https://crimea.ria.ru/20231109/ne-mozhem-udovletvorit-ukrainu-v-nato-sdelali-otkrovennoe-priznanie-1132694524.html

Не можем удовлетворить Украину: в НАТО сделали откровенное признание

Не можем удовлетворить Украину: в НАТО сделали откровенное признание - РИА Новости Крым, 09.11.2023

Не можем удовлетворить Украину: в НАТО сделали откровенное признание

Мощностей военно-промышленного комплекса стран НАТО не хватает для удовлетворения запросов Украины, но альянс продолжит оказывать киевскому режиму поддержку. Об РИА Новости Крым, 09.11.2023

2023-11-09T17:22

2023-11-09T17:22

2023-11-09T17:24

нато

украина

мирча джоанэ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Мощностей военно-промышленного комплекса стран НАТО не хватает для удовлетворения запросов Украины, но альянс продолжит оказывать киевскому режиму поддержку. Об этом заявил заместитель генсека организации Мирча Джоанэ на брифинге в Бухаресте.Замгенсека также заверил, что у союзников "нет никакой усталости" от усилий по поддержке киевского режима.По словам Джоанэ, в сложившейся ситуации в области безопасности НАТО "не может позволить себе роскоши игнорировать проблему Украины", поскольку от ее судьбы "зависит то, как будет выглядеть весь мир".Накануне правительство Словакии во главе с Робертом Фицо не одобрило предложение предыдущего кабинета министров, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что нежелание Словакии оказывать военную помощь Киеву вряд ли повлияет на весь процесс, поскольку главным рулевым этого процесса являются США.В октябре главы МИД стран-членов Евросоюза не смогли договориться о выделении Украине восьмого пакета военной помощи на сумму 500 миллионов евро.В частности, против дальнейшего выделения Киеву военной помощи выступает Венгрия. Как отметил глава МИД страны Петр Сийярто, Европа по-прежнему пребывает "в военном психозе" и не готова говорить о мирном урегулировании.Военный эксперт Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что США и Европа отдали Украине уже все свои складские запасы снарядов, а производство нарастят в лучшем случае через полтора-два года. Кроме того, эскалация арабо-израильского конфликта полностью хоронит планы на быстрое насыщение украинской стороны артиллерийскими боеприпасами. По мнению аналитика, дефицит боеприпасов на Украине будет играть в пользу России, поскольку наша страна серьезно нарастила производство.Читайте также на РИА Новости Крым:У США больше нет денег на поддержку УкраиныСША сокращает пакеты помощи Украине из-за истощения средствПлан "Б" для Украины: что будет делать Киев без американских денег

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, украина, мирча джоанэ, роберт фицо, политика, в мире, новости, мнения