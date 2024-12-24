Разлив мазута в Черном море: в Кремле сделали заявление
Для ликвидации разлива мазута в Черном море нужны дополнительные ресурсы – Песков
13:23 24.12.2024 (обновлено: 13:25 24.12.2024)
© РИА Новости КрымУборка мазута в Керчи после разлива нефтепродуктов
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Для ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива мазута в Черном море потребуются дополнительные силы и средства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Принимаются меры, но масштаб катастрофы, к сожалению, очень большой, поэтому потребуется время и дополнительные силы и средства для ликвидации последствий", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Песков добавил, что введение режима чрезвычайной ситуации федерального характера пока не планируется, но все будет зависеть от рекомендаций специалистов.
Он также отметил, что эта крупная экологическая катастрофа остается в центре внимания главы государства Владимира Путина.
"Глава Минприроды России Александр Козлов докладывал неоднократно и президенту, и руководству администрации президента, и правительства", - добавил Песков.
15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Произошла утечка нефтепродуктов. В Анапе и в Керчи введен режим ЧС. Работы по устранению последствий катастрофы продолжаются.
Разлив мазута после крушения танкеров "Волгонефть" в Черном море является экологической бедой, заявил президент Владимир Путин в четверг в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией".
По состоянию на 24 декабря зафиксирована гибель 19 дельфинов-азовок, причиной которой мог стать разлив мазута с танкеров.
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