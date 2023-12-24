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Арестович* призвал Украину и Россию объединиться против Запада
Арестович* призвал Украину и Россию объединиться против Запада - РИА Новости Крым, 24.12.2023
Арестович* призвал Украину и Россию объединиться против Запада
Украине следует отказаться от планов "быть частью Запада", предложить России заключить мир, а также предъявить западным странам коллективный иск. Об этом заявил РИА Новости Крым, 24.12.2023
2023-12-24T19:39
2023-12-24T19:39
2023-12-24T19:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Украине следует отказаться от планов "быть частью Запада", предложить России заключить мир, а также предъявить западным странам коллективный иск. Об этом заявил бывший советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович* в интервью журналистке Юлии Латыниной**.Он признал, что нынешняя модель Украины "исторически проиграла", а заключать соглашение о мире с Москвой возможно будет только при становлении "новой Украины". Кроме того, по словам Арестовича*, к президенту России Владимиру Путину нужно выйти с предложением о подаче совместного иска западным государствам."К Путину надо прийти и сказать: дорогие друзья, Владимир Владимирович, давайте заключим мир. Но заключим мы его хитрым образом - мы предъявим коллективный иск Западу", - сказал он.Арестович* также призвал к созданию новой системы коллективной безопасности, констатировав, что блок НАТО, расширяясь на восток, проигнорировал интересы России.На расширенном заседании коллегии Минобороны президент России Владимир Путин заявил, что любые договоренности по украинскому вопросу возможны только с учетом национальных интересов России.*включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга* включена в список физлиц-иноагентовПочему Зеленский боится заговораНовый "майдан" на Украине возможен в ближайшем будущем – мнениеПлан "Б" для Украины: что будет делать Киев без американских денег
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РИА Новости Крым
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алексей арестович, украина, россия, новости, в мире, политика, мнения
Арестович* призвал Украину и Россию объединиться против Запада
Арестович* призвал Украину заключить мир с Россией и объединиться против Запада
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Украине следует отказаться от планов "быть частью Запада", предложить России заключить мир, а также предъявить западным странам коллективный иск. Об этом заявил бывший советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович* в интервью журналистке Юлии Латыниной**.
Он признал, что нынешняя модель Украины "исторически проиграла", а заключать соглашение о мире с Москвой возможно будет только при становлении "новой Украины".
Кроме того, по словам Арестовича*, к президенту России Владимиру Путину нужно выйти с предложением о подаче совместного иска западным государствам.
"К Путину надо прийти и сказать: дорогие друзья, Владимир Владимирович, давайте заключим мир. Но заключим мы его хитрым образом - мы предъявим коллективный иск Западу", - сказал он.
Арестович* также призвал к созданию новой системы коллективной безопасности, констатировав, что блок НАТО, расширяясь на восток, проигнорировал интересы России.
"Нам нужно строить реальную систему коллективной безопасности с учетом реальных интересов всех сторон. Нужно перестраивать всю систему отношений во всем мире, начав хотя бы с Восточной Европы. <...> чтобы решение проблем военным путем не являлось вариантом", - заметил Арестович*.
На расширенном заседании коллегии Минобороны президент России Владимир Путин заявил
, что любые договоренности по украинскому вопросу возможны только с учетом национальных интересов России.
*включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
* включена в список физлиц-иноагентов