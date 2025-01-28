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Из-за ударов ВСУ за год погибли более 5000 мирных – из них 51 ребенок

Из-за ударов ВСУ за год погибли более 5000 мирных – из них 51 ребенок - РИА Новости Крым, 28.01.2025

Из-за ударов ВСУ за год погибли более 5000 мирных – из них 51 ребенок

Жертвами украинских преступлений в 2024 году стали как минимум 5 399 мирных жителей, в том числе погиб 51 ребенок, еще 350 несовершеннолетних пострадали. Об... РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T12:43

2025-01-28T12:43

2025-01-28T12:43

родион мирошник

новости

украина

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всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Жертвами украинских преступлений в 2024 году стали как минимум 5 399 мирных жителей, в том числе погиб 51 ребенок, еще 350 несовершеннолетних пострадали. Об этом на брифинге во вторник сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.В том числе, по данным МИД, погиб 51 ребенок, еще 350 несовершеннолетних пострадали. По мере освобождения территорий от присутствия украинского режима и проведения следственных действий эти цифры увеличиваются, отметил посол."Вскрываются факты массовых убийств, насилия и мародерства. Уже на данный момент в озвученное число погибших не вошли как минимум 300 убитых украинскими боевиками мирных граждан на территориях освобожденных или освобождаемых нашими вооруженными силами", – отметил МирошникПо вновь выявляемым фактам продолжаются процессуальные действия, тела многих погибших от рук боевиков ВСУ в этой зоне уже найдены, собраны показания их родственников, становятся известны места многих захоронений, устанавливаюстя детальные обстоятельства гибели людей. Мирошник констатировал, что число подтвержденных убийств мирных жителей и других преступлений ВСУ будет расти.Преступления украинских неонацистов в отношении мирного населения Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей фиксируются ежедневно и уже исчисляются многотомными уголовными делами, сообщал ранее представитель УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю Игорь Верешков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшные цифры: сколько мирных жителей убили ВСУ в ДонбассеБоевик ВСУ арестован за убийства и изнасилования женщин в Курской областиРоссия добьется своих целей в борьбе с неонацистами на Украине – Путин

украина

новые регионы россии

харьковская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

родион мирошник, новости, украина, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу