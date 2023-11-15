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Время отправляться в небытие: Зеленскому предрекли печальную судьбу - РИА Новости Крым, 15.11.2023
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Время отправляться в небытие: Зеленскому предрекли печальную судьбу
Время отправляться в небытие: Зеленскому предрекли печальную судьбу - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Время отправляться в небытие: Зеленскому предрекли печальную судьбу
Поддержка киевского режима со стороны США близится к неизбежному концу, а для президента Украины Владимира Зеленского пришло время отправляться в небытие. Такое РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T17:52
2023-11-15T17:52
дмитрий медведев
совет безопасности россии
россия
в мире
мнения
украина
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Поддержка киевского режима со стороны США близится к неизбежному концу, а для президента Украины Владимира Зеленского пришло время отправляться в небытие. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя принятие Конгрессом плана финансирования работы правительства США без учета помощи Украине и Израилю.По мнению Медведева, если заминка с военными расходами на Израиль носит технический характер, то с поддержкой киевского режима "все сложнее".Политик напомнил, что Вашингтон всегда с легкостью предавал своих марионеток в разных странах мира, когда те становятся бесполезными.Медведев убежден, что США еще какое-то время будут выделять деньги на Украину, но поддержка киевского режима "близится к неизбежному концу", а для Зеленского "приходит время отправляться в небытие".Ранее Палата представителей США утвердила бюджетный законопроект, который не предусматривает финансовую помощь ни для Украины, ни для Израиля. "За" высказались 338, "против" – 95.Теперь документ поступил на рассмотрение Сената США, который должен принять решение по нему до 17 ноября, чтобы избежать так называемого "шатдауна". Именно в этот день истекает срок действия временного бюджета, позволяющего правительству США выполнять планы и программы.CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что президент Джо Байден готов подписать законопроект, если его утвердят в Сенате.Читайте также на РИА Новости Крым:Окно возможностей закрывается: Белый дом о помощи КиевуКонец близок: почему НАТО уже не поможет ЗеленскомуСлив Украины ставят на потоки: что там у соседей?
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дмитрий медведев, совет безопасности россии , россия, в мире, мнения, украина, владимир зеленский (президент украины)
Время отправляться в небытие: Зеленскому предрекли печальную судьбу

Поддержка Зеленского со стороны США близится к неизбежному концу – Медведев

17:52 15.11.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийЗеленский
Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Поддержка киевского режима со стороны США близится к неизбежному концу, а для президента Украины Владимира Зеленского пришло время отправляться в небытие. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя принятие Конгрессом плана финансирования работы правительства США без учета помощи Украине и Израилю.
По мнению Медведева, если заминка с военными расходами на Израиль носит технический характер, то с поддержкой киевского режима "все сложнее".
Политик напомнил, что Вашингтон всегда с легкостью предавал своих марионеток в разных странах мира, когда те становятся бесполезными.

"Похоже, этот период с определенностью наступает для Киева. И дело не только в сварах республиканцев и демократов в преддверии выборов президента США. Просто надоели уже. Достали – слишком много жрут денег, дико воруют и не достигают военных успехов. Плюс израильско-палестинская заваруха случилась", – написал зампред Совбеза России в своем Telegram-канале.

Медведев убежден, что США еще какое-то время будут выделять деньги на Украину, но поддержка киевского режима "близится к неизбежному концу", а для Зеленского "приходит время отправляться в небытие".
Ранее Палата представителей США утвердила бюджетный законопроект, который не предусматривает финансовую помощь ни для Украины, ни для Израиля. "За" высказались 338, "против" – 95.
Теперь документ поступил на рассмотрение Сената США, который должен принять решение по нему до 17 ноября, чтобы избежать так называемого "шатдауна". Именно в этот день истекает срок действия временного бюджета, позволяющего правительству США выполнять планы и программы.
CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что президент Джо Байден готов подписать законопроект, если его утвердят в Сенате.
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Дмитрий МедведевСовет безопасности РоссииРоссияВ миреМненияУкраинаВладимир Зеленский (президент Украины)
 
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