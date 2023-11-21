https://crimea.ria.ru/20231121/lozungi-maydana-i-pechenki-gosdepa-obernulis-tragediey-dlya-ukraintsev-1132927920.html

Лозунги Майдана и печеньки Госдепа обернулись трагедией для украинцев

Лозунги Майдана и печеньки Госдепа обернулись трагедией для украинцев - РИА Новости Крым, 21.11.2023

Лозунги Майдана и печеньки Госдепа обернулись трагедией для украинцев

События, произошедшие 10 лет назад и ставшие началом кровавого государственного переворота в феврале 2014 года, обернулись трагедией для украинцев. Такое мнение РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T09:09

2023-11-21T09:09

2023-11-21T09:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. События, произошедшие 10 лет назад и ставшие началом кровавого государственного переворота в феврале 2014 года, обернулись трагедией для украинцев. Такое мнение выразил председатель государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин.Накануне стало известно, что Вашингтон и Лондон рекомендуют Киеву снизить до 17 лет и повысить до 70 призывной возраст, провести дополнительную мобилизацию женщин.В Верховной раде Украины готовится к регистрации законопроект, который лишит отсрочки от призыва в ВСУ ряд категорий граждан, в том числе заключенных и студентов. Об этом сообщила депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая.Накануне Мария Захарова в комментарии в связи с 10-летием начала украинского "евромайдана" заявила, что в результате государственного переворота 2014 года Украина превратилась в нищую вымирающую территорию, утратила государственную самостоятельность и находится на содержании западных колонизаторов.Вячеслав Володин отметил, что на Украине переписывается история, предана вера, родной для многих граждан Украины русский язык запрещен, традиционные для украинцев ценности растоптаны. Вместо этого пропагандируется ЛГБТ, легализуются наркотики, насаждаются европейские псевдоценности.Зеленский из страха перед будущим цепляется за личную власть, заявляет, что боится нового Майдана. Потеряв поддержку украинского народа, отменяет выборы, но тем самым приближает неизбежность нового Майдана, высказал мнение политик.Доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил, что любой шаг Владимира Зеленского приведет к ухудшению ситуации на Украине. И единственно важным для него сегодня является не поиск снарядов, а объявление капитуляции киевского режима и спасение собственной жизни.Читайте также на РИА Новости Крым:Время отправляться в небытие: Зеленскому предрекли печальную судьбу Никакой заморозки – только наступление: эксперт оценил события в зоне СВО США готовятся "слить" Украину: эксперт об утечке документов Пентагона

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, мнения, россия, новости, государственная дума рф, политика, украина