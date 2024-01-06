Москва запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине
Россия запросила на 22 января заседание Совета Безопасности ООН по поставкам оружия Киеву
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Москва запросила на 22 января проведение заседания Совбеза ООН по теме поставок западного оружия Киеву. Информацию об этом подтвердил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя передачу ВСУ западных истребителей, ранее заявлял, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, что чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
По данным Минобороны РФ, вооруженные силы Украины в конфликте с Россией поддерживает 54 страны. Они оказывают ей помощь из космоса, отправляют финансовые транши, наемников и вооружение. При этом иностранные государства поставили ВСУ более 1,6 тысяч единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 ЗРК, свыше 5,2 тысячи единиц бронетанкового вооружения и больше 23 тысяч беспилотников.
Общий объем финансирования Киева со стороны Вашингтона с начала спецоперации составил 113 миллиардов долларов. Половина от этой суммы пошла на военные нужны, другая – на поддержку правительства и экономики Украины.
На состоявшемся 14-15 декабря саммите ЕС лидерам стран-участниц не удалось договориться о выделении помощи Украине на 50 млрд евро. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что наложил вето на выделение Киеву дополнительных средств. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что к теме согласования помощи Украине к этой теме вернутся в январе.
В свою очередь координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил в начале января, что последний пакет военной помощи, выделение которого одобрил президент США Джо Байден в конце декабря, пока еще не доставлен на Украину в полном объеме. По его словам, на это могут уйти недели. При этом он подчеркнул, что США исчерпали возможность оказывать Киеву военную помощь, больше денег у Белого дома на Украину нет.
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