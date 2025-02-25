https://crimea.ria.ru/20250225/23-reaktivnykh-snaryada-vampire-sbity-silami-pvo-za-sutki-1144463344.html

23 реактивных снаряда Vampire сбиты силами ПВО за сутки

23 реактивных снаряда Vampire сбиты силами ПВО за сутки - РИА Новости Крым, 25.02.2025

23 реактивных снаряда Vampire сбиты силами ПВО за сутки

23 чешских снаряда Vampire, а также пять американских управляемых авиабомб JDAM уничтожены за сутки силами противовоздушной обороны России. Об этом сообщается в РИА Новости Крым, 25.02.2025

2025-02-25T12:40

2025-02-25T12:40

2025-02-25T12:40

министерство обороны рф

пво

новости сво

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авиационная бомба jdam

беспилотник (бпла, дрон)

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. 23 чешских снаряда Vampire, а также пять американских управляемых авиабомб JDAM уничтожены за сутки силами противовоздушной обороны России. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией на Украине поражены места производства ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации вооруженных формирований ВСУ в 144 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 44 431 беспилотный летательный аппарат, 596 зенитных ракетных комплексов, 21 734 танка и других боевых бронированных машин, 1521 боевая машина реактивных систем залпового огня, 22 007 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 099 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, новости сво, рсзо vampire, авиационная бомба jdam, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине