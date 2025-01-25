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Боевик ВСУ арестован за убийства и изнасилования женщин в Курской области

Боевик ВСУ арестован за убийства и изнасилования женщин в Курской области - РИА Новости Крым, 25.01.2025

Боевик ВСУ арестован за убийства и изнасилования женщин в Курской области

Суд арестовал военнослужащего ВСУ, подозреваемого в изнасиловании и убийстве шести женщин в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области. Об этом... РИА Новости Крым, 25.01.2025

2025-01-25T14:58

2025-01-25T14:58

2025-01-25T14:58

новости

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

всу (вооруженные силы украины)

суд

убийство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Суд арестовал военнослужащего ВСУ, подозреваемого в изнасиловании и убийстве шести женщин в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.Военнослужащий штурмовой бригады ВСУ подозревается в совершении терактов, повлекших гибель людей, и преступлениях против половой неприкосновенности.По версии следствия, фигурант с неустановленными военнослужащими ВСУ незаконно пересекли государственной границу РФ и в период с 29 сентября по 1 октября "совершили убийство не менее шести жителей села Русское Поречное".Кроме того, они "совершили преступления против половой неприкосновенности (изнасилования, иные действия сексуального характера, с особой жестокостью) шести лиц женского пола, после чего убили их", добавили в пресс-службе.Ранее российские военнослужащие нашли в подвалах освобожденного села Русское Поречное в Курской области тела мирных жителей, в том числе пожилых. У них были связаны руки, на трупах обнаружены следы пыток, а также пулевых и осколочных ранений.Главное военное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело. По данным следствия, в январе украинские боевики убили в Русском Поречном не менее семи мирных жителей, укрывавшихся под землей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, всу (вооруженные силы украины), суд, убийство