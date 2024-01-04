https://crimea.ria.ru/20240104/na-etom-vse-v-belom-dome-zakonchilis-dengi-na-ukrainu-1133981349.html

На этом все: в Белом доме закончились деньги на Украину

На этом все: в Белом доме закончились деньги на Украину - РИА Новости Крым, 04.01.2024

На этом все: в Белом доме закончились деньги на Украину

США исчерпали возможность оказывать Киеву военную помощь, больше денег у Белого дома на Украину нет. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций... РИА Новости Крым, 04.01.2024

2024-01-04T13:52

2024-01-04T13:52

2024-01-04T13:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. США исчерпали возможность оказывать Киеву военную помощь, больше денег у Белого дома на Украину нет. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.Он пояснил, что последний пакет военной помощи, выделение которого одобрил американский лидер Джо Байден в конце декабря, пока еще не доставлен на Украину в полном объеме. И добавил, что на это могут уйти недели.В конце 2023 года Кирби призвал Конгресс США пока не поздно согласовать дополнительную помощь Украине в начале следующего года, поскольку "время не на их стороне". В свою очередь госсекретарь Энтони Блинкен заявил о существовании у США "четкого плана" будущего развития Украины, который не предполагает необходимости выделения помощи Киеву на текущем уровне.7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании ранее принял Белый дом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Но преодолеть барьер республиканцев не удалось. Они проголосовали против выделения средств Украине, требуя принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.Читайте также на РИА Новости Крым6США в корне изменили свое понимание "победы" Украины – МедведевПлана "Б" нет: Кулеба о дефиците военной помощи ЗападаНикакой информации о передаче F-16 Киеву нет: командование ВС ВСУ

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сша, джон кирби, украина, поставки западного оружия украине, в мире, деньги, новости, политика, конгресс сша