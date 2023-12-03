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Почему Зеленский боится заговора
Почему Зеленский боится заговора - РИА Новости Крым, 03.12.2023
Почему Зеленский боится заговора
На Украине наступил период, когда президент страны Владимир Зеленский и его команда будут терять свою силу. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев РИА Новости Крым, 03.12.2023
2023-12-03T13:34
2023-12-03T13:34
2023-12-03T13:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. На Украине наступил период, когда президент страны Владимир Зеленский и его команда будут терять свою силу. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру."Все указывает на то, что сейчас наступил такой период, когда команда Зеленского и Зеленский будут слабы. И будут формироваться какие-то новые варианты, в которые (политикам) надо успеть встроиться", - заявил Царев.Он напомнил о своем сделанном ранее прогнозе, что США будут стараться заморозить украинский конфликт: "они от него получили уже все, что хотели. Дальше - риски и ненужная конфронтация".По его мнению, Европе тоже невыгоден этот конфликт. Особенно старой Европе. Выгоден он только Великобритании, "которая до последнего пытается на этом получить свои бонусы".Это, по словам Царева, невыгодно и украинским олигархам, чьи активы в стране все больше падают в цене."Они понимают, что сейчас единственный, кто всем мешает - это Зеленский. Потому что он в какой-то момент времени связал свою жизнь с войной, сделал ставку на войну. И власть держит до тех пор, пока Украина воюет", - говорит Царев.По мнению политика, эта ситуация привела к формированию блока олигархов, которые "разговаривают между собой" и активно работают против Зеленского. Ранее экс-депутат Верховной рады говорил о вероятности сценария устранения президента Украины Владимира Зеленского военной верхушкой страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина протестует: грозит ли стране гражданская войнаКапитуляция ВСУ неизбежна: эксперт оценил признание ЗалужногоЗалужный или Арестович*: Запад готовит замену Зеленскому
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владимир зеленский (президент украины), украина, политика, олег царев, мнения, новости, в мире, сша, европа
Почему Зеленский боится заговора
Зеленский боится заговора и ведет зачистку силовых блоков – Царев
13:34 03.12.2023 (обновлено: 13:48 03.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. На Украине наступил период, когда президент страны Владимир Зеленский и его команда будут терять свою силу. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру.
"Все указывает на то, что сейчас наступил такой период, когда команда Зеленского и Зеленский будут слабы. И будут формироваться какие-то новые варианты, в которые (политикам) надо успеть встроиться", - заявил Царев.
Он напомнил о своем сделанном ранее прогнозе, что США будут стараться заморозить украинский конфликт: "они от него получили уже все, что хотели. Дальше - риски и ненужная конфронтация".
"Сейчас я вижу, что с этим соглашаются уже многие. Это видно по финансированию, по высказываниям, по тому, как встречали Зеленского, (главу офиса президента Украины) Андрея Ермака в США, по статьям в СМИ, по высказываниям политиков. Причем, это позиция глубинного американского государства, которое чуть сильнее, чем отдельно республиканцы, отдельно демократы. А не лично позиция Байдена и руководителя ЦРУ, который был у нас послом в России", - подчеркнул политик.
По его мнению, Европе тоже невыгоден этот конфликт. Особенно старой Европе. Выгоден он только Великобритании, "которая до последнего пытается на этом получить свои бонусы".
Это, по словам Царева, невыгодно и украинским олигархам, чьи активы в стране все больше падают в цене.
"Они понимают, что сейчас единственный, кто всем мешает - это Зеленский. Потому что он в какой-то момент времени связал свою жизнь с войной, сделал ставку на войну. И власть держит до тех пор, пока Украина воюет", - говорит Царев.
По мнению политика, эта ситуация привела к формированию блока олигархов, которые "разговаривают между собой" и активно работают против Зеленского.
"Поскольку Зеленский решил категорически не идти на условия США, он пошел ва-банк. Отменил выборы. И по этой причине боится, что будет заговор и его свергнут. Именно поэтому идет зачистка руководителей силовых блоков, генералы будут под ударом", - заявил Олег Царев.
Ранее экс-депутат Верховной рады говорил
о вероятности сценария устранения президента Украины Владимира Зеленского военной верхушкой страны.
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