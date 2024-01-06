https://crimea.ria.ru/20240106/moskva-zaprosila-zasedanie-sb-oon-po-postavkam-oruzhiya-ukraine-1134016164.html

Москва запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине

Москва запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине - РИА Новости Крым, 06.01.2024

Москва запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине

Москва запросила на 22 января проведение заседания Совбеза ООН по теме поставок западного оружия Киеву. Информацию об этом подтвердил в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 06.01.2024

2024-01-06T08:26

2024-01-06T08:26

2024-01-06T08:26

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Москва запросила на 22 января проведение заседания Совбеза ООН по теме поставок западного оружия Киеву. Информацию об этом подтвердил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя передачу ВСУ западных истребителей, ранее заявлял, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, что чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.По данным Минобороны РФ, вооруженные силы Украины в конфликте с Россией поддерживает 54 страны. Они оказывают ей помощь из космоса, отправляют финансовые транши, наемников и вооружение. При этом иностранные государства поставили ВСУ более 1,6 тысяч единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 ЗРК, свыше 5,2 тысячи единиц бронетанкового вооружения и больше 23 тысяч беспилотников.Общий объем финансирования Киева со стороны Вашингтона с начала спецоперации составил 113 миллиардов долларов. Половина от этой суммы пошла на военные нужны, другая – на поддержку правительства и экономики Украины.На состоявшемся 14-15 декабря саммите ЕС лидерам стран-участниц не удалось договориться о выделении помощи Украине на 50 млрд евро. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что наложил вето на выделение Киеву дополнительных средств. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что к теме согласования помощи Украине к этой теме вернутся в январе.В свою очередь координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил в начале января, что последний пакет военной помощи, выделение которого одобрил президент США Джо Байден в конце декабря, пока еще не доставлен на Украину в полном объеме. По его словам, на это могут уйти недели. При этом он подчеркнул, что США исчерпали возможность оказывать Киеву военную помощь, больше денег у Белого дома на Украину нет.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЕС придумали способ одобрить помощь Украине без согласия ВенгрииНикакой информации о передаче F-16 Киеву нет: командование ВС ВСУВ МИД РФ ответили Польше на призыв поставить Киеву дальнобойные ракеты

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поставки западного оружия украине, оон, украина, россия, дмитрий полянский, новости, сша, в мире, политика