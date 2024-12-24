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Разлив мазута в Черном море: в Кремле сделали заявление

Разлив мазута в Черном море: в Кремле сделали заявление - РИА Новости Крым, 24.12.2024

Разлив мазута в Черном море: в Кремле сделали заявление

Для ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива мазута в Черном море потребуются дополнительные силы и средства, заявил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-24T13:23

2024-12-24T13:23

2024-12-24T13:25

дмитрий песков

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Для ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива мазута в Черном море потребуются дополнительные силы и средства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков добавил, что введение режима чрезвычайной ситуации федерального характера пока не планируется, но все будет зависеть от рекомендаций специалистов.Он также отметил, что эта крупная экологическая катастрофа остается в центре внимания главы государства Владимира Путина."Глава Минприроды России Александр Козлов докладывал неоднократно и президенту, и руководству администрации президента, и правительства", - добавил Песков.15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Произошла утечка нефтепродуктов. В Анапе и в Керчи введен режим ЧС. Работы по устранению последствий катастрофы продолжаются.Разлив мазута после крушения танкеров "Волгонефть" в Черном море является экологической бедой, заявил президент Владимир Путин в четверг в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией".По состоянию на 24 декабря зафиксирована гибель 19 дельфинов-азовок, причиной которой мог стать разлив мазута с танкеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Очищенные пляжи Анапы снова заполняются мазутомШторм на побережье Кубани может повредить мешки с собранным мазутомНовые тела дельфинов выбросило на побережье Кубани

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анапа

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кубань

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