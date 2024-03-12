https://crimea.ria.ru/20240312/politicheskiy-pasyans-oppozitsionerov-zachem-kooperiruyutsya-orban-i-tramp-1135572000.html
Политический пасьянс оппозиционеров: зачем кооперируются Орбан и Трамп
Политический пасьянс оппозиционеров: зачем кооперируются Орбан и Трамп - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Политический пасьянс оппозиционеров: зачем кооперируются Орбан и Трамп
Своеобразное единство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и кандидата в президенты США Дональда Трампа не более чем политический пасьянс, который сложился... РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T08:43
2024-03-12T08:43
2024-03-12T08:43
радио "спутник в крыму"
политика
сша
дональд трамп
венгрия
виктор орбан
мнения
вадим колесниченко
выборы
новости
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Тандем Орбана и Трампа политический пасьянс на время предвыборных кампаний - политолог Вадим Колесниченко
Тандем Орбана и Трампа политический пасьянс на время предвыборных кампаний - политолог Вадим Колесниченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Своеобразное единство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и кандидата в президенты США Дональда Трампа не более чем политический пасьянс, который сложился на время, пока оба решают свои задачи на выборах. И это вовсе не значит, что их заявления не станут прямо противоположными спустя год. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог Вадим Колесниченко.10 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "раскрыл планы" Дональда Трампа по Украине. Венгерский политик заявил, что экс-президент США в разговоре с ним заявил, что в случае победы на выборах не намерен согласовывать финансирование для Киева, а поскольку Европа не сможет "тянуть" Украину сама, конфликт завершится. Известно, что на днях Орбан встретился с Трампом и группой его советников в его частной резиденции во Флориде.По словам Колесниченко, и сама эта встреча, и слова Орбана о ней лишний раз доказывают, что перед нами разворачивается "политический пасьянс", актуальный для данного исторического момента. При этом не исключено, "что через полгода или год их заявления будут прямо противоположными"."Просто сегодня и Орбану, и Трампу выгодно делать подобного рода заявления", – сказал Колесниченко.Так, по мнению политолога, у венгерского премьера, который и прежде "поддерживал Трампа и был в русле его самых активных сторонников еще когда тот избирался в первый раз", сегодня есть как минимум еще две причины говорить в унисон с экс-президентом США.Первая связана с тем, что Орбан – провенгерский политик, отстаивающий интересы своей страны, "у которой достаточно интересное прошлое", и такой подход находит отклик у венгерского народа, отметил Колесниченко."Не будем забывать имперские амбиции Австро-Венгрии и что участие ее во Второй мировой войне привело к тому, что она стала совсем маленьким государством. Несмотря на это, национальная провенгерская политика является сегодня ключевой. И в отличие от всех стран Европы Венгрия, находясь в ЕС, сохраняет свой колорит и борется за суверенитет в рамках участия в том же Евросоюзе. Это сложно, но они это делают", – сказал политолог.Вторая причина также связана с работой Орбана на свой рейтинг, только уже на международной арене: это часть "предвыборной кампании, направленной на Европу", где летом в Европарламент "будут выбирать более 700 депутатов со всех стран ЕС", добавил Колесниченко.Что касается Трампа, то как таковая поддержка Орбана ему "не так и важна", поскольку он ориентирован на внутреннюю американскую аудиторию в своей борьбе с демократами, считает Колесниченко. Но факт того, что в Европе у него есть подспорье такого, по сути, оппозиционного как и он сам, национально ориентированного лидера все же имеет значение.При этом для России такая политическая карта, которая разыгрывается в лозунгах, в частности в США, выгодна сегодня, отмечает политолог. Хотя бы потому, что она означает отсутствие должного финансирования Киева."И 50 млн евро поддержки могут прийти уже тогда, когда Украины как таковой не будет", – заключил эксперт.В феврале премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что стратегия ЕС по Украине провалилась. На днях президент США Джо Байден оговорился, рассуждая об Афганистане и Ираке в интервью MSNBC, и заявил, что Америке "не стоило лезть на Украину". Читайте также на РИА Новости Крым:Грядет Трамп: если в США сменится лидер - политолог оценил перспективу"Это кошмар": что показали праймериз в СШАКогда Запад признает Крым и новые регионы российскими – мнение
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политика, сша, дональд трамп, венгрия, виктор орбан, мнения, вадим колесниченко, выборы, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым.
