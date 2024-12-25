https://crimea.ria.ru/20241225/v-krymu-startoval-pilot-po-zamene-angloyazychnykh-vyvesok-1142896672.html
В Крыму стартовал "пилот" по замене англоязычных вывесок
В Крыму стартовал "пилот" по замене англоязычных вывесок - РИА Новости Крым, 25.12.2024
В Крыму стартовал "пилот" по замене англоязычных вывесок
В крымском поселке Красногвардейское – райцентре Красногвардейского района – приступили к замене рекламных вывесок, содержащих иностранные слова и написанных на РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T08:35
2024-12-25T08:35
2024-12-25T08:35
владимир константинов
красногвардейское
новости крыма
крым
русский язык
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В крымском поселке Красногвардейское – райцентре Красногвардейского района – приступили к замене рекламных вывесок, содержащих иностранные слова и написанных на латинице. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее этот населенный пункт был определен как пилотный для реализации данной инициативы.По словам председателя Госсовета РК, со временем замену вывесок с иностранными словами планируется распространить на все регионы Крыма. Кроме того, этим опытом республика будет готова поделиться с другими регионами России, добавил он.В октябре прошлого года в Госдуму РФ внесен законопроект, согласно которому вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, должны быть на русском языке. Законопроектом предлагается защитить русский язык и существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов на всей территории России, и прежде всего в публичном пространстве.Ранее был принят закон о государственном языке, который расширил перечень сфер с его обязательным использованием. В настоящее время русский язык подлежит обязательному использованию в деятельности органов государственной власти и организаций, деловой переписке, рекламе, в информации, предназначенной для потребителей товаров (работ, услуг) и т. д.Не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Sale или распродажа: в Госдуме рассказали, когда начнут следить за языкомИностранные вывески: менять нельзя оставитьРФ поддержит создание организации по продвижению русского языка — Путин
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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владимир константинов, красногвардейское, новости крыма, крым, русский язык
В Крыму стартовал "пилот" по замене англоязычных вывесок
В крымском райцентре стартовал пилотный проект по замене рекламных вывесок на латинице
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В крымском поселке Красногвардейское – райцентре Красногвардейского района – приступили к замене рекламных вывесок, содержащих иностранные слова и написанных на латинице. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее этот населенный пункт был определен
как пилотный для реализации данной инициативы.
"В поселке была утверждена нормативная база, а теперь заменено порядка 70 вывесок. Местные предприниматели с энтузиазмом встречают нашу идею, поскольку понимают, что сегодня нам особенно важно вернуться к своим истокам, сохранять чистоту нашего родного русского языка", – написал Константинов в своем Telegram-канале.
По словам председателя Госсовета РК, со временем замену вывесок с иностранными словами планируется распространить на все регионы Крыма. Кроме того, этим опытом республика будет готова поделиться с другими регионами России, добавил он.
В октябре прошлого года в Госдуму РФ внесен законопроект, согласно которому вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, должны быть на русском языке. Законопроектом предлагается защитить русский язык и существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов на всей территории России, и прежде всего в публичном пространстве.
Ранее был принят закон о государственном языке, который расширил перечень сфер с его обязательным использованием. В настоящее время русский язык подлежит обязательному использованию в деятельности органов государственной власти и организаций, деловой переписке, рекламе, в информации, предназначенной для потребителей товаров (работ, услуг) и т. д.
Не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях.
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