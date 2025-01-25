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Боевик ВСУ арестован за убийства и изнасилования женщин в Курской области
Боевик ВСУ арестован за убийства и изнасилования женщин в Курской области - РИА Новости Крым, 25.01.2025
Боевик ВСУ арестован за убийства и изнасилования женщин в Курской области
Суд арестовал военнослужащего ВСУ, подозреваемого в изнасиловании и убийстве шести женщин в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области. Об этом... РИА Новости Крым, 25.01.2025
2025-01-25T14:58
2025-01-25T14:58
2025-01-25T14:58
новости
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
всу (вооруженные силы украины)
суд
убийство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Суд арестовал военнослужащего ВСУ, подозреваемого в изнасиловании и убийстве шести женщин в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.Военнослужащий штурмовой бригады ВСУ подозревается в совершении терактов, повлекших гибель людей, и преступлениях против половой неприкосновенности.По версии следствия, фигурант с неустановленными военнослужащими ВСУ незаконно пересекли государственной границу РФ и в период с 29 сентября по 1 октября "совершили убийство не менее шести жителей села Русское Поречное".Кроме того, они "совершили преступления против половой неприкосновенности (изнасилования, иные действия сексуального характера, с особой жестокостью) шести лиц женского пола, после чего убили их", добавили в пресс-службе.Ранее российские военнослужащие нашли в подвалах освобожденного села Русское Поречное в Курской области тела мирных жителей, в том числе пожилых. У них были связаны руки, на трупах обнаружены следы пыток, а также пулевых и осколочных ранений.Главное военное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело. По данным следствия, в январе украинские боевики убили в Русском Поречном не менее семи мирных жителей, укрывавшихся под землей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, всу (вооруженные силы украины), суд, убийство
Боевик ВСУ арестован за убийства и изнасилования женщин в Курской области
Боевик ВСУ арестован по подозрению в убийствах и изнасилованиях 6 женщин в Курской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Суд арестовал военнослужащего ВСУ, подозреваемого в изнасиловании и убийстве шести женщин в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.
"Ленинский районный суд города Курска заключил под стражу 26-летнего военнослужащего ВФУ, подозреваемого в совершении особо тяжкого и тяжких преступлений в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области", - говорится в сообщении.
Военнослужащий штурмовой бригады ВСУ подозревается в совершении терактов, повлекших гибель людей, и преступлениях против половой неприкосновенности.
По версии следствия, фигурант с неустановленными военнослужащими ВСУ незаконно пересекли государственной границу РФ и в период с 29 сентября по 1 октября "совершили убийство не менее шести жителей села Русское Поречное".
Кроме того, они "совершили преступления против половой неприкосновенности (изнасилования, иные действия сексуального характера, с особой жестокостью) шести лиц женского пола, после чего убили их", добавили в пресс-службе.
Ранее российские военнослужащие нашли в подвалах освобожденного села Русское Поречное в Курской области тела мирных жителей, в том числе пожилых. У них были связаны руки, на трупах обнаружены следы пыток, а также пулевых и осколочных ранений.
Главное военное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело. По данным следствия, в январе украинские боевики убили в Русском Поречном не менее семи мирных жителей, укрывавшихся под землей.
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