https://crimea.ria.ru/20240607/grabili-togda-i-seychas-zakharova-o-tsennostyakh-kryma-v-britanskom-muzee-1137936230.html

Грабили тогда и сейчас: Захарова о ценностях Крыма в Британском музее

Грабили тогда и сейчас: Захарова о ценностях Крыма в Британском музее - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Грабили тогда и сейчас: Захарова о ценностях Крыма в Британском музее

Великобритания не планирует возвращать в Россию ценности, награбленные английскими офицерами в ходе Крымской войны 1853-1856 годов. Артефакты, полученные в ходе РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T13:46

2024-06-07T13:46

2024-06-07T13:46

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

история

культура

великобритания

керчь

крымская война

херсонес

новости

скифское золото

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Великобритания не планирует возвращать в Россию ценности, награбленные английскими офицерами в ходе Крымской войны 1853-1856 годов. Артефакты, полученные в ходе грабительских раскопок на Херсонесе, до сих пор хранятся в Британском музее. Об этом в ходе брифинга рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.Как подтверждают в своих воспоминаниях сами британские офицеры, часть этих ценностей оказалась в королевском музее, остальное было распродано по частным коллекциям."Для британцев это привычное дело. Никто извиняться за это не спешил и не спешит, и материально компенсировать тоже не собирается", - подчеркнула Мария Захарова.Покидая Севастополь после заключения мирного договора, англичане разрушили в городе все, что смогли. Не осталось ни одного культового сооружения, которое не пострадало бы или не было полностью уничтожено. Это хорошая иллюстрация к тому, как на Западе относились и продолжают относиться к искусству и культуре других народов, отметила Захарова.Ограбили музейные кладовые КерчиОт действий захватчиков серьезно пострадал и Керченский музей древностей – сейчас это Керченский историко-археологический музей заповедник, откуда уже в наше время была вывезена в Нидерланды значительная часть украденного из Крыма скифского золота. Город подвергся разграблению 12 марта 1855 года, напоминает представитель МИДа."Исторически в этом смысле Керчи достается, какой период ни возьми, все время разграбляли ее музейные кладовые. Тогда в руки мародеров попали предметы из коллекции Керченского музея древностей. По словам очевидцев, пол музейного зала был покрыт осколками стеклянных и керамических сосудов, погребальных урн. Статуи, витрины оказались взломанными, разбитыми", - говорит Захарова.После того, как эти факты получили огласку в европейской печати, англичане попытались возложить ответственность за грабежи исключительно на турецких солдат. Однако есть неопровержимые документальные свидетельства того, что британские солдаты и офицеры приняли прямое участие в этом, утверждает Мария Захарова.Мария Захарова проводит прямую аналогию между событиями времен Крымской войны и современностью. Она напоминает, что коллекция скифского золота, собранная в разных музея Крыма и вывезенная для экспонирования в Нидерланды, была передана Украине. По утверждению многих экспертов, в Киеве она может быть подвергнута разграблению. О том, как украинские политики бесконтрольно вывозили ценности за рубеж и даже проигрывали их в казино, не раз говорили крымские археологи.Читайте также на РИА Новости Крым:Артефакты Крыма в музеях Европы: есть ли шансы вернуть реликвииПереданное Украине скифское золото может быть утрачено – МИД РоссииПовторят судьбу скифского золота: Захарова о вывезенных в Лувр иконах

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, история, культура, великобритания, керчь, крымская война, херсонес, новости, скифское золото, ситуация вокруг скифского золота