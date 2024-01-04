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Вложено больше 200 млрд долларов: сколько стран поддерживают Киев

Вложено больше 200 млрд долларов: сколько стран поддерживают Киев - РИА Новости Крым, 04.01.2024

Вложено больше 200 млрд долларов: сколько стран поддерживают Киев

Вооруженные силы Украины в конфликте с Россией поддерживает 54 страны. Они оказывают ей помощь из космоса, отправляют финансовые транши, наемников и вооружение. РИА Новости Крым, 04.01.2024

2024-01-04T14:44

2024-01-04T14:44

2024-01-04T14:44

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

поставки западного оружия украине

сша

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в мире

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины в конфликте с Россией поддерживает 54 страны. Они оказывают ей помощь из космоса, отправляют финансовые транши, наемников и вооружение. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.При этом помощь идет даже из космоса - в интересах ВСУ работает более 500 космических аппаратов США и стран НАТО."Более 70 из них разведывательных, остальные - коммерческие двойного назначения. Еще более 20 тысяч терминалов спутниковой системы Starlink работают для организации управления и связи", - указала в оборонном ведомтсве.При этом иностранные государства поставили ВСУ более 1,6 тысяч единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 ЗРК, свыше 5,2 тысячи единиц бронетанкового вооружения и больше 23 тысяч беспилотников.При этом в Белом доме заявили, что деньги на помощь Киеву исчерпаны.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько наемников и из каких стран воюют за ВСУНа этом все: в Белом доме закончились деньги на УкраинуПлана "Б" нет: Кулеба о дефиците военной помощи Запада

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине, сша, нато, в мире, новости сво, иностранные наемники всу