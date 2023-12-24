https://crimea.ria.ru/20231224/arestovich-prizval-ukrainu-i-rossiyu-obedinitsya-protiv-zapada-1133769741.html

Арестович* призвал Украину и Россию объединиться против Запада

Арестович* призвал Украину и Россию объединиться против Запада - РИА Новости Крым, 24.12.2023

Арестович* призвал Украину и Россию объединиться против Запада

Украине следует отказаться от планов "быть частью Запада", предложить России заключить мир, а также предъявить западным странам коллективный иск. Об этом заявил РИА Новости Крым, 24.12.2023

2023-12-24T19:39

2023-12-24T19:39

2023-12-24T19:39

алексей арестович

украина

россия

новости

в мире

политика

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/08/1131939721_161:28:1094:553_1920x0_80_0_0_7caf79345f1b402359c10497f76f2fe2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Украине следует отказаться от планов "быть частью Запада", предложить России заключить мир, а также предъявить западным странам коллективный иск. Об этом заявил бывший советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович* в интервью журналистке Юлии Латыниной**.Он признал, что нынешняя модель Украины "исторически проиграла", а заключать соглашение о мире с Москвой возможно будет только при становлении "новой Украины". Кроме того, по словам Арестовича*, к президенту России Владимиру Путину нужно выйти с предложением о подаче совместного иска западным государствам."К Путину надо прийти и сказать: дорогие друзья, Владимир Владимирович, давайте заключим мир. Но заключим мы его хитрым образом - мы предъявим коллективный иск Западу", - сказал он.Арестович* также призвал к созданию новой системы коллективной безопасности, констатировав, что блок НАТО, расширяясь на восток, проигнорировал интересы России.На расширенном заседании коллегии Минобороны президент России Владимир Путин заявил, что любые договоренности по украинскому вопросу возможны только с учетом национальных интересов России.*включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга* включена в список физлиц-иноагентовПочему Зеленский боится заговораНовый "майдан" на Украине возможен в ближайшем будущем – мнениеПлан "Б" для Украины: что будет делать Киев без американских денег

https://crimea.ria.ru/20231220/putin-prizval-zhestko-presekat-popytki-zapada-vmeshatsya-v-situatsiyu-v-rf-1133668505.html

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей арестович, украина, россия, новости, в мире, политика, мнения