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23 реактивных снаряда Vampire сбиты силами ПВО за сутки - РИА Новости Крым, 25.02.2025
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23 реактивных снаряда Vampire сбиты силами ПВО за сутки
23 реактивных снаряда Vampire сбиты силами ПВО за сутки - РИА Новости Крым, 25.02.2025
23 реактивных снаряда Vampire сбиты силами ПВО за сутки
23 чешских снаряда Vampire, а также пять американских управляемых авиабомб JDAM уничтожены за сутки силами противовоздушной обороны России. Об этом сообщается в РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T12:40
2025-02-25T12:40
министерство обороны рф
пво
новости сво
рсзо vampire
авиационная бомба jdam
беспилотник (бпла, дрон)
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. 23 чешских снаряда Vampire, а также пять американских управляемых авиабомб JDAM уничтожены за сутки силами противовоздушной обороны России. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией на Украине поражены места производства ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации вооруженных формирований ВСУ в 144 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 44 431 беспилотный летательный аппарат, 596 зенитных ракетных комплексов, 21 734 танка и других боевых бронированных машин, 1521 боевая машина реактивных систем залпового огня, 22 007 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 099 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, пво, новости сво, рсзо vampire, авиационная бомба jdam, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине
23 реактивных снаряда Vampire сбиты силами ПВО за сутки

Российские силы ПВО уничтожили 23 чешских снаряда Vampire и 97 украинских беспилотников

12:40 25.02.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. 23 чешских снаряда Vampire, а также пять американских управляемых авиабомб JDAM уничтожены за сутки силами противовоздушной обороны России. Об этом сообщается в сводке Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США, 23 реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства, а также 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в сообщении военного ведомства.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией на Украине поражены места производства ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации вооруженных формирований ВСУ в 144 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 44 431 беспилотный летательный аппарат, 596 зенитных ракетных комплексов, 21 734 танка и других боевых бронированных машин, 1521 боевая машина реактивных систем залпового огня, 22 007 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 099 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Министерство обороны РФПВОНовости СВОРСЗО VampireАвиационная бомба JDAMБеспилотник (БПЛА, дрон)Вооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Поставки западного оружия Украине
 
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