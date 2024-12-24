https://crimea.ria.ru/20241224/bastrykin-poruchil-vozbudit-delo-iz-za-plokhoy-uborki-mazuta-v-anape-1142880968.html

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за плохой уборки мазута в Анапе

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за плохой уборки мазута в Анапе - РИА Новости Крым, 24.12.2024

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за плохой уборки мазута в Анапе

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за непринятия мер по ликвидации загрязнения побережья Кубани РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-24T15:01

2024-12-24T15:01

2024-12-24T17:08

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за непринятия мер по ликвидации загрязнения побережья Кубани после утечки мазута с затонувших танкеров. Об этом сообщает Информационный центр СК России.По информации ведомства, граждане направили в СК обращения, в которых указали, что меры к ликвидации последствий экологической катастрофы не принимаются, либо принимаются не в полном объеме."Уборка мазута в границах береговой линии осуществляется только неравнодушными гражданами, специальная техника для выполнения работ не выделена, вывоз отходов не организован", - говорится в сообщении.Кроме того, в СК поступила информация, что 22 декабря мешки с уже собранным загрязненным песком, оставленные на берегу, не вывезли, и они снова попали в море из-за шторма.Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.По состоянию на 24 декабря, с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани вывезли более 35 тысяч тонн загрязненного грунта и нефтесодержащей жидкости, сообщает во вторник пресс-служба МЧС России.Объем мазутного топлива, которое будет выносить на берег после крушения танкеров в Керченском проливе, может увеличиться до 200 тысяч тонн. Об этом в понедельник сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, для ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива мазута в Черном море потребуются дополнительные силы и средства. По его словам, введение режима чрезвычайной ситуации федерального характера пока не планируется, но все будет зависеть от рекомендаций специалистов.15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Произошла утечка нефтепродуктов. В Анапе и в Керчи введен режим ЧС. Работы по устранению последствий катастрофы продолжаются.Разлив мазута после крушения танкеров "Волгонефть" в Черном море является экологической бедой, заявил президент Владимир Путин в четверг в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией".По состоянию на 24 декабря зафиксирована гибель 19 дельфинов-азовок, причиной которой мог стать разлив мазута с танкеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Очищенные пляжи Анапы снова заполняются мазутомШторм на побережье Кубани может повредить мешки с собранным мазутомНовые тела дельфинов выбросило на побережье Кубани

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов