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Вывезенные из Киева в Лувр иконы – достояние Русской православной церкви

Вывезенные из Киева в Лувр иконы – достояние Русской православной церкви - РИА Новости Крым, 07.07.2023

Вывезенные из Киева в Лувр иконы – достояние Русской православной церкви

Иконы, вывезенные с территории Украины и переданные в Лувр якобы для хранения, были подарены главе Русской духовной миссии в Иерусалиме в 1850 году. Об этом... РИА Новости Крым, 07.07.2023

2023-07-07T19:39

2023-07-07T19:39

2023-07-07T19:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Иконы, вывезенные с территории Украины и переданные в Лувр якобы для хранения, были подарены главе Русской духовной миссии в Иерусалиме в 1850 году. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала доцент кафедры религиоведения Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Юлия Норманская.В конце июня Служба внешней разведки РФ сообщила, что Украина по соглашению с ЮНЕСКО планирует передать в музеи западных стран ценности из Киево-Печерской лавры, включая находящиеся там мощи святых. Пресс-служба ведомства напомнила, что подобный прецедент уже имел место, когда в экспозиции Лувра вдруг появились иконы, тайно вывезенные из киевского музея."Эти шедевры византийского искусства в 1850 году получил в дар от монахов глава Русской духовной миссии в Иерусалиме епископ Порфирий Успенский. Потом он передал их в дар Киевской духовной академии, которая расположена в Киево-Печерской лавре, а потом уже, в советское время, эти экспонаты попали в фонды Киевского музея западного и восточного искусства", - рассказала она.Она отметила, что вывезенные реликвии относятся к древнейшим из христианских икон во всем мире.Тот факт, что иконы из киевского музея действительно находятся сейчас в Лувре, подтвердила французская газета Le Monde. По данным издания, из Национального музея искусств Богдана и Варвары Ханенко в Киеве действительно было вывезено шестнадцать произведений искусства, в том числе пять ценных византийских икон, выставленных в экспозиции 13 июня. Как пишут журналисты со ссылкой на администрацию музея в Лувре, эта выставка продлится до конца ноября, а затем иконы будут перемещены на хранение и возвращены на Украину по окончании боевых действий.По данным канала France 24, среди вывезенных во Францию реликвий –византийские иконы VI-VII веков: "Мученик и мученица", "Богоматерь с младенцем" и "Святые Сергий и Вакх". Некоторые другие источники называют в этом числе еще лик Святого Иоанна Предтечи.Доцент Юлия Норманская сомневается в том, что произведения иконописного искусства будут возвращены украинской стороне."Насколько я знаю, руководство Лувра недавно заявило о том, что в ближайшие годы в Лувре появится отдел, посвященный византийскому и восточно-христианскому искусству. Возникает вопрос, откуда у них будут эти экспонаты", - размышляет она.Какие именно реликвии православного мира могут вывезены из Киево-Печерской лавры, можно увидеть в фотоленте РИА Новости Крым. Как сообщает СВР, церковное имущество уже описано, финансирование на вывоз выделено, глава УПЦ Онуфрий уведомлен о "временном" перемещении икон, мощей и утвари.Читайте также на РИА Новости Крым:"Запад грабит Украину-колонию" – Захарова о вывозе реликвий в ЕвропуВ Лавре орудуют украинский Минкульт и полиция - что происходитРеально ли "вылечить от нацизма" население Украины – эксперты

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

украина, киев, киево-печерская лавра, религия, православие, франция, культура, мнения