https://crimea.ria.ru/20241225/v-krymu-startoval-pilot-po-zamene-angloyazychnykh-vyvesok-1142896672.html

В Крыму стартовал "пилот" по замене англоязычных вывесок

В Крыму стартовал "пилот" по замене англоязычных вывесок - РИА Новости Крым, 25.12.2024

В Крыму стартовал "пилот" по замене англоязычных вывесок

В крымском поселке Красногвардейское – райцентре Красногвардейского района – приступили к замене рекламных вывесок, содержащих иностранные слова и написанных на РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T08:35

2024-12-25T08:35

2024-12-25T08:35

владимир константинов

красногвардейское

новости крыма

крым

русский язык

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В крымском поселке Красногвардейское – райцентре Красногвардейского района – приступили к замене рекламных вывесок, содержащих иностранные слова и написанных на латинице. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее этот населенный пункт был определен как пилотный для реализации данной инициативы.По словам председателя Госсовета РК, со временем замену вывесок с иностранными словами планируется распространить на все регионы Крыма. Кроме того, этим опытом республика будет готова поделиться с другими регионами России, добавил он.В октябре прошлого года в Госдуму РФ внесен законопроект, согласно которому вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, должны быть на русском языке. Законопроектом предлагается защитить русский язык и существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов на всей территории России, и прежде всего в публичном пространстве.Ранее был принят закон о государственном языке, который расширил перечень сфер с его обязательным использованием. В настоящее время русский язык подлежит обязательному использованию в деятельности органов государственной власти и организаций, деловой переписке, рекламе, в информации, предназначенной для потребителей товаров (работ, услуг) и т. д.Не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Sale или распродажа: в Госдуме рассказали, когда начнут следить за языкомИностранные вывески: менять нельзя оставитьРФ поддержит создание организации по продвижению русского языка — Путин

красногвардейское

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, красногвардейское, новости крыма, крым, русский язык