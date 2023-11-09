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Не можем удовлетворить Украину: в НАТО сделали откровенное признание - РИА Новости Крым, 09.11.2023
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Не можем удовлетворить Украину: в НАТО сделали откровенное признание
Не можем удовлетворить Украину: в НАТО сделали откровенное признание - РИА Новости Крым, 09.11.2023
Не можем удовлетворить Украину: в НАТО сделали откровенное признание
Мощностей военно-промышленного комплекса стран НАТО не хватает для удовлетворения запросов Украины, но альянс продолжит оказывать киевскому режиму поддержку. Об РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T17:22
2023-11-09T17:24
нато
украина
мирча джоанэ
роберт фицо
политика
в мире
новости
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Мощностей военно-промышленного комплекса стран НАТО не хватает для удовлетворения запросов Украины, но альянс продолжит оказывать киевскому режиму поддержку. Об этом заявил заместитель генсека организации Мирча Джоанэ на брифинге в Бухаресте.Замгенсека также заверил, что у союзников "нет никакой усталости" от усилий по поддержке киевского режима.По словам Джоанэ, в сложившейся ситуации в области безопасности НАТО "не может позволить себе роскоши игнорировать проблему Украины", поскольку от ее судьбы "зависит то, как будет выглядеть весь мир".Накануне правительство Словакии во главе с Робертом Фицо не одобрило предложение предыдущего кабинета министров, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что нежелание Словакии оказывать военную помощь Киеву вряд ли повлияет на весь процесс, поскольку главным рулевым этого процесса являются США.В октябре главы МИД стран-членов Евросоюза не смогли договориться о выделении Украине восьмого пакета военной помощи на сумму 500 миллионов евро.В частности, против дальнейшего выделения Киеву военной помощи выступает Венгрия. Как отметил глава МИД страны Петр Сийярто, Европа по-прежнему пребывает "в военном психозе" и не готова говорить о мирном урегулировании.Военный эксперт Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что США и Европа отдали Украине уже все свои складские запасы снарядов, а производство нарастят в лучшем случае через полтора-два года. Кроме того, эскалация арабо-израильского конфликта полностью хоронит планы на быстрое насыщение украинской стороны артиллерийскими боеприпасами. По мнению аналитика, дефицит боеприпасов на Украине будет играть в пользу России, поскольку наша страна серьезно нарастила производство.Читайте также на РИА Новости Крым:У США больше нет денег на поддержку УкраиныСША сокращает пакеты помощи Украине из-за истощения средствПлан "Б" для Украины: что будет делать Киев без американских денег
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РИА Новости Крым
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нато, украина, мирча джоанэ, роберт фицо, политика, в мире, новости, мнения
Не можем удовлетворить Украину: в НАТО сделали откровенное признание

Замгенсека НАТО: альянсу не хватает мощностей для удовлетворения запросов Украины

17:22 09.11.2023 (обновлено: 17:24 09.11.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкПрезидент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного
Президент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости . Михаил Маркив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Мощностей военно-промышленного комплекса стран НАТО не хватает для удовлетворения запросов Украины, но альянс продолжит оказывать киевскому режиму поддержку. Об этом заявил заместитель генсека организации Мирча Джоанэ на брифинге в Бухаресте.
"Наши лидеры в евроатлантическом мире и наши глобальные партнеры продолжают поддерживать Украину… Но у нас пока нет достаточных производственных мощностей, чтобы помогать Украине в том объеме и теми темпами, которые у нас просят", - цитирует Джоанэ РИА Новости.
Замгенсека также заверил, что у союзников "нет никакой усталости" от усилий по поддержке киевского режима.
По словам Джоанэ, в сложившейся ситуации в области безопасности НАТО "не может позволить себе роскоши игнорировать проблему Украины", поскольку от ее судьбы "зависит то, как будет выглядеть весь мир".
Накануне правительство Словакии во главе с Робертом Фицо не одобрило предложение предыдущего кабинета министров, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что нежелание Словакии оказывать военную помощь Киеву вряд ли повлияет на весь процесс, поскольку главным рулевым этого процесса являются США.
В октябре главы МИД стран-членов Евросоюза не смогли договориться о выделении Украине восьмого пакета военной помощи на сумму 500 миллионов евро.
В частности, против дальнейшего выделения Киеву военной помощи выступает Венгрия. Как отметил глава МИД страны Петр Сийярто, Европа по-прежнему пребывает "в военном психозе" и не готова говорить о мирном урегулировании.
Военный эксперт Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что США и Европа отдали Украине уже все свои складские запасы снарядов, а производство нарастят в лучшем случае через полтора-два года. Кроме того, эскалация арабо-израильского конфликта полностью хоронит планы на быстрое насыщение украинской стороны артиллерийскими боеприпасами. По мнению аналитика, дефицит боеприпасов на Украине будет играть в пользу России, поскольку наша страна серьезно нарастила производство.
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