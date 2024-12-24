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Для чего в ВСУ создали подразделение "боевых историков" – мнение
Для чего в ВСУ создали подразделение "боевых историков" – мнение - РИА Новости Крым, 24.12.2024
Для чего в ВСУ создали подразделение "боевых историков" – мнение
Созданное в структуре ВСУ "культурное" подразделение будет служить сугубо идеологическим целям – обвинять Россию в разрушении неких культурных памятников. Такое РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-24T20:07
2024-12-24T20:07
2024-12-24T20:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Созданное в структуре ВСУ "культурное" подразделение будет служить сугубо идеологическим целям – обвинять Россию в разрушении неких культурных памятников. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.Ранее в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины сообщили, что в структуре ВСУ создано специальное подразделение для охраны культурного наследия, в котором будут служить военнослужащие с образованием в сфере культуры, истории, археологии и музейного дела.Это якобы было сделано во исполнении Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных объектов в зонах военных конфликтов.Андрей Мальгин считает, что подобное подразделение "украинских боевых историков" создается исключительно с целью пиара, чтобы каким-то образом документировать разрушение неких исторических памятников и обвинять в этом армию России."Подобного рода структуры, очевидно, создаются только для рекламы. Их задача, по-видимому, заключается в том, чтобы обвинить российскую сторону в разрушении каких-то объектов культуры, задокументировать и потом использовать это на международной и внутренней арене, как аргумент "разрушительности" российской агрессии", – считает эксперт.При этом историк отметил, что армия и военная администрация фронтовых регионов делают все возможное для сохранения объектов культурного наследия и культурных ценностей, которые оказываются в зоне боевых действий.Примечательно, что именно Россия была инициатором конвенции, которая стала предтечей принятого в Гааге документа. Это была подписанная еще в 1907 году Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны, в которой также шла речь о защите объектов культуры. Гаагскую конвенцию 1954 года одним из первых ратифицировал Советский Союз и затем его правопреемница – Российская Федерация.В числе исторических реликвий, эвакуированных из Херсона на время боевых действий, был прах великого русского полководца и государственного деятеля Григория Потемкина, а также бюст светлейшего князя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проигрывали в казино: как находки археологов из Крыма находили на западеЗеленская открыла в Киеве выставку вывезенного из Крыма скифского золотаГрабили тогда и сейчас: Захарова о ценностях Крыма в Британском музее
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мнения, андрей мальгин, история, россия, украина, всу (вооруженные силы украины)
Для чего в ВСУ создали подразделение "боевых историков" – мнение
Украинские "боевые историки" будут обвинять Россию в разрушении культурных объектов
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым, Ирина Камышева
. Созданное в структуре ВСУ "культурное" подразделение будет служить сугубо идеологическим целям – обвинять Россию в разрушении неких культурных памятников. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Ранее в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины сообщили, что в структуре ВСУ создано специальное подразделение для охраны культурного наследия, в котором будут служить военнослужащие с образованием в сфере культуры, истории, археологии и музейного дела.
Это якобы было сделано во исполнении Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных объектов в зонах военных конфликтов.
"Мне трудно понять, о чем идет речь. Украинское правительство и в мирное время не занималось должным образом ни охраной, ни реставрацией объектов, так что уж в военное время заниматься этим и подавно они не будут", – уверен историк.
Андрей Мальгин считает, что подобное подразделение "украинских боевых историков" создается исключительно с целью пиара, чтобы каким-то образом документировать разрушение неких исторических памятников и обвинять в этом армию России.
"Подобного рода структуры, очевидно, создаются только для рекламы. Их задача, по-видимому, заключается в том, чтобы обвинить российскую сторону в разрушении каких-то объектов культуры, задокументировать и потом использовать это на международной и внутренней арене, как аргумент "разрушительности" российской агрессии", – считает эксперт.
При этом историк отметил, что армия и военная администрация фронтовых регионов делают все возможное для сохранения объектов культурного наследия и культурных ценностей, которые оказываются в зоне боевых действий.
"Мы неоднократно сталкивались с вопросами безопасности культурных ценностей, в частности, херсонские музейные ценности были вывезены в целях сохранения. То есть наша сторона старается по возможности соблюдать требования этой Гаагской конвенции", – подчеркнул специалист.
Примечательно, что именно Россия была инициатором конвенции, которая стала предтечей принятого в Гааге документа. Это была подписанная еще в 1907 году Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны, в которой также шла речь о защите объектов культуры. Гаагскую конвенцию 1954 года одним из первых ратифицировал Советский Союз и затем его правопреемница – Российская Федерация.
В числе исторических реликвий, эвакуированных из Херсона на время боевых действий, был прах великого русского полководца
и государственного деятеля Григория Потемкина
, а также бюст светлейшего князя.
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