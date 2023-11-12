https://crimea.ria.ru/20231112/sliv-ukrainy-stavyat-na-potoki-chto-tam-u-sosedey-1132746942.html

Слив Украины ставят на потоки: что там у соседей?

Слив Украины ставят на потоки: что там у соседей? - РИА Новости Крым, 12.11.2023

Слив Украины ставят на потоки: что там у соседей?

Текущая неделя запомнилась тем, что на Западе с удвоенным энтузиазмом Украине стали вменять в вину причастие к резонансному подрыву газопровода "Северный... РИА Новости Крым, 12.11.2023

2023-11-12T19:42

2023-11-12T19:42

2023-11-12T19:42

украина

сша

политика

мнения

авторы

теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2"

в мире

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Текущая неделя запомнилась тем, что на Западе с удвоенным энтузиазмом Украине стали вменять в вину причастие к резонансному подрыву газопровода "Северный поток". С тем, чтобы в случае необходимости можно было красиво дистанцироваться от поддержки террористического государства.Киевская мишень диверсионной многоходовкиПо мере того, как стратегический тупик ВСУ на фронтах спецоперации из красивой фигуры речи трансформируется в суровую реальность, западные партнеры Киева все активнее прокладывают пути своего политического отступления их этой токсичной истории.Но ведь нельзя же просто взять и снова "убежать по-афгански" (роняя вместе с тапками своих маленьких украинских подопечных): для Вашингтона будет совсем уж дискредитацией статуса гегемона. А потому в Белом доме решили действовать более тонко, благо время пока позволяет. И тонкость состоит в том, чтобы навесить и закрепить за киевским режимом причастность к резонансным международным, прямо скажем, преступлениям. В данном случае речь идет о диверсии на газопроводе "Северный поток".По большому счету секретом Полишинеля является тот факт, кто именно стоит за этой инфраструктурной диверсией. Эксперты (как независимые, так и зависимые) сходятся во мнении, что провернуть акцию такой сложности под силу специалистам всего нескольких стран, причем только две из них (США и Великобритания) были прямо заинтересованы в ее результативности. Поскольку именно в Вашингтоне и в Лондоне заинтересованы в том, чтобы страны Евросоюза лишились серьезного фактора своей экономической самостоятельности – поставок российского газа по привлекательному ценнику. И перекрыв этот источник максимально брутальным образом, американцы при поддержке британцев фактически выбили последние зубы, которые теоретически могли показать им в Брюсселе, сопротивляясь давлению "старшего товарища".Однако при всей вопиющей беспредельности и очевидности произошедшего, мировому сообществу необходимо предоставить хоть какую-то версию. Дабы соблюсти политес и создать условно-символический кокон непричастности. И Украина в данном случае оказалась как никогда кстати. Благо мотивов и поводов совершить подобное у нее – выше крыши. К тому же полностью абсолютно подчиненное положение этой страны позволяет приписывать ей все, что угодно: киевский режим готов практически на все, лишь бы финансовая и военная помощь продолжала поступать.Поэтому в правильных западных изданиях уже достаточно давно циркулирует фактически единственная версия произошедшего: акт саботажа совершили украинские диверсанты. А на прошлой неделе у этой версии появились конкретные имена и фамилии. В частности, издание Washington Post со ссылкой на свои источники пишет о том, что одна из ключевых ролей в подрыве "Северных потоков" принадлежит бывшему и.о. командира одной из частей Сил спецопераций Украины Роману Червинскому. А он, в свою очередь, подчинялся генерал-майору Виктору Ганущаку – опытному и уважаемому офицеру, который напрямую общался с Залужным", пишут американские журналисты. При этом сейчас генерал уже отошел от дел и в силах специальных операций не служит.Трактовка весьма показательная и своевременная, при этом решающая несколько задач. Во-первых, окончательно и бесповоротно привязывает Киев (уже с конкретными именами) к этой диверсии. Во-вторых, вовлекает в данную историю главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного (тем самым давая понять, что Вашингтон не заинтересован в выстраивании главкомом имиджа непорочного и независимого героя Украины). А, в-третьих, сейчас в западных СМИ опять замелькали материалы, в которых красной нитью проходит такая мысль: американские спецслужбы крайне озабочены и раздосадованы тем, что их украинские коллеги проводят акции прямого действия (диверсии и террор), не ставя в известность своих зарубежных кураторов. Мол, американцы бы никогда не санкционировали убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, подрывы Крымского моста и серию нападений на новых территориях.То есть, планомерно подводится к тому, что "украинские отморозки" совсем отбились от рук и дальнейшая их поддержка по этой причине – становится все более проблематичной. Разумеется, речь не идет о том, что американцы хлопнут дверью в ближайшее время, но соломку на всякой случай уже начинают подстилать.Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.Читайте также на РИА Новости Крым: Захарова оценила заявление Борреля: ЕС официально засчитал победу России?Зеленский просит деньги на оружие в кредит: согласится ли ЗападНе можем удовлетворить Украину: в НАТО сделали откровенное признание

https://crimea.ria.ru/20231105/tsirku-zelenskogo-gasyat-ogni-1132594599.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Таврин

украина, сша, политика, мнения, авторы, теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2", в мире