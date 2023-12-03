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Почему Зеленский боится заговора

Почему Зеленский боится заговора - РИА Новости Крым, 03.12.2023

Почему Зеленский боится заговора

На Украине наступил период, когда президент страны Владимир Зеленский и его команда будут терять свою силу. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев РИА Новости Крым, 03.12.2023

2023-12-03T13:34

2023-12-03T13:34

2023-12-03T13:48

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. На Украине наступил период, когда президент страны Владимир Зеленский и его команда будут терять свою силу. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру."Все указывает на то, что сейчас наступил такой период, когда команда Зеленского и Зеленский будут слабы. И будут формироваться какие-то новые варианты, в которые (политикам) надо успеть встроиться", - заявил Царев.Он напомнил о своем сделанном ранее прогнозе, что США будут стараться заморозить украинский конфликт: "они от него получили уже все, что хотели. Дальше - риски и ненужная конфронтация".По его мнению, Европе тоже невыгоден этот конфликт. Особенно старой Европе. Выгоден он только Великобритании, "которая до последнего пытается на этом получить свои бонусы".Это, по словам Царева, невыгодно и украинским олигархам, чьи активы в стране все больше падают в цене."Они понимают, что сейчас единственный, кто всем мешает - это Зеленский. Потому что он в какой-то момент времени связал свою жизнь с войной, сделал ставку на войну. И власть держит до тех пор, пока Украина воюет", - говорит Царев.По мнению политика, эта ситуация привела к формированию блока олигархов, которые "разговаривают между собой" и активно работают против Зеленского. Ранее экс-депутат Верховной рады говорил о вероятности сценария устранения президента Украины Владимира Зеленского военной верхушкой страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина протестует: грозит ли стране гражданская войнаКапитуляция ВСУ неизбежна: эксперт оценил признание ЗалужногоЗалужный или Арестович*: Запад готовит замену Зеленскому

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владимир зеленский (президент украины), украина, политика, олег царев, мнения, новости, в мире, сша, европа