Своеобразное единство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и кандидата в президенты США Дональда Трампа не более чем политический пасьянс, который сложился на время, пока оба решают свои задачи на выборах. И это вовсе не значит, что их заявления не станут прямо противоположными спустя год. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму"
поделился политолог Вадим Колесниченко.
10 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "раскрыл планы" Дональда Трампа по Украине. Венгерский политик заявил, что экс-президент США в разговоре с ним заявил, что в случае победы на выборах не намерен согласовывать финансирование для Киева, а поскольку Европа не сможет "тянуть" Украину сама, конфликт завершится. Известно, что на днях Орбан встретился с Трампом и группой его советников в его частной резиденции во Флориде.
По словам Колесниченко, и сама эта встреча, и слова Орбана о ней лишний раз доказывают, что перед нами разворачивается "политический пасьянс", актуальный для данного исторического момента. При этом не исключено, "что через полгода или год их заявления будут прямо противоположными".
"Просто сегодня и Орбану, и Трампу выгодно делать подобного рода заявления", – сказал Колесниченко.
Так, по мнению политолога, у венгерского премьера, который и прежде "поддерживал Трампа и был в русле его самых активных сторонников еще когда тот избирался в первый раз", сегодня есть как минимум еще две причины говорить в унисон с экс-президентом США.
Первая связана с тем, что Орбан – провенгерский политик, отстаивающий интересы своей страны, "у которой достаточно интересное прошлое", и такой подход находит отклик у венгерского народа, отметил Колесниченко.
"Не будем забывать имперские амбиции Австро-Венгрии и что участие ее во Второй мировой войне привело к тому, что она стала совсем маленьким государством. Несмотря на это, национальная провенгерская политика является сегодня ключевой. И в отличие от всех стран Европы Венгрия, находясь в ЕС, сохраняет свой колорит и борется за суверенитет в рамках участия в том же Евросоюзе. Это сложно, но они это делают", – сказал политолог.
Вторая причина также связана с работой Орбана на свой рейтинг, только уже на международной арене: это часть "предвыборной кампании, направленной на Европу", где летом в Европарламент "будут выбирать более 700 депутатов со всех стран ЕС", добавил Колесниченко.
"То есть это обращение ко всем избирателям, которые будут отдавать свои голоса за тех кандидатов, которые, возможно, станут депутатами. К Орбану сегодня в Европе прислушиваются, поэтому, я считаю, это очень важный шаг. Орбан максимально в последние годы ведет политику того, чтобы ЕС занимался интересами собственных стран, в отличие от политики еврокомиссаров, которые обслуживают идеи США и по сути уничтожают Евросоюз. И его сегодняшние заявления направлены на изменение атмосферы в ЕС", – поделился мнением эксперт.
Что касается Трампа, то как таковая поддержка Орбана ему "не так и важна", поскольку он ориентирован на внутреннюю американскую аудиторию в своей борьбе с демократами, считает Колесниченко. Но факт того, что в Европе у него есть подспорье такого, по сути, оппозиционного как и он сам, национально ориентированного лидера все же имеет значение.
"Многоуровневый слоеный пирог под названием "выборы". Все ради выборов. Только в разных местах", – заключил Колесниченко.
При этом для России такая политическая карта, которая разыгрывается в лозунгах, в частности в США, выгодна сегодня, отмечает политолог. Хотя бы потому, что она означает отсутствие должного финансирования Киева.
"И 50 млн евро поддержки могут прийти уже тогда, когда Украины как таковой не будет", – заключил эксперт.
В феврале премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что стратегия ЕС по Украине провалилась
. На днях президент США Джо Байден оговорился
, рассуждая об Афганистане и Ираке в интервью MSNBC, и заявил, что Америке "не стоило лезть на Украину".
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