:54

2025-02-25T13:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе в связи с ростом заболеваемости ОРВИ переведены на дистанционное обучение три школы и около 200 классов, а также 19 групп в детсадах находятся на карантине. Дальнейшее закрытие школ пока не планируется. Об этом журналистам сообщил директор департамента образования и науки Максим Кривонос.Кроме того, в детских садах на сегодняшний момент 19 групп находятся на карантине, добавил он."Это отдельные группы, планового или ожидаемого перехода детских садов на карантин пока мы не видим. Не так массово болеют детки в детских садах, как в школах, в силу возраста", – уточнил Кривонос.Он отметил, что дальнейшего закрытия школ из-за подъема заболеваемости ОРВИ в городе тоже пока не планируется, но все будет зависеть от ситуации."Мы не планируем закрывать школы, но все будет зависеть от ситуации, которую будет показывать и медицина, и Роспотребнадзор. Мы ежедневно мониторим, в первой половине каждого учебного дня собираем информацию", – сказал Кривонос.По его словам, сложившаяся в городе эпидемиологическая ситуация в учреждениях образования сильно не отличается от прошлого года, так как пик заболеваемости ОРВИ в Севастополе традиционно приходится на февраль – начало марта.Он уточнил, что образовательный процесс там, где обучение временно стало дистанционным, "организован в соответствии со всеми требованиями федерального образовательного стандарта и техническими возможностями, которые существуют у школ".Накануне Кривонос анонсировал перевод на дистанционное обучение трех севастопольских школ из-за подъема сезонных заболеваний.В Крыму на фоне роста уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ на дистанционное обучение полностью переведено десять школ и еще 358 классов общеобразовательных учреждений. Рост заболевших наблюдается во всех возрастных группах населения, но наиболее значим он среди детей от 7 до 14 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым выходит на пик заболеваемости гриппом: динамика и прогнозы Неделю без уроков: в Крыму почти 500 школьников отправили на карантин Грипп, ОРВИ и ковид – когда сезонные инфекции пойдут на спад

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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