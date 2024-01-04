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Вложено больше 200 млрд долларов: сколько стран поддерживают Киев - РИА Новости Крым, 04.01.2024
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Вложено больше 200 млрд долларов: сколько стран поддерживают Киев
Вложено больше 200 млрд долларов: сколько стран поддерживают Киев - РИА Новости Крым, 04.01.2024
Вложено больше 200 млрд долларов: сколько стран поддерживают Киев
Вооруженные силы Украины в конфликте с Россией поддерживает 54 страны. Они оказывают ей помощь из космоса, отправляют финансовые транши, наемников и вооружение. РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T14:44
2024-01-04T14:44
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
поставки западного оружия украине
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нато
в мире
новости сво
иностранные наемники всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины в конфликте с Россией поддерживает 54 страны. Они оказывают ей помощь из космоса, отправляют финансовые транши, наемников и вооружение. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.При этом помощь идет даже из космоса - в интересах ВСУ работает более 500 космических аппаратов США и стран НАТО."Более 70 из них разведывательных, остальные - коммерческие двойного назначения. Еще более 20 тысяч терминалов спутниковой системы Starlink работают для организации управления и связи", - указала в оборонном ведомтсве.При этом иностранные государства поставили ВСУ более 1,6 тысяч единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 ЗРК, свыше 5,2 тысячи единиц бронетанкового вооружения и больше 23 тысяч беспилотников.При этом в Белом доме заявили, что деньги на помощь Киеву исчерпаны.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько наемников и из каких стран воюют за ВСУНа этом все: в Белом доме закончились деньги на УкраинуПлана "Б" нет: Кулеба о дефиците военной помощи Запада
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине, сша, нато, в мире, новости сво, иностранные наемники всу
Вложено больше 200 млрд долларов: сколько стран поддерживают Киев

ВСУ в конфликте с Россией поддерживает 54 страны - Минобороны

14:44 04.01.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийТехника ВСУ
Техника ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины в конфликте с Россией поддерживает 54 страны. Они оказывают ей помощь из космоса, отправляют финансовые транши, наемников и вооружение. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.
"Украину в конфликте поддерживает 54 страны, на военную помощь потрачено 203 млрд долларов", - такие данные опубликовало российское Минобороны.
При этом помощь идет даже из космоса - в интересах ВСУ работает более 500 космических аппаратов США и стран НАТО.
"Более 70 из них разведывательных, остальные - коммерческие двойного назначения. Еще более 20 тысяч терминалов спутниковой системы Starlink работают для организации управления и связи", - указала в оборонном ведомтсве.
При этом иностранные государства поставили ВСУ более 1,6 тысяч единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 ЗРК, свыше 5,2 тысячи единиц бронетанкового вооружения и больше 23 тысяч беспилотников.
При этом в Белом доме заявили, что деньги на помощь Киеву исчерпаны.
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Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Поставки западного оружия УкраинеСШАНАТОВ миреНовости СВОИностранные наемники ВСУ
 
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