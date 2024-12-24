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Подъем танкеров "Волгонефть" возьмут на себя их владельцы - РИА Новости Крым, 24.12.2024
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Подъем танкеров "Волгонефть" возьмут на себя их владельцы
Подъем танкеров "Волгонефть" возьмут на себя их владельцы - РИА Новости Крым, 24.12.2024
Подъем танкеров "Волгонефть" возьмут на себя их владельцы
Собственники потерпевших крушение танкеров "Волгонефть" возьмут на себя ответственность по подъему и утилизации судов. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды... РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-24T16:52
2024-12-24T17:06
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
минприроды рф
новости
экология
природа
александр козлов
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Собственники потерпевших крушение танкеров "Волгонефть" возьмут на себя ответственность по подъему и утилизации судов. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России со ссылкой на главу министерства Александра Козлова.Самые большие площади загрязнений сосредоточены на участках от станицы Благовещенской до села Витязево и от Витязево до центрального пляжа Анапы. Чтобы мазут при повышении температур не проникал дальше в грунты, принято решение ускорить работы. Для этого в течение суток на побережье выведут дополнительную технику, в течение 8-9 дней доставят порядка 350 тысяч мешков для уборки мазута.Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во вторник дал указание возбудить уголовное дело из-за непринятия мер по ликвидации загрязнения побережья Кубани после утечки мазута с затонувших танкеров.При этом пресс-служба МЧС России ранее сообщила, что с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани вывезли более 35 тысяч тонн загрязненного грунта и нефтесодержащей жидкости. По информации спасателей, в Крыму обследованы 349 километров, обнаружены 20 масляных пятен. Накануне с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани за сутки вывезли более 4 000 тонн грунта, загрязненного нефтепродуктами.Для ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива мазута в Черном море потребуются дополнительные силы и средства, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что введение режима чрезвычайной ситуации федерального характера пока не планируется, но все будет зависеть от рекомендаций специалистов.15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Произошла утечка нефтепродуктов. В Анапе и в Керчи введен режим ЧС. Работы по устранению последствий катастрофы продолжаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал экологической бедой разлив мазута с танкеров в Черном мореНовые тела дельфинов выбросило на побережье КубаниОсевший на дно Керченского пролива мазут может подняться к лету – ученый
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, минприроды рф, новости, экология, природа, александр козлов , разлив нефтепродуктов в черном море
Подъем танкеров "Волгонефть" возьмут на себя их владельцы

Владельцы танкеров "Волгонефть" возьмут на себя ответственность по их подъему

16:52 24.12.2024 (обновлено: 17:06 24.12.2024)
 
© Министерство природных ресурсов и экологии РоссииМесто крушения танкеров с нефтепродуктами в Керченском проливе. Скриншот видео
Место крушения танкеров с нефтепродуктами в Керченском проливе. Скриншот видео
© Министерство природных ресурсов и экологии России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Собственники потерпевших крушение танкеров "Волгонефть" возьмут на себя ответственность по подъему и утилизации судов. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России со ссылкой на главу министерства Александра Козлова.

"Собственник танкера "Волгонефть-239" юридически подтвердил, что берет на себя ответственность по подъему и утилизации судна. Предложен механизм, как скачать оставшееся в танкере топливо. От второго собственника завтра ожидаем письменное подтверждение, что работа будет организована. Задача – достать мазут, не нарушая экосистемы моря", – цитирует пресс-служба министра.

Самые большие площади загрязнений сосредоточены на участках от станицы Благовещенской до села Витязево и от Витязево до центрального пляжа Анапы. Чтобы мазут при повышении температур не проникал дальше в грунты, принято решение ускорить работы. Для этого в течение суток на побережье выведут дополнительную технику, в течение 8-9 дней доставят порядка 350 тысяч мешков для уборки мазута.

"Утилизацию загрязненного грунта ведут специализированные предприятия двумя способами: микробиологическим - это удаление нефтепродуктов с помощью препаратов, а также термическим – самый загрязненный мазут сжигают в специальных аппаратах. Чтобы ускорить вывоз песка, смешанного с мазутом, принято решение в промзоне Анапы создать временную перевалочную площадку вместимостью 100 тысяч тонн", – сообщили также впресс-службе ведомства.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во вторник дал указание возбудить уголовное дело из-за непринятия мер по ликвидации загрязнения побережья Кубани после утечки мазута с затонувших танкеров.
При этом пресс-служба МЧС России ранее сообщила, что с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани вывезли более 35 тысяч тонн загрязненного грунта и нефтесодержащей жидкости. По информации спасателей, в Крыму обследованы 349 километров, обнаружены 20 масляных пятен. Накануне с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани за сутки вывезли более 4 000 тонн грунта, загрязненного нефтепродуктами.
Для ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива мазута в Черном море потребуются дополнительные силы и средства, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что введение режима чрезвычайной ситуации федерального характера пока не планируется, но все будет зависеть от рекомендаций специалистов.
15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Произошла утечка нефтепродуктов. В Анапе и в Керчи введен режим ЧС. Работы по устранению последствий катастрофы продолжаются.
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Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеМинприроды РФНовостиЭкологияПриродаАлександр КозловРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
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