https://crimea.ria.ru/20230706/zapad-grabit-ukrainu-koloniyu--zakharova--o-vyvoze-relikviy-v-evropu-1129857021.html
"Запад грабит Украину-колонию" – Захарова о вывозе реликвий в Европу
"Запад грабит Украину-колонию" – Захарова о вывозе реликвий в Европу - РИА Новости Крым, 06.07.2023
"Запад грабит Украину-колонию" – Захарова о вывозе реликвий в Европу
Решение о вывозе уникальных ценностей из украинских храмов, в том числе Киево-Печерской лавры, в музеи Европы – очередной пример преступного курса Зеленского. И РИА Новости Крым, 06.07.2023
2023-07-06T14:04
2023-07-06T14:04
2023-07-06T14:04
новости
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
владимир зеленский (президент украины)
служба внешней разведки (свр)
юнеско
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июля – РИА Новости Крым. Решение о вывозе уникальных ценностей из украинских храмов, в том числе Киево-Печерской лавры, в музеи Европы – очередной пример преступного курса Зеленского. И это не только разграбление святынь при поддержке Запада с его "музеями из наворованного со всего мира", а лишение украинского народа религиозного, культурного и исторического достояния, стирание его памяти о себе. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.По словам Захаровой, начавшееся на Украине разграбление святынь – следующий виток борьбы киевского режима с православной церковью, которая "получила новое, теперь уже культурологическое измерение". А также "очередной пример преступного курса Зеленского, направленного на разрушение основ украинского общества, его религиозного, культурного и исторического достояния".При этом Запад готов всячески в этом содействовать Киеву, поскольку "считает Украину уже даже не вотчиной, а колонией", добавила она. Европейские музеи, давно ставшие "хранилищами наворованного со всего мира", с нетерпением ждут новые "украинские" экспонаты, отметила представитель МИД.Ссылаясь на полученные в июне сведения от службы внешней разведки России, она сообщила, что хранящиеся в Киево-Печерской лавре христианские ценности и реликвии тоже собираются вывезти в Европу под предлогом защиты от ударов со стороны России. "Повода для этого, конечно, нет: российские военные избегают ударов по гражданским объектам, тем более по святыням православия", – сказала Захарова, назвав планы Киева в отношении реликвий не только преступными, но и кощунственными.Она добавила, что вопросы в сложившейся ситуации вызывает роль "ЮНЕСКО как организации, которая должна заниматься сохранением культурных ценностей и объектов, а не покровительством их перемещения в частные или государственные коллекции тех стран, которые не имеют к ним никакого отношения"."Нет никаких сомнений в том, что все вывезенные ценности никто не собирается возвращать", – заключила Захарова.Ранее 6 июля стало известно о том, что комиссия украинского минкультуры прибыла в Киево-Печерскую лавру и опечатывает корпуса, а полиция применяет силу к прихожанам, происходят стычки, а представители заповедника в сопровождении правоохранителей, не имея каких-либо правовых оснований, срывают замки и заходят в корпуса. Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме назвали единственный путь к спасению УПЦПочему скифское золото вернут Украине – мнение юриста В УПЦ назвали незаконным требования Киева к монахам покинуть Лавру
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новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, владимир зеленский (президент украины), служба внешней разведки (свр), юнеско
"Запад грабит Украину-колонию" – Захарова о вывозе реликвий в Европу
МИД РФ: вывоз ценностей из храмов Украины в Европу - грабеж и кощунство Киева и Запада
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июля – РИА Новости Крым. Решение о вывозе уникальных ценностей из украинских храмов, в том числе Киево-Печерской лавры, в музеи Европы – очередной пример преступного курса Зеленского. И это не только разграбление святынь при поддержке Запада с его "музеями из наворованного со всего мира", а лишение украинского народа религиозного, культурного и исторического достояния, стирание его памяти о себе. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По словам Захаровой, начавшееся на Украине разграбление святынь – следующий виток борьбы киевского режима с православной церковью, которая "получила новое, теперь уже культурологическое измерение". А также "очередной пример преступного курса Зеленского, направленного на разрушение основ украинского общества, его религиозного, культурного и исторического достояния".
"Должно быть, с точки зрения Зеленского, все вымарано из исторической памяти граждан Украины. И потом им будут рассказывать, что у них этого ничего и не было. Им же теперь рассказывают, что их ничто не связывает с Россией, русской культурой. Что они всю жизнь были, еще когда всех не было. То же самое будут рассказывать о культурны ценностях: что это не их. Они будут приезжать в Лувр и британские музеи и на все это смотреть глазами туристов. Ну, конечно, или беженцев", – сказала Захарова.
При этом Запад готов всячески в этом содействовать Киеву, поскольку "считает Украину уже даже не вотчиной, а колонией", добавила она. Европейские музеи, давно ставшие "хранилищами наворованного со всего мира", с нетерпением ждут новые "украинские" экспонаты, отметила представитель МИД.
"Это традиция, Запад всегда грабил свои колонии, и Украина не стала исключением. По имеющейся информации, французский Лувр уже принял на, как они пишут, "временное хранение" 16 экспонатов, привезенных из киевского Национального музея искусств им. Богдана и Варвары Ханенко. И коллекция, как они говорят, "украинских культурных реликвий" будет расширяться. Музей уже объявил о планах открыть в 2027 году новый отдел, посвященный византийскому и восточно-христианскому искусству. Вероятно, именно объекты культурного наследия с Украины станут основой будущей экспозиции", – заявила Захарова.
Ссылаясь на полученные в июне сведения от службы внешней разведки России, она сообщила, что хранящиеся в Киево-Печерской лавре христианские ценности и реликвии тоже собираются вывезти в Европу под предлогом защиты от ударов со стороны России.
"Повода для этого, конечно, нет: российские военные избегают ударов по гражданским объектам, тем более по святыням православия", – сказала Захарова, назвав планы Киева в отношении реликвий не только преступными, но и кощунственными.
Она добавила, что вопросы в сложившейся ситуации вызывает роль "ЮНЕСКО как организации, которая должна заниматься сохранением культурных ценностей и объектов, а не покровительством их перемещения в частные или государственные коллекции тех стран, которые не имеют к ним никакого отношения".
"Нет никаких сомнений в том, что все вывезенные ценности никто не собирается возвращать", – заключила Захарова.
Ранее 6 июля стало известно о том, что комиссия украинского минкультуры прибыла
в Киево-Печерскую лавру и опечатывает корпуса, а полиция применяет силу к прихожанам, происходят стычки, а представители заповедника в сопровождении правоохранителей, не имея каких-либо правовых оснований, срывают замки и заходят в корпуса.
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