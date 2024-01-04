На этом все: в Белом доме закончились деньги на Украину
Денег на поддержку Украины у США больше нет - Кирби
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. США исчерпали возможность оказывать Киеву военную помощь, больше денег у Белого дома на Украину нет. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Он пояснил, что последний пакет военной помощи, выделение которого одобрил американский лидер Джо Байден в конце декабря, пока еще не доставлен на Украину в полном объеме. И добавил, что на это могут уйти недели.
"Президент подписал последний пакет, на восполнение которого у нас было финансирование, и на этом все. Нам нужно одобрение (на выделение дополнительных средств, — ред.), чтобы мы могли продолжить предоставлять поддержку Украине", — цитирует Кирби РИА новости.
В конце 2023 года Кирби призвал Конгресс США пока не поздно согласовать дополнительную помощь Украине в начале следующего года, поскольку "время не на их стороне". В свою очередь госсекретарь Энтони Блинкен заявил о существовании у США "четкого плана" будущего развития Украины, который не предполагает необходимости выделения помощи Киеву на текущем уровне.
7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании ранее принял Белый дом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Но преодолеть барьер республиканцев не удалось. Они проголосовали против выделения средств Украине, требуя принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.
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