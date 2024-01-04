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Плана "Б" нет: Кулеба о дефиците военной помощи Запада

Плана "Б" нет: Кулеба о дефиците военной помощи Запада - РИА Новости Крым, 04.01.2024

Плана "Б" нет: Кулеба о дефиците военной помощи Запада

Украинские влати не имеют никакого запасного плана на случай, если Запад перестанет выделять финансовую помощь на вооружение Киева. Такое признание в интервью... РИА Новости Крым, 04.01.2024

2024-01-04T11:02

2024-01-04T11:02

2024-01-04T11:02

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дмитрий кулеба

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Украинские влати не имеют никакого запасного плана на случай, если Запад перестанет выделять финансовую помощь на вооружение Киева. Такое признание в интервью CNN глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Так Кулеба ответил на вопрос ведущей телеканала, что готовит Киев на случай, если потребуется возместить недостаток военной помощи от США и Европы.В начале ноября глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что власти Украины разработали "план "Б" на тот случай, если Киев перестанет получать помощь от стран Запада. При этом эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин полагает, что в случае сокращения западной военной помощи Киев будет пытаться "заморозить" конфликт на несколько лет, при этом отказавшись от своих территориальных претензий к России в отношении новых регионов и Крыма.В ноябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС должен перейти к плану "Б" по Украине, который бы соответствовал интересам всех государств, поскольку Россию победить на поле боя не удастся. При этом по мнению политолога Ростислава Ищенко, интересы отдельных стран Евросоюза кардинально разнятся, а в последнее время на фоне финансовых трудностей и военных неудач ВСУ противоречия по украинскому вопросу только нарастают, поэтому найти единый европейский план "Б" не получится.Читайте также на РИА Новости Крым:Арестович* призвал Украину и Россию объединиться против ЗападаСтратегия ЕС по Украине не сможет сработать в будущем - глава МИД ВенгрииСалливан подтвердил прекращение поставок оружия Украине

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украина, дмитрий кулеба, поставки западного оружия украине, всу (вооруженные силы украины), европа, в мире, новости сво, новости