https://crimea.ria.ru/20240820/rossiya-dobetsya-svoikh-tseley-v-borbe-s-neonatsistami-na-ukraine--putin-1139743387.html

Россия добьется своих целей в борьбе с неонацистами на Украине – Путин

Россия добьется своих целей в борьбе с неонацистами на Украине – Путин - РИА Новости Крым, 20.08.2024

Россия добьется своих целей в борьбе с неонацистами на Украине – Путин

Россия победила террористов на Кавказе, победит и неонацистов, творящих преступления в Курской области, Донбассе и Новороссии. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 20.08.2024

2024-08-20T17:39

2024-08-20T17:39

2024-08-20T18:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Россия победила террористов на Кавказе, победит и неонацистов, творящих преступления в Курской области, Донбассе и Новороссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Беслане на встрече с представителями ассоциации жертв террористических актов "Матери Беслана"."Так, как мы боролись с террористами, нам сегодня приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области, Донбассе, Новороссии. Но так же, как в борьбе с терроризмом мы добились своих целей, мы добьемся этих целей и на этом направлении борьбы с неонацизмом и, безусловно, покараем преступников. В этом не может быть никаких сомнений", – сказал российский лидер.Путин добавил, что у сегодняшних врагов России нет ни морали, ни нравственности, а есть только их интересы.Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20240820/vladimir-putin-vozlozhil-tsvety-k-memorialu-v-shkole-v-beslane-1139739693.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, украина, политика, новости, антитеррор, неонацизм