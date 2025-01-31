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Пятеро боевиков ВСУ жестоко убили 22 мирных жителя курского села - РИА Новости Крым, 31.01.2025
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Пятеро боевиков ВСУ жестоко убили 22 мирных жителя курского села
Пятеро боевиков ВСУ жестоко убили 22 мирных жителя курского села - РИА Новости Крым, 31.01.2025
Пятеро боевиков ВСУ жестоко убили 22 мирных жителя курского села
В Курской области пятеро боевиков ВСУ убили 22 мирных жителя села Русское Поречное, в их числе восемь женщин изнасиловали. Личности украинцев установлены,... РИА Новости Крым, 31.01.2025
2025-01-31T07:43
2025-01-31T07:47
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В Курской области пятеро боевиков ВСУ убили 22 мирных жителя села Русское Поречное, в их числе восемь женщин изнасиловали. Личности украинцев установлены, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.По данным следствия, украинские военнослужащие из 92 отдельной штурмовой бригады в сентябре 2024 года незаконно пересекли Государственную границу России и вторглись на территорию Курской области. С 28 сентября по 24 ноября, исполняя приказы своего командира, в селе Русское Поречное фигуранты убили 11 мужчин и троих женщин.В ходе боевых действий в Суджанском районе один из учувствовавших в расправе над мирными людьми задержан российскими военными. Он полностью признал вину и дал подробные показания. Из мест, указанных обвиняемым, извлечены тела убитых мирных жителей. По ним назначены экспертизы. Уголовные дела возбуждены по статьям о теракте и групповом изнасиловании по предварительному сговору.В ходе предварительного следствия будут установлены командиры украинских вооруженных формирований, отдававшие преступные приказы, иные соучастники этих преступлений и дана уголовно-правовая оценка их действиям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за ударов ВСУ за год погибли более 5000 мирных – из них 51 ребенокСтрашные цифры: сколько мирных жителей убили ВСУ в ДонбассеФСБ каждый день фиксирует преступления ВСУ против мирных жителей
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РИА Новости Крым
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости
Пятеро боевиков ВСУ жестоко убили 22 мирных жителя курского села

Пятеро боевиков убили 22 мирных жителя села Русское Поречное в Курской области - Следком

07:43 31.01.2025 (обновлено: 07:47 31.01.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ
Солдат ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В Курской области пятеро боевиков ВСУ убили 22 мирных жителя села Русское Поречное, в их числе восемь женщин изнасиловали. Личности украинцев установлены, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
По данным следствия, украинские военнослужащие из 92 отдельной штурмовой бригады в сентябре 2024 года незаконно пересекли Государственную границу России и вторглись на территорию Курской области. С 28 сентября по 24 ноября, исполняя приказы своего командира, в селе Русское Поречное фигуранты убили 11 мужчин и троих женщин.
"Кроме того, совершили изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении 8 женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвальные помещения частных жилых домов села Русское Поречное", - сказано в сообщении.
В ходе боевых действий в Суджанском районе один из учувствовавших в расправе над мирными людьми задержан российскими военными. Он полностью признал вину и дал подробные показания. Из мест, указанных обвиняемым, извлечены тела убитых мирных жителей. По ним назначены экспертизы. Уголовные дела возбуждены по статьям о теракте и групповом изнасиловании по предварительному сговору.
"Уже проведенные следственные действия в Русском Поречном говорят о массовом характере преступлений, совершенных украинскими боевиками. В связи с этим, следствие обращается ко всем, кому что-либо известно о преступлениях украинских вооруженных формирований в отношении жителей села и призывает связаться с представителями следственной группы", -обратились в Следкоме к населению.
В ходе предварительного следствия будут установлены командиры украинских вооруженных формирований, отдававшие преступные приказы, иные соучастники этих преступлений и дана уголовно-правовая оценка их действиям.
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