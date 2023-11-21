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Царев назвал главный страх Зеленского
Царев назвал главный страх Зеленского - РИА Новости Крым, 21.11.2023
Царев назвал главный страх Зеленского
Сценарий устранения президента Украины Владимира Зеленского военной верхушкой страны вполне вероятен. Такое мнение высказал экс-депутат Верховной рады Олег... РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T11:37
2023-11-21T11:37
2023-11-21T11:42
владимир зеленский (президент украины)
олег царев
украина
политика
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всу (вооруженные силы украины)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Сценарий устранения президента Украины Владимира Зеленского военной верхушкой страны вполне вероятен. Такое мнение высказал экс-депутат Верховной рады Олег Царев, комментируя вероятность нового "майдана" на Украине.По мнению политика, недавнее увольнение Виктора Хоренко с должности командующего силами специальных операций (ССО) ВСУ объясняется именно страхом Зеленского, что у спецназа есть все возможности, чтобы без особых проблем устранить его.Теперь Зеленский начнет снимать с должностей генералов по малейшему подозрению в потенциальном участии в госперевороте, уверен Царев."Он отправляет в отставку людей, которые могут совершить переворот. Это, а также заявление о третьем "майдане" говорят о том, что Зеленский реально боится (потерять власть – ред.). Это стало для него навязчивой идеей. Следует признать, такие риски (переворота – ред.) действительно существуют", – заключил экс-депутат Верховной рады.Ранее Зеленский в беседе с представителями иностранных СМИ заявил, ссылаясь на данные разведки, что в стране идет подготовка нового "майдана" и свержения действующей власти, за которой якобы стоит Россия.Военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что перспектива нового государственного переворота на Украине вполне реальна. Его может осуществить ситуативный альянс командования ВСУ и политической оппозиции действующему режиму на фоне роста недовольства ситуацией значительных масс населения.Читайте также на РИА Новости Крым:Десять лет "евромайдану": как начиналась украинская катастрофаЛозунги Майдана и печеньки Госдепа обернулись трагедией для украинцевУкраина протестует: грозит ли стране гражданская война
https://crimea.ria.ru/20231119/zelenskiy-i-prizrak-maydana-chto-tam-u-sosedey-1132902456.html
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РИА Новости Крым
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владимир зеленский (президент украины), олег царев, украина, политика, мнения, всу (вооруженные силы украины), общество
Царев назвал главный страх Зеленского
Военная верхушка Украины может устранить Зеленского – Царев
11:37 21.11.2023 (обновлено: 11:42 21.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Сценарий устранения президента Украины Владимира Зеленского военной верхушкой страны вполне вероятен. Такое мнение высказал экс-депутат Верховной рады Олег Царев, комментируя вероятность нового "майдана" на Украине.
"Это вряд ли будет тот "майдан", когда люди выходят, жгут костры, митингуют, делают сцену, поют песни. Это будет переворот… Армия – угроза для Зеленского. Выборы он отменил, а снять его можно только путем переворота. Этого он и боится", - сказал Царев в эфире телеканала "Россия 24".
По мнению политика, недавнее увольнение Виктора Хоренко с должности командующего силами специальных операций (ССО) ВСУ объясняется именно страхом Зеленского, что у спецназа есть все возможности, чтобы без особых проблем устранить его.
Теперь Зеленский начнет снимать с должностей генералов по малейшему подозрению в потенциальном участии в госперевороте, уверен Царев.
"Он отправляет в отставку людей, которые могут совершить переворот. Это, а также заявление о третьем "майдане" говорят о том, что Зеленский реально боится (потерять власть – ред.). Это стало для него навязчивой идеей. Следует признать, такие риски (переворота – ред.) действительно существуют", – заключил экс-депутат Верховной рады.
Ранее Зеленский в беседе с представителями иностранных СМИ заявил, ссылаясь на данные разведки, что в стране идет подготовка нового "майдана" и свержения действующей власти, за которой якобы стоит Россия.
Военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что перспектива нового государственного переворота на Украине
вполне реальна. Его может осуществить ситуативный альянс командования ВСУ и политической оппозиции действующему режиму на фоне роста недовольства ситуацией значительных масс населения.
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