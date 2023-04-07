https://crimea.ria.ru/20230407/v-gosdume-nazvali-edinstvennyy-put-k-spaseniyu-upts-1128023375.html

В Госдуме назвали единственный путь к спасению УПЦ

В Госдуме назвали единственный путь к спасению УПЦ - РИА Новости Крым, 07.04.2023

В Госдуме назвали единственный путь к спасению УПЦ

Спасти святыню православия – Киево-Печерскую лавру и всю Украинскую православную церковь под силу только украинскому народу, объединиться с которым готов... РИА Новости Крым, 07.04.2023

2023-04-07T19:46

2023-04-07T19:46

2023-04-07T18:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Спасти святыню православия – Киево-Печерскую лавру и всю Украинскую православную церковь под силу только украинскому народу, объединиться с которым готов российский народ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Госдумы, первый замглавы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.Свою позицию парламентарий отразил в проекте заявления Госдумы, текст которого сейчас на согласовании и может быть принят в ближайшие дни."Гонения на православную веру и Киево-Печерскую лавру заставляют Государственную Думу призвать к всеобщему объединению народов России и Украины для победы над мракобесием и защиты православной святыни", – говорится в документе.Комментируя текст проекта, Затулин уточнил, что спасти УПЦ возможно только одним путем.Никакие "заклинания" в адрес международных организаций здесь не помогут, уверен Затулин. Как не поможет, по его мнению, и усиление обстрелов со стороны ВС РФ всякий раз в ответ на разрушение очередного храма и произвол в отношении верующих.Именно поэтому главный путь один – народное восстание, которое должно ощущать поддержку со стороны российского народа, для которого православие и его святыня – Киево-Печерская лавра не пустой звук."Это не лично их достояние. Мощи, которые там лежат – это не творцы независимой Украины... Это наша лавра. Это духовная колыбель русского народа. Поэтому должна оказываться всяческая помощь тем, кто сопротивляется, для того чтобы они продолжали сопротивляться", – заявил Затулин.Судьба УПЦ на западной Украине, где в эти дни уже начали рушить православные храмы, видится ему более удручающей, чем в других регионах, хотя и не безнадежной. "Стойкие люди будут продолжать и там сопротивляться. Если удастся их поддержать каким-то образом, если этот огонь будет теплиться, то из него можно будет что-то раздуть", – заключил парламентарий.Киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь в 2022 году. Ситуация усугубилась в марте – апреле 2023. Храмы УПЦ захватывают сторонники ПЦУ при поддержке полиции. Одной из ярких иллюстрацией беззакония стали события, развернувшиеся вокруг Киево-Печерской лавры, где на улицу выгоняют монахов УПЦ: одноименный украинский национальный заповедник направил в обитель предписание освободить здания до 29 марта.Монахам и прихожанам УПЦ под предлогом проведения проверки состояния "культурных ценностей" запретили заходить в ближние и дальние пещеры Киево-Печерской лавры. Там находятся мощи не менее сотни святых. В частности - могилы основателей лавры Антония и Феодосия Печерского и древнерусского писателя Нестора Летописца, которого считают автором "Повести временных лет", а также мощи иконописцев Илипия Печерского и Григория и эпического богатыря Ильи Муромца – реального богатыря, принявшего впоследствии монашеский постриг.1 апреля стало известно о задержании наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Ему предъявили подозрения в оправдании агрессии России и разжигании межрелигиозной вражды. Обыски прошли в доме священника и в самой лавре, у которой весь день было неспокойно: верующих провоцировали сторонники ПЦУ, дразнили и кидались в драку. В тот же день митрополит предстал перед судом.Шевченковский районный суд Киева удовлетворил требования прокуроров и избрал для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца с круглосуточным ношением браслета. В МИД РФ потребовали от украинских властей немедленно освободить настоятеля Киево-Печерской лавры и предоставить ему медицинскую помощь.Ранее профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко назвал гонение УПЦ самоубийством для Украины.А эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политический обозреватель Владимир Брутер высказал мнение, что Украинскую православную церковь на Украине, уничтожаемую "киевскими холопами" при поддержке Запада, сегодня вряд ли можно спасти. Тем временем на западной Украине начался снос храмов УПЦ, землю под которыми передают раскольникам ПЦУ.Читайте также на РИА Новости Крым:"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаМежду богом и властью: что будет с Киево-Печерской лаврой – политологВ Крыму готовы принять монахов из Киево-Печерской Лавры

https://crimea.ria.ru/20230330/mezhdu-bogom-i-vlastyu-chto-budet-s-kievo-pecherskoy-lavroy--politolog-1127870501.html

https://crimea.ria.ru/20230403/mid-rossii-o-lavre-tsel-zapada---raskol-pravoslavnoy-tserkvi-1127941198.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

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