https://crimea.ria.ru/20250129/territoriya-kirillitsy-v-krymu-predlagayut-vvesti-edinyy-dizayn-vyvesok-1143778560.html
Территория кириллицы: в Крыму предлагают ввести единый дизайн вывесок
Территория кириллицы: в Крыму предлагают ввести единый дизайн вывесок - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Территория кириллицы: в Крыму предлагают ввести единый дизайн вывесок
В каждом городе и поселке Крыма следует разработать единый дизайн рекламных вывесок – они не только должны быть переведены на русский язык, но и установлены по... РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T17:11
2025-01-29T17:11
2025-01-29T17:11
новости крыма
государственный совет рк (госсовет)
сергей цеков
владимир константинов
крым
благоустройство
городская среда
русский язык
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В каждом городе и поселке Крыма следует разработать единый дизайн рекламных вывесок – они не только должны быть переведены на русский язык, но и установлены по единым правилам. Об этом в ходе заседания президиума Госсовета Крыма заявил первый зампредседателя Госсовета Сергей Цеков.В каждом городе следует разработать свой единый стиль, считает Цеков. Причем это надо делать одновременно с переводом вывесок на русский язык, чтобы избежать двойной работы."То есть сегодня мы им говорим сменить вывески, они меняют, а завтра мы приходим и говорим: вы, пожалуйста, повесьте вывеску вот там-то и исполните в таком-то цвете, таким-то шрифтом. Чтобы не делать двойную работу, мы должны разработать единый проект сейчас", – сказал Цеков.Против перевода вывесок выступают бизнесмены, у которых буквы латиницы используются в товарном знаке. Но все эти вопросы при желании решаются, подчеркнул зампредседателя Госсовета."У нас около 20 товарных знаков в Крыму, в которых слово "Крым" на английском языке. Мы вообще с Англией торгуем, что ли? Мы торгуем, скорее всего, на территории Крыма и в России. Но тем не менее такие товарные знаки есть", – сказал он.Замена вывески для бизнеса не приносит больших затрат. Это должна быть системная работа, на которую предприятиям надо дать срок, добавил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.Пилотный проект по замене вывесок, в которых использовались буквы латиницы, уже стартовал в Красноперекопске. За два месяца удалось заменить около 85%, подчеркнул Цеков. Теперь этот опыт планируется распространить на весь Крым.Рекламные вывески в едином дизайне после реконструкции появились в Алупке – они вписаны в исторический облик города.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алупке благоустраивают "Воронцовские купальни" и зону рыбацкой артелиВместо генпланов и правил землепользования: зачем Крыму единый документСевастополь "очистят" от рекламы на фасадах
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, государственный совет рк (госсовет), сергей цеков, владимир константинов, крым, благоустройство, городская среда, русский язык
Территория кириллицы: в Крыму предлагают ввести единый дизайн вывесок
В Крыму предлагают разработать единый дизайн-код вывесок
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В каждом городе и поселке Крыма следует разработать единый дизайн рекламных вывесок – они не только должны быть переведены на русский язык, но и установлены по единым правилам. Об этом в ходе заседания президиума Госсовета Крыма заявил первый зампредседателя Госсовета Сергей Цеков.
"Просто перевести вывеску с латиницы на кириллицу – это оказалось легко. Но все дело в том, что одна вывеска вверху, другая внизу, третья где-то на полу, четвертая на окне и так далее. Это ненормально, надо привести их в какое-то соответствие", – сказал он.
В каждом городе следует разработать свой единый стиль, считает Цеков. Причем это надо делать одновременно с переводом вывесок на русский язык, чтобы избежать двойной работы.
"То есть сегодня мы им говорим сменить вывески, они меняют, а завтра мы приходим и говорим: вы, пожалуйста, повесьте вывеску вот там-то и исполните в таком-то цвете, таким-то шрифтом. Чтобы не делать двойную работу, мы должны разработать единый проект сейчас", – сказал Цеков.
Против перевода вывесок выступают бизнесмены, у которых буквы латиницы используются в товарном знаке. Но все эти вопросы при желании решаются, подчеркнул зампредседателя Госсовета.
"У нас около 20 товарных знаков в Крыму, в которых слово "Крым" на английском языке. Мы вообще с Англией торгуем, что ли? Мы торгуем, скорее всего, на территории Крыма и в России. Но тем не менее такие товарные знаки есть", – сказал он.
Замена вывески для бизнеса не приносит больших затрат. Это должна быть системная работа, на которую предприятиям надо дать срок, добавил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
"Изменения копеечные, скажем откровенно. Поменять вывеску для крупного предприятия стоит около 50 тысяч, для маленького 10 тысяч. Это не имеет большого значения. Не обязательно это прямо завтра сделать, но очень важно понимать, что сделать это надо", – сказал он.
Пилотный проект по замене вывесок, в которых использовались буквы латиницы, уже стартовал
в Красноперекопске. За два месяца удалось заменить около 85%, подчеркнул Цеков. Теперь этот опыт планируется распространить
на весь Крым.
Рекламные вывески в едином дизайне после реконструкции появились в Алупке
– они вписаны в исторический облик города.
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