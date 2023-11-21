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Лозунги Майдана и печеньки Госдепа обернулись трагедией для украинцев - РИА Новости Крым, 21.11.2023
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Лозунги Майдана и печеньки Госдепа обернулись трагедией для украинцев
Лозунги Майдана и печеньки Госдепа обернулись трагедией для украинцев - РИА Новости Крым, 21.11.2023
Лозунги Майдана и печеньки Госдепа обернулись трагедией для украинцев
События, произошедшие 10 лет назад и ставшие началом кровавого государственного переворота в феврале 2014 года, обернулись трагедией для украинцев. Такое мнение РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T09:09
2023-11-21T09:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. События, произошедшие 10 лет назад и ставшие началом кровавого государственного переворота в феврале 2014 года, обернулись трагедией для украинцев. Такое мнение выразил председатель государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин.Накануне стало известно, что Вашингтон и Лондон рекомендуют Киеву снизить до 17 лет и повысить до 70 призывной возраст, провести дополнительную мобилизацию женщин.В Верховной раде Украины готовится к регистрации законопроект, который лишит отсрочки от призыва в ВСУ ряд категорий граждан, в том числе заключенных и студентов. Об этом сообщила депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая.Накануне Мария Захарова в комментарии в связи с 10-летием начала украинского "евромайдана" заявила, что в результате государственного переворота 2014 года Украина превратилась в нищую вымирающую территорию, утратила государственную самостоятельность и находится на содержании западных колонизаторов.Вячеслав Володин отметил, что на Украине переписывается история, предана вера, родной для многих граждан Украины русский язык запрещен, традиционные для украинцев ценности растоптаны. Вместо этого пропагандируется ЛГБТ, легализуются наркотики, насаждаются европейские псевдоценности.Зеленский из страха перед будущим цепляется за личную власть, заявляет, что боится нового Майдана. Потеряв поддержку украинского народа, отменяет выборы, но тем самым приближает неизбежность нового Майдана, высказал мнение политик.Доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил, что любой шаг Владимира Зеленского приведет к ухудшению ситуации на Украине. И единственно важным для него сегодня является не поиск снарядов, а объявление капитуляции киевского режима и спасение собственной жизни.Читайте также на РИА Новости Крым:Время отправляться в небытие: Зеленскому предрекли печальную судьбу Никакой заморозки – только наступление: эксперт оценил события в зоне СВО США готовятся "слить" Украину: эксперт об утечке документов Пентагона
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вячеслав володин, мнения, россия, новости, государственная дума рф, политика, украина
Лозунги Майдана и печеньки Госдепа обернулись трагедией для украинцев

Майдан на Украине обернулся трагедией для украинцев – Володин

09:09 21.11.2023 (обновлено: 09:26 21.11.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. События, произошедшие 10 лет назад и ставшие началом кровавого государственного переворота в феврале 2014 года, обернулись трагедией для украинцев. Такое мнение выразил председатель государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин.

"За время правления преступного киевского режима Украина потеряла 53,7% населения и пятую часть своих территорий. Более 10,5 млн человек бежали из страны, 11,2 млн человек сделали выбор быть вместе с Россией. Сотни тысяч людей киевский режим по требованию США отправляет на убой", – написал Володин в своем Telegram-канале.

Накануне стало известно, что Вашингтон и Лондон рекомендуют Киеву снизить до 17 лет и повысить до 70 призывной возраст, провести дополнительную мобилизацию женщин.
В Верховной раде Украины готовится к регистрации законопроект, который лишит отсрочки от призыва в ВСУ ряд категорий граждан, в том числе заключенных и студентов. Об этом сообщила депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая.
"Экономика Украины разрушена. ВВП страны в прошлом году снизился на рекордные 30,4%. Социальные обязательства перед гражданами не выполняются: пособия и пенсии не выплачиваются. Финансовая независимость потеряна. Украина – банкрот", – перечислил председатель Госдумы.
Накануне Мария Захарова в комментарии в связи с 10-летием начала украинского "евромайдана" заявила, что в результате государственного переворота 2014 года Украина превратилась в нищую вымирающую территорию, утратила государственную самостоятельность и находится на содержании западных колонизаторов.
Вячеслав Володин отметил, что на Украине переписывается история, предана вера, родной для многих граждан Украины русский язык запрещен, традиционные для украинцев ценности растоптаны. Вместо этого пропагандируется ЛГБТ, легализуются наркотики, насаждаются европейские псевдоценности.
"Красивые лозунги Майдана и печеньки Госдепа США оказались обманом украинского народа. Марионеточный киевский режим завел страну в тупик. Украинцев лишили будущего, предав национальные интересы и продав суверенитет Вашингтону", – подытожил Володин.
Зеленский из страха перед будущим цепляется за личную власть, заявляет, что боится нового Майдана. Потеряв поддержку украинского народа, отменяет выборы, но тем самым приближает неизбежность нового Майдана, высказал мнение политик.
Доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил, что любой шаг Владимира Зеленского приведет к ухудшению ситуации на Украине. И единственно важным для него сегодня является не поиск снарядов, а объявление капитуляции киевского режима и спасение собственной жизни.
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