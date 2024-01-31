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Повторят судьбу скифского золота: Захарова о вывезенных в Лувр иконах

Повторят судьбу скифского золота: Захарова о вывезенных в Лувр иконах - РИА Новости Крым, 31.01.2024

Повторят судьбу скифского золота: Захарова о вывезенных в Лувр иконах

Православные реликвии, вывезенные из Киево-Печерской лавры и других храмов Украинской православной церкви за рубеж, могут уже никогда не вернуться обратно... РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T17:09

2024-01-31T17:09

2024-01-31T17:09

мария захарова

скифское золото

министерство иностранных дел рф (мид рф)

украина

украинская православная церковь (упц)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Православные реликвии, вывезенные из Киево-Печерской лавры и других храмов Украинской православной церкви за рубеж, могут уже никогда не вернуться обратно. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала опасения, что они могут повторить судьбу скифского золота из Крыма."На днях американские СМИ написали, что еще в мае 2023 года во Францию были тайно вывезены 16 бесценных православных икон, часть из них стали экспонатами Лувра. Остальные иконы, по их данным, отправлены в музейные хранилища. Есть основания полагать, что эти святыни были украдены из Киево-Печерской лавры. Они являются общемировым православным достоянием, и не постигнет ли их участь скифского золота, которое сейчас находится в Нидерландах?" - задалась вопросом Захарова.Мария Захарова напомнила, что золотые украшения скифов были вывезены из музеев, расположенных на территории российского Крыма, в 2014 году. Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция экспонировалась в музее Алларда Пирсона в Амстердаме, после чего должна была вернуться на родину. Однако суд Нидерландов принял решение отправить скифское золото на Украину. 27 ноября 2023 года украинская таможня заявила, что артефакты прибыли в Киев и находятся на территории Киево-Печерской лавры.Иконы, которые уже поступили в Лувр и некоторые другие западные музеи, были вывезены из украинских храмов после их рейдерского захвата и разграбления, акцентировала спикер российского МИДа."Речь идет о том, что на Украине захватывают храмы, выгоняя священников на улицу или просто бросая их в тюрьмы. И все это делается в том числе и ради разграбления того достояния и наследия, которое сохранила Украинская православная церковь", - подытожила Захарова.Впервые о том, что иконы из Киево-Печерской лавры вывезены за границу, в июне 2023 года заявила Служба внешней разведки РФ. По данным ведомства, между киевскими властями и представителями ЮНЕСКО была достигнута договоренность о вывозе с территории Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей, и последующей передаче их музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана.Доцент кафедры религиоведения Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Юлия Норманская в интервью РИА Новости Крым рассказала, что некоторые из этих святынь были подарены главе Русской духовной миссии в Иерусалиме в 1850 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Вывоз ценностей из Лавры – удар по русской духовной культуре: мнение"Запад грабит Украину-колонию" – Захарова о вывозе реликвий в ЕвропуМария Захарова: ЮНЕСКО "пристраивает" культурные ценности Украины в ЕС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, скифское золото, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, украинская православная церковь (упц), крым, православие, новости