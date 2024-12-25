https://crimea.ria.ru/20241225/stali-izvestny-rezultaty-prob-morskoy-vody-v-anape-1142913813.html

Стали известны результаты проб морской воды в Анапе

Стали известны результаты проб морской воды в Анапе - РИА Новости Крым, 25.12.2024

Стали известны результаты проб морской воды в Анапе

Из 24 исследованных Роспотребнадзором проб морской воды у берегов Анапы девять не соответствует санитарно-химическим нормам, сообщает управление ведомства по... РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T15:37

2024-12-25T15:37

2024-12-25T15:37

анапа

новости

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

роспотребнадзор

черное море

экология

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Из 24 исследованных Роспотребнадзором проб морской воды у берегов Анапы девять не соответствует санитарно-химическим нормам, сообщает управление ведомства по Краснодарскому краю.Уточняется, что пробы взяты в зоне рекреационного водопользования, в том числе на пляжах станицы Благовещенской, села Витязево, поселка Джемете, санаториев "Высокий берег" и "Бимлюк", а также на центральном пляже Анапы.Также были проверены 44 пробы атмосферного воздуха, 40 проб питьевой воды и 24 пробы готовых блюд. Результаты анализов соответствуют установленным нормативам.Ранее в МЧС России заявили, что с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани вывезли более 35 тысяч тонн загрязненного грунта и нефтесодержащей жидкости. По данным ведомства, в Крыму обследованы 349 километров, обнаружены 20 масляных пятен. Накануне с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани за сутки вывезли более 4 000 тонн грунта, загрязненного нефтепродуктами.15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Произошла утечка нефтепродуктов. В Анапе и в Керчи введен режим ЧС. Работы по устранению последствий катастрофы продолжаются.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подъем танкеров "Волгонефть" возьмут на себя их владельцыТанкеры "Волгонефть" работали с нарушениями и без лицензии – МинтрансКогда можно купаться в Черном море после крушения танкеров с мазутом

https://crimea.ria.ru/20241223/mozhno-li-spasti-delfinov-ot-mazuta-iz-za-chp-v-kerchenskom-prolive-1142856968.html

анапа

черное море

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анапа, новости, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, роспотребнадзор, черное море, экология, разлив нефтепродуктов в черном море