https://crimea.ria.ru/20240312/politicheskiy-pasyans-oppozitsionerov-zachem-kooperiruyutsya-orban-i-tramp-1135572000.html

Политический пасьянс оппозиционеров: зачем кооперируются Орбан и Трамп

Политический пасьянс оппозиционеров: зачем кооперируются Орбан и Трамп - РИА Новости Крым, 12.03.2024

Политический пасьянс оппозиционеров: зачем кооперируются Орбан и Трамп

Своеобразное единство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и кандидата в президенты США Дональда Трампа не более чем политический пасьянс, который сложился... РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T08:43

2024-03-12T08:43

2024-03-12T08:43

радио "спутник в крыму"

политика

сша

дональд трамп

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виктор орбан

мнения

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Тандем Орбана и Трампа политический пасьянс на время предвыборных кампаний - политолог Вадим Колесниченко Тандем Орбана и Трампа политический пасьянс на время предвыборных кампаний - политолог Вадим Колесниченко audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Своеобразное единство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и кандидата в президенты США Дональда Трампа не более чем политический пасьянс, который сложился на время, пока оба решают свои задачи на выборах. И это вовсе не значит, что их заявления не станут прямо противоположными спустя год. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог Вадим Колесниченко.10 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "раскрыл планы" Дональда Трампа по Украине. Венгерский политик заявил, что экс-президент США в разговоре с ним заявил, что в случае победы на выборах не намерен согласовывать финансирование для Киева, а поскольку Европа не сможет "тянуть" Украину сама, конфликт завершится. Известно, что на днях Орбан встретился с Трампом и группой его советников в его частной резиденции во Флориде.По словам Колесниченко, и сама эта встреча, и слова Орбана о ней лишний раз доказывают, что перед нами разворачивается "политический пасьянс", актуальный для данного исторического момента. При этом не исключено, "что через полгода или год их заявления будут прямо противоположными"."Просто сегодня и Орбану, и Трампу выгодно делать подобного рода заявления", – сказал Колесниченко.Так, по мнению политолога, у венгерского премьера, который и прежде "поддерживал Трампа и был в русле его самых активных сторонников еще когда тот избирался в первый раз", сегодня есть как минимум еще две причины говорить в унисон с экс-президентом США.Первая связана с тем, что Орбан – провенгерский политик, отстаивающий интересы своей страны, "у которой достаточно интересное прошлое", и такой подход находит отклик у венгерского народа, отметил Колесниченко."Не будем забывать имперские амбиции Австро-Венгрии и что участие ее во Второй мировой войне привело к тому, что она стала совсем маленьким государством. Несмотря на это, национальная провенгерская политика является сегодня ключевой. И в отличие от всех стран Европы Венгрия, находясь в ЕС, сохраняет свой колорит и борется за суверенитет в рамках участия в том же Евросоюзе. Это сложно, но они это делают", – сказал политолог.Вторая причина также связана с работой Орбана на свой рейтинг, только уже на международной арене: это часть "предвыборной кампании, направленной на Европу", где летом в Европарламент "будут выбирать более 700 депутатов со всех стран ЕС", добавил Колесниченко.Что касается Трампа, то как таковая поддержка Орбана ему "не так и важна", поскольку он ориентирован на внутреннюю американскую аудиторию в своей борьбе с демократами, считает Колесниченко. Но факт того, что в Европе у него есть подспорье такого, по сути, оппозиционного как и он сам, национально ориентированного лидера все же имеет значение.При этом для России такая политическая карта, которая разыгрывается в лозунгах, в частности в США, выгодна сегодня, отмечает политолог. Хотя бы потому, что она означает отсутствие должного финансирования Киева."И 50 млн евро поддержки могут прийти уже тогда, когда Украины как таковой не будет", – заключил эксперт.В феврале премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что стратегия ЕС по Украине провалилась. На днях президент США Джо Байден оговорился, рассуждая об Афганистане и Ираке в интервью MSNBC, и заявил, что Америке "не стоило лезть на Украину". Читайте также на РИА Новости Крым:Грядет Трамп: если в США сменится лидер - политолог оценил перспективу"Это кошмар": что показали праймериз в СШАКогда Запад признает Крым и новые регионы российскими – мнение

https://crimea.ria.ru/20240110/germaniya-bez-sholtsa-i-orban-v-evrosovete-chego-zhdat-ot-rokirovok-2024-1134070125.html

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политика, сша, дональд трамп, венгрия, виктор орбан, мнения, вадим колесниченко, выборы, новости