https://crimea.ria.ru/20230706/zapad-grabit-ukrainu-koloniyu--zakharova--o-vyvoze-relikviy-v-evropu-1129857021.html

"Запад грабит Украину-колонию" – Захарова о вывозе реликвий в Европу

"Запад грабит Украину-колонию" – Захарова о вывозе реликвий в Европу - РИА Новости Крым, 06.07.2023

"Запад грабит Украину-колонию" – Захарова о вывозе реликвий в Европу

Решение о вывозе уникальных ценностей из украинских храмов, в том числе Киево-Печерской лавры, в музеи Европы – очередной пример преступного курса Зеленского. И РИА Новости Крым, 06.07.2023

2023-07-06T14:04

2023-07-06T14:04

2023-07-06T14:04

новости

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

владимир зеленский (президент украины)

служба внешней разведки (свр)

юнеско

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июля – РИА Новости Крым. Решение о вывозе уникальных ценностей из украинских храмов, в том числе Киево-Печерской лавры, в музеи Европы – очередной пример преступного курса Зеленского. И это не только разграбление святынь при поддержке Запада с его "музеями из наворованного со всего мира", а лишение украинского народа религиозного, культурного и исторического достояния, стирание его памяти о себе. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.По словам Захаровой, начавшееся на Украине разграбление святынь – следующий виток борьбы киевского режима с православной церковью, которая "получила новое, теперь уже культурологическое измерение". А также "очередной пример преступного курса Зеленского, направленного на разрушение основ украинского общества, его религиозного, культурного и исторического достояния".При этом Запад готов всячески в этом содействовать Киеву, поскольку "считает Украину уже даже не вотчиной, а колонией", добавила она. Европейские музеи, давно ставшие "хранилищами наворованного со всего мира", с нетерпением ждут новые "украинские" экспонаты, отметила представитель МИД.Ссылаясь на полученные в июне сведения от службы внешней разведки России, она сообщила, что хранящиеся в Киево-Печерской лавре христианские ценности и реликвии тоже собираются вывезти в Европу под предлогом защиты от ударов со стороны России. "Повода для этого, конечно, нет: российские военные избегают ударов по гражданским объектам, тем более по святыням православия", – сказала Захарова, назвав планы Киева в отношении реликвий не только преступными, но и кощунственными.Она добавила, что вопросы в сложившейся ситуации вызывает роль "ЮНЕСКО как организации, которая должна заниматься сохранением культурных ценностей и объектов, а не покровительством их перемещения в частные или государственные коллекции тех стран, которые не имеют к ним никакого отношения"."Нет никаких сомнений в том, что все вывезенные ценности никто не собирается возвращать", – заключила Захарова.Ранее 6 июля стало известно о том, что комиссия украинского минкультуры прибыла в Киево-Печерскую лавру и опечатывает корпуса, а полиция применяет силу к прихожанам, происходят стычки, а представители заповедника в сопровождении правоохранителей, не имея каких-либо правовых оснований, срывают замки и заходят в корпуса. Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме назвали единственный путь к спасению УПЦПочему скифское золото вернут Украине – мнение юриста В УПЦ назвали незаконным требования Киева к монахам покинуть Лавру

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, владимир зеленский (президент украины), служба внешней разведки (свр), юнеско