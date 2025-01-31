https://crimea.ria.ru/20250131/pyatero-boevikov-vsu-zhestoko-ubili-22-mirnykh-zhitelya-kurskogo-sela-1143819280.html

Пятеро боевиков ВСУ жестоко убили 22 мирных жителя курского села

Пятеро боевиков ВСУ жестоко убили 22 мирных жителя курского села - РИА Новости Крым, 31.01.2025

Пятеро боевиков ВСУ жестоко убили 22 мирных жителя курского села

В Курской области пятеро боевиков ВСУ убили 22 мирных жителя села Русское Поречное, в их числе восемь женщин изнасиловали. Личности украинцев установлены,... РИА Новости Крым, 31.01.2025

2025-01-31T07:43

2025-01-31T07:43

2025-01-31T07:47

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В Курской области пятеро боевиков ВСУ убили 22 мирных жителя села Русское Поречное, в их числе восемь женщин изнасиловали. Личности украинцев установлены, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.По данным следствия, украинские военнослужащие из 92 отдельной штурмовой бригады в сентябре 2024 года незаконно пересекли Государственную границу России и вторглись на территорию Курской области. С 28 сентября по 24 ноября, исполняя приказы своего командира, в селе Русское Поречное фигуранты убили 11 мужчин и троих женщин.В ходе боевых действий в Суджанском районе один из учувствовавших в расправе над мирными людьми задержан российскими военными. Он полностью признал вину и дал подробные показания. Из мест, указанных обвиняемым, извлечены тела убитых мирных жителей. По ним назначены экспертизы. Уголовные дела возбуждены по статьям о теракте и групповом изнасиловании по предварительному сговору.В ходе предварительного следствия будут установлены командиры украинских вооруженных формирований, отдававшие преступные приказы, иные соучастники этих преступлений и дана уголовно-правовая оценка их действиям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за ударов ВСУ за год погибли более 5000 мирных – из них 51 ребенокСтрашные цифры: сколько мирных жителей убили ВСУ в ДонбассеФСБ каждый день фиксирует преступления ВСУ против мирных жителей

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости