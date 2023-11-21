https://crimea.ria.ru/20231121/tsarev-nazval-glavnyy-strakh-zelenskogo-1132932167.html

Царев назвал главный страх Зеленского

Царев назвал главный страх Зеленского - РИА Новости Крым, 21.11.2023

Царев назвал главный страх Зеленского

Сценарий устранения президента Украины Владимира Зеленского военной верхушкой страны вполне вероятен. Такое мнение высказал экс-депутат Верховной рады Олег... РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T11:37

2023-11-21T11:37

2023-11-21T11:42

владимир зеленский (президент украины)

олег царев

украина

политика

мнения

всу (вооруженные силы украины)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Сценарий устранения президента Украины Владимира Зеленского военной верхушкой страны вполне вероятен. Такое мнение высказал экс-депутат Верховной рады Олег Царев, комментируя вероятность нового "майдана" на Украине.По мнению политика, недавнее увольнение Виктора Хоренко с должности командующего силами специальных операций (ССО) ВСУ объясняется именно страхом Зеленского, что у спецназа есть все возможности, чтобы без особых проблем устранить его.Теперь Зеленский начнет снимать с должностей генералов по малейшему подозрению в потенциальном участии в госперевороте, уверен Царев."Он отправляет в отставку людей, которые могут совершить переворот. Это, а также заявление о третьем "майдане" говорят о том, что Зеленский реально боится (потерять власть – ред.). Это стало для него навязчивой идеей. Следует признать, такие риски (переворота – ред.) действительно существуют", – заключил экс-депутат Верховной рады.Ранее Зеленский в беседе с представителями иностранных СМИ заявил, ссылаясь на данные разведки, что в стране идет подготовка нового "майдана" и свержения действующей власти, за которой якобы стоит Россия.Военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что перспектива нового государственного переворота на Украине вполне реальна. Его может осуществить ситуативный альянс командования ВСУ и политической оппозиции действующему режиму на фоне роста недовольства ситуацией значительных масс населения.Читайте также на РИА Новости Крым:Десять лет "евромайдану": как начиналась украинская катастрофаЛозунги Майдана и печеньки Госдепа обернулись трагедией для украинцевУкраина протестует: грозит ли стране гражданская война

https://crimea.ria.ru/20231119/zelenskiy-i-prizrak-maydana-chto-tam-u-sosedey-1132902456.html

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владимир зеленский (президент украины), олег царев, украина, политика, мнения, всу (вооруженные силы украины), общество