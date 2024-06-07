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Грабили тогда и сейчас: Захарова о ценностях Крыма в Британском музее
Грабили тогда и сейчас: Захарова о ценностях Крыма в Британском музее - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Грабили тогда и сейчас: Захарова о ценностях Крыма в Британском музее
Великобритания не планирует возвращать в Россию ценности, награбленные английскими офицерами в ходе Крымской войны 1853-1856 годов. Артефакты, полученные в ходе РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T13:46
2024-06-07T13:46
2024-06-07T13:46
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
история
культура
великобритания
керчь
крымская война
херсонес
новости
скифское золото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Великобритания не планирует возвращать в Россию ценности, награбленные английскими офицерами в ходе Крымской войны 1853-1856 годов. Артефакты, полученные в ходе грабительских раскопок на Херсонесе, до сих пор хранятся в Британском музее. Об этом в ходе брифинга рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.Как подтверждают в своих воспоминаниях сами британские офицеры, часть этих ценностей оказалась в королевском музее, остальное было распродано по частным коллекциям."Для британцев это привычное дело. Никто извиняться за это не спешил и не спешит, и материально компенсировать тоже не собирается", - подчеркнула Мария Захарова.Покидая Севастополь после заключения мирного договора, англичане разрушили в городе все, что смогли. Не осталось ни одного культового сооружения, которое не пострадало бы или не было полностью уничтожено. Это хорошая иллюстрация к тому, как на Западе относились и продолжают относиться к искусству и культуре других народов, отметила Захарова.Ограбили музейные кладовые КерчиОт действий захватчиков серьезно пострадал и Керченский музей древностей – сейчас это Керченский историко-археологический музей заповедник, откуда уже в наше время была вывезена в Нидерланды значительная часть украденного из Крыма скифского золота. Город подвергся разграблению 12 марта 1855 года, напоминает представитель МИДа."Исторически в этом смысле Керчи достается, какой период ни возьми, все время разграбляли ее музейные кладовые. Тогда в руки мародеров попали предметы из коллекции Керченского музея древностей. По словам очевидцев, пол музейного зала был покрыт осколками стеклянных и керамических сосудов, погребальных урн. Статуи, витрины оказались взломанными, разбитыми", - говорит Захарова.После того, как эти факты получили огласку в европейской печати, англичане попытались возложить ответственность за грабежи исключительно на турецких солдат. Однако есть неопровержимые документальные свидетельства того, что британские солдаты и офицеры приняли прямое участие в этом, утверждает Мария Захарова.Мария Захарова проводит прямую аналогию между событиями времен Крымской войны и современностью. Она напоминает, что коллекция скифского золота, собранная в разных музея Крыма и вывезенная для экспонирования в Нидерланды, была передана Украине. По утверждению многих экспертов, в Киеве она может быть подвергнута разграблению. О том, как украинские политики бесконтрольно вывозили ценности за рубеж и даже проигрывали их в казино, не раз говорили крымские археологи.Читайте также на РИА Новости Крым:Артефакты Крыма в музеях Европы: есть ли шансы вернуть реликвииПереданное Украине скифское золото может быть утрачено – МИД РоссииПовторят судьбу скифского золота: Захарова о вывезенных в Лувр иконах
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, история, культура, великобритания, керчь, крымская война, херсонес, новости, скифское золото, ситуация вокруг скифского золота
Грабили тогда и сейчас: Захарова о ценностях Крыма в Британском музее
Великобритания не собирается возвращать украденные из Крыма ценности - Захарова
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Великобритания не планирует возвращать в Россию ценности, награбленные английскими офицерами в ходе Крымской войны 1853-1856 годов. Артефакты, полученные в ходе грабительских раскопок на Херсонесе, до сих пор хранятся в Британском музее. Об этом в ходе брифинга рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Полковник 39-го полка Уильям Монро организовал грабительские раскопки, привлекая к работам ежедневно 50-60 человек. Были выявлены многочисленные древнегреческие монеты, керамика, мраморные надгробия. Сами английские источники подтверждают, что артефакты, которые были получены при раскопках, затем отправлялись в Англию", - напомнила она.
Как подтверждают в своих воспоминаниях сами британские офицеры, часть этих ценностей оказалась в королевском музее, остальное было распродано по частным коллекциям.
"Для британцев это привычное дело. Никто извиняться за это не спешил и не спешит, и материально компенсировать тоже не собирается", - подчеркнула Мария Захарова.
Покидая Севастополь после заключения мирного договора, англичане разрушили в городе все, что смогли. Не осталось ни одного культового сооружения, которое не пострадало бы или не было полностью уничтожено. Это хорошая иллюстрация к тому, как на Западе относились и продолжают относиться к искусству и культуре других народов, отметила Захарова.
Ограбили музейные кладовые Керчи
От действий захватчиков серьезно пострадал и Керченский музей древностей – сейчас это Керченский историко-археологический музей заповедник, откуда уже в наше время была вывезена в Нидерланды значительная часть украденного из Крыма скифского золота. Город подвергся разграблению 12 марта 1855 года, напоминает представитель МИДа.
"Исторически в этом смысле Керчи достается, какой период ни возьми, все время разграбляли ее музейные кладовые. Тогда в руки мародеров попали предметы из коллекции Керченского музея древностей. По словам очевидцев, пол музейного зала был покрыт осколками стеклянных и керамических сосудов, погребальных урн. Статуи, витрины оказались взломанными, разбитыми", - говорит Захарова.
После того, как эти факты получили огласку в европейской печати, англичане попытались возложить ответственность за грабежи исключительно на турецких солдат. Однако есть неопровержимые документальные свидетельства того, что британские солдаты и офицеры приняли прямое участие в этом, утверждает Мария Захарова.
"Англичане воспользовались оккупацией Керчи, построенной на месте античного Пантикапея, для проведения грабительских археологических раскопок. По распоряжению военного министра лорда Панмура была организована специальная комиссия для организации раскопок и отбора сохранившихся экспонатов Керченского музея, чтобы пополнить античными древностями Британский музей", - заявила она.
Мария Захарова проводит прямую аналогию между событиями времен Крымской войны и современностью. Она напоминает, что коллекция скифского золота
, собранная в разных музея Крыма и вывезенная для экспонирования в Нидерланды, была передана Украине
. По утверждению многих экспертов, в Киеве она может быть подвергнута разграблению. О том, как украинские политики бесконтрольно вывозили ценности за рубеж
и даже проигрывали их в казино, не раз говорили крымские археологи.
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