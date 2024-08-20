https://crimea.ria.ru/20240820/rossiya-dobetsya-svoikh-tseley-v-borbe-s-neonatsistami-na-ukraine--putin-1139743387.html
Россия добьется своих целей в борьбе с неонацистами на Украине – Путин
Россия добьется своих целей в борьбе с неонацистами на Украине – Путин - РИА Новости Крым, 20.08.2024
Россия добьется своих целей в борьбе с неонацистами на Украине – Путин
Россия победила террористов на Кавказе, победит и неонацистов, творящих преступления в Курской области, Донбассе и Новороссии. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 20.08.2024
2024-08-20T17:39
2024-08-20T17:39
2024-08-20T18:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Россия победила террористов на Кавказе, победит и неонацистов, творящих преступления в Курской области, Донбассе и Новороссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Беслане на встрече с представителями ассоциации жертв террористических актов "Матери Беслана"."Так, как мы боролись с террористами, нам сегодня приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области, Донбассе, Новороссии. Но так же, как в борьбе с терроризмом мы добились своих целей, мы добьемся этих целей и на этом направлении борьбы с неонацизмом и, безусловно, покараем преступников. В этом не может быть никаких сомнений", – сказал российский лидер.Путин добавил, что у сегодняшних врагов России нет ни морали, ни нравственности, а есть только их интересы.Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20240820/vladimir-putin-vozlozhil-tsvety-k-memorialu-v-shkole-v-beslane-1139739693.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин (политик), россия, украина, политика, новости, антитеррор, неонацизм
Россия добьется своих целей в борьбе с неонацистами на Украине – Путин
Россия добьется своих целей и покарает неонацистских преступников на Украине – Путин
17:39 20.08.2024 (обновлено: 18:48 20.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Россия победила террористов на Кавказе, победит и неонацистов, творящих преступления в Курской области, Донбассе и Новороссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Беслане на встрече с представителями ассоциации жертв террористических актов "Матери Беслана".
"Так, как мы боролись с террористами, нам сегодня приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области, Донбассе, Новороссии. Но так же, как в борьбе с терроризмом мы добились своих целей, мы добьемся этих целей и на этом направлении борьбы с неонацизмом и, безусловно, покараем преступников. В этом не может быть никаких сомнений", – сказал российский лидер.
Путин добавил, что у сегодняшних врагов России нет ни морали, ни нравственности, а есть только их интересы.
"Мы вроде бы об этом знаем, нет секрета никакого. Но привыкнуть к этому невозможно. Мы наблюдаем это сейчас, по мере реальной текущей жизни. Со стороны видно, что они сами творят. И они продолжают эту работу с попыткой раскачать нашу страну", – указал глава государства.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.