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Стратегия ЕС по Украине провалилась – Орбан
Стратегия ЕС по Украине провалилась – Орбан - РИА Новости Крым, 17.02.2024
Стратегия ЕС по Украине провалилась – Орбан
Европейский союз выбрал провальную стратегию по Украине, из-за чего Брюссель "почти ввязался в конфликт", завил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости Крым, 17.02.2024
2024-02-17T20:37
2024-02-17T20:37
2024-02-17T20:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Европейский союз выбрал провальную стратегию по Украине, из-за чего Брюссель "почти ввязался в конфликт", завил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Он также подчеркнул, что Венгрия не даст втянуть себя в конфликт и не будет поставлять Киеву оружие, "даже если есть крупные страны, которым это не нравится".Ранее Орбан заявил, что Москва не объявляла войну Киеву и не проводила всеобщую мобилизацию, то что происходит на Украине - специальная военная операция России. При этом, по его мнению, Украина ведет "полноценную войну" и конкретных решений по содержанию переговоров пока нет, и это угрожает всей Европе.При этом он считает переговоры о вступлении Украины в Евросоюз "ужасной ошибкой" и убежден, что "отнять" Крым у России – это нереалистичный план.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина станет иждивенцем ЕвросоюзаГермания без Шольца и Орбан в Евросовете: чего ждать от рокировок-2024Москва запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине
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виктор орбан, европейский союз (ес), украина, россия, новости сво, безопасность, политика, новости
Стратегия ЕС по Украине провалилась – Орбан
Из-за провальной стратегии ЕС Брюссель почти ввязался в конфликт на Украине - Орбан