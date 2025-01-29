https://crimea.ria.ru/20250129/territoriya-kirillitsy-v-krymu-predlagayut-vvesti-edinyy-dizayn-vyvesok-1143778560.html

Территория кириллицы: в Крыму предлагают ввести единый дизайн вывесок

Территория кириллицы: в Крыму предлагают ввести единый дизайн вывесок - РИА Новости Крым, 29.01.2025

Территория кириллицы: в Крыму предлагают ввести единый дизайн вывесок

В каждом городе и поселке Крыма следует разработать единый дизайн рекламных вывесок – они не только должны быть переведены на русский язык, но и установлены по... РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T17:11

2025-01-29T17:11

2025-01-29T17:11

новости крыма

государственный совет рк (госсовет)

сергей цеков

владимир константинов

крым

благоустройство

городская среда

русский язык

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127717337_0:0:3544:1994_1920x0_80_0_0_48e9b973f4093912b2cb6f7527ff467e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В каждом городе и поселке Крыма следует разработать единый дизайн рекламных вывесок – они не только должны быть переведены на русский язык, но и установлены по единым правилам. Об этом в ходе заседания президиума Госсовета Крыма заявил первый зампредседателя Госсовета Сергей Цеков.В каждом городе следует разработать свой единый стиль, считает Цеков. Причем это надо делать одновременно с переводом вывесок на русский язык, чтобы избежать двойной работы."То есть сегодня мы им говорим сменить вывески, они меняют, а завтра мы приходим и говорим: вы, пожалуйста, повесьте вывеску вот там-то и исполните в таком-то цвете, таким-то шрифтом. Чтобы не делать двойную работу, мы должны разработать единый проект сейчас", – сказал Цеков.Против перевода вывесок выступают бизнесмены, у которых буквы латиницы используются в товарном знаке. Но все эти вопросы при желании решаются, подчеркнул зампредседателя Госсовета."У нас около 20 товарных знаков в Крыму, в которых слово "Крым" на английском языке. Мы вообще с Англией торгуем, что ли? Мы торгуем, скорее всего, на территории Крыма и в России. Но тем не менее такие товарные знаки есть", – сказал он.Замена вывески для бизнеса не приносит больших затрат. Это должна быть системная работа, на которую предприятиям надо дать срок, добавил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.Пилотный проект по замене вывесок, в которых использовались буквы латиницы, уже стартовал в Красноперекопске. За два месяца удалось заменить около 85%, подчеркнул Цеков. Теперь этот опыт планируется распространить на весь Крым.Рекламные вывески в едином дизайне после реконструкции появились в Алупке – они вписаны в исторический облик города.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алупке благоустраивают "Воронцовские купальни" и зону рыбацкой артелиВместо генпланов и правил землепользования: зачем Крыму единый документСевастополь "очистят" от рекламы на фасадах

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, государственный совет рк (госсовет), сергей цеков, владимир константинов, крым, благоустройство, городская среда, русский язык