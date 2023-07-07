Вывезенные из Киева в Лувр иконы – достояние Русской православной церкви
Вывезенные из Лавры в Лувр иконы были подарены главе Русской духовной миссии в Иерусалиме
© РИА Новости . Grigoriy Vasilenko / Перейти в фотобанкПластина жертвенника ( 1768 г.) Успенского собора Киево-Печерской лавры, представлена в экспозиции на открытии Музея истории Киево-Печерской лавры
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Иконы, вывезенные с территории Украины и переданные в Лувр якобы для хранения, были подарены главе Русской духовной миссии в Иерусалиме в 1850 году. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала доцент кафедры религиоведения Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Юлия Норманская.
В конце июня Служба внешней разведки РФ сообщила, что Украина по соглашению с ЮНЕСКО планирует передать в музеи западных стран ценности из Киево-Печерской лавры, включая находящиеся там мощи святых. Пресс-служба ведомства напомнила, что подобный прецедент уже имел место, когда в экспозиции Лувра вдруг появились иконы, тайно вывезенные из киевского музея.
"Эти шедевры византийского искусства в 1850 году получил в дар от монахов глава Русской духовной миссии в Иерусалиме епископ Порфирий Успенский. Потом он передал их в дар Киевской духовной академии, которая расположена в Киево-Печерской лавре, а потом уже, в советское время, эти экспонаты попали в фонды Киевского музея западного и восточного искусства", - рассказала она.
Она отметила, что вывезенные реликвии относятся к древнейшим из христианских икон во всем мире.
"Это действительно уникальнейшие экспонаты, византийские иконы, которые датированы VI-VII веками. К сожалению, мы не можем с точностью проверить, что именно было вывезено. Но те три или четыре иконы, которые называют в разных СМИ, – это древнейшие из христианских икон, которые сохранились до наших дней. Всего в мире подобных экспонатов чуть более десяти", - уточняет эксперт.
Тот факт, что иконы из киевского музея действительно находятся сейчас в Лувре, подтвердила французская газета Le Monde. По данным издания, из Национального музея искусств Богдана и Варвары Ханенко в Киеве действительно было вывезено шестнадцать произведений искусства, в том числе пять ценных византийских икон, выставленных в экспозиции 13 июня. Как пишут журналисты со ссылкой на администрацию музея в Лувре, эта выставка продлится до конца ноября, а затем иконы будут перемещены на хранение и возвращены на Украину по окончании боевых действий.
По данным канала France 24, среди вывезенных во Францию реликвий –византийские иконы VI-VII веков: "Мученик и мученица", "Богоматерь с младенцем" и "Святые Сергий и Вакх". Некоторые другие источники называют в этом числе еще лик Святого Иоанна Предтечи.
"Икона Иоанна Предтечи считается одной из древнейших синайских икон в киевской коллекции, - поясняет Юлия Норманская. - Чем эта икона интересна, в ней очень ощущается влияние античной живописи. Что касается иконы святых воинов Сергия и Вакха, это юные мученики. Даже если мы посмотрим, как они изображены – у них медальон с ликом Христа расположен между нимбами, они кресты в руках держат, которые символизируют их мученическую смерть. "Мученик и мученица" - я могу предположить, что это святые Платон и Гликерия".
Доцент Юлия Норманская сомневается в том, что произведения иконописного искусства будут возвращены украинской стороне.
"Насколько я знаю, руководство Лувра недавно заявило о том, что в ближайшие годы в Лувре появится отдел, посвященный византийскому и восточно-христианскому искусству. Возникает вопрос, откуда у них будут эти экспонаты", - размышляет она.
Какие именно реликвии православного мира могут вывезены из Киево-Печерской лавры, можно увидеть в фотоленте РИА Новости Крым. Как сообщает СВР, церковное имущество уже описано, финансирование на вывоз выделено, глава УПЦ Онуфрий уведомлен о "временном" перемещении икон, мощей и утвари.
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