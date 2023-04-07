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В Госдуме назвали единственный путь к спасению УПЦ - РИА Новости Крым, 07.04.2023
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В Госдуме назвали единственный путь к спасению УПЦ
В Госдуме назвали единственный путь к спасению УПЦ - РИА Новости Крым, 07.04.2023
В Госдуме назвали единственный путь к спасению УПЦ
Спасти святыню православия – Киево-Печерскую лавру и всю Украинскую православную церковь под силу только украинскому народу, объединиться с которым готов... РИА Новости Крым, 07.04.2023
2023-04-07T19:46
2023-04-07T18:18
эксклюзивы риа новости крым
украинская православная церковь (упц)
украина
церковный раскол на украине
выселение монахов из киево-печерской лавры
киево-печерская лавра
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государственная дума рф
религия
авторы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Спасти святыню православия – Киево-Печерскую лавру и всю Украинскую православную церковь под силу только украинскому народу, объединиться с которым готов российский народ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Госдумы, первый замглавы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.Свою позицию парламентарий отразил в проекте заявления Госдумы, текст которого сейчас на согласовании и может быть принят в ближайшие дни."Гонения на православную веру и Киево-Печерскую лавру заставляют Государственную Думу призвать к всеобщему объединению народов России и Украины для победы над мракобесием и защиты православной святыни", – говорится в документе.Комментируя текст проекта, Затулин уточнил, что спасти УПЦ возможно только одним путем.Никакие "заклинания" в адрес международных организаций здесь не помогут, уверен Затулин. Как не поможет, по его мнению, и усиление обстрелов со стороны ВС РФ всякий раз в ответ на разрушение очередного храма и произвол в отношении верующих.Именно поэтому главный путь один – народное восстание, которое должно ощущать поддержку со стороны российского народа, для которого православие и его святыня – Киево-Печерская лавра не пустой звук."Это не лично их достояние. Мощи, которые там лежат – это не творцы независимой Украины... Это наша лавра. Это духовная колыбель русского народа. Поэтому должна оказываться всяческая помощь тем, кто сопротивляется, для того чтобы они продолжали сопротивляться", – заявил Затулин.Судьба УПЦ на западной Украине, где в эти дни уже начали рушить православные храмы, видится ему более удручающей, чем в других регионах, хотя и не безнадежной. "Стойкие люди будут продолжать и там сопротивляться. Если удастся их поддержать каким-то образом, если этот огонь будет теплиться, то из него можно будет что-то раздуть", – заключил парламентарий.Киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь в 2022 году. Ситуация усугубилась в марте – апреле 2023. Храмы УПЦ захватывают сторонники ПЦУ при поддержке полиции. Одной из ярких иллюстрацией беззакония стали события, развернувшиеся вокруг Киево-Печерской лавры, где на улицу выгоняют монахов УПЦ: одноименный украинский национальный заповедник направил в обитель предписание освободить здания до 29 марта.Монахам и прихожанам УПЦ под предлогом проведения проверки состояния "культурных ценностей" запретили заходить в ближние и дальние пещеры Киево-Печерской лавры. Там находятся мощи не менее сотни святых. В частности - могилы основателей лавры Антония и Феодосия Печерского и древнерусского писателя Нестора Летописца, которого считают автором "Повести временных лет", а также мощи иконописцев Илипия Печерского и Григория и эпического богатыря Ильи Муромца – реального богатыря, принявшего впоследствии монашеский постриг.1 апреля стало известно о задержании наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Ему предъявили подозрения в оправдании агрессии России и разжигании межрелигиозной вражды. Обыски прошли в доме священника и в самой лавре, у которой весь день было неспокойно: верующих провоцировали сторонники ПЦУ, дразнили и кидались в драку. В тот же день митрополит предстал перед судом.Шевченковский районный суд Киева удовлетворил требования прокуроров и избрал для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца с круглосуточным ношением браслета. В МИД РФ потребовали от украинских властей немедленно освободить настоятеля Киево-Печерской лавры и предоставить ему медицинскую помощь.Ранее профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко назвал гонение УПЦ самоубийством для Украины.А эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политический обозреватель Владимир Брутер высказал мнение, что Украинскую православную церковь на Украине, уничтожаемую "киевскими холопами" при поддержке Запада, сегодня вряд ли можно спасти. Тем временем на западной Украине начался снос храмов УПЦ, землю под которыми передают раскольникам ПЦУ.Читайте также на РИА Новости Крым:"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаМежду богом и властью: что будет с Киево-Печерской лаврой – политологВ Крыму готовы принять монахов из Киево-Печерской Лавры
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Анна Петрова
Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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украинская православная церковь (упц), украина, церковный раскол на украине, выселение монахов из киево-печерской лавры, киево-печерская лавра, мнения, государственная дума рф, религия, авторы, константин затулин, православная церковь украины (пцу), общество, россия
В Госдуме назвали единственный путь к спасению УПЦ

Депутат Госдумы России Затулин: спасти Украинскую православную церковь может только народ

19:46 07.04.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Спасти святыню православия – Киево-Печерскую лавру и всю Украинскую православную церковь под силу только украинскому народу, объединиться с которым готов российский народ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Госдумы, первый замглавы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Свою позицию парламентарий отразил в проекте заявления Госдумы, текст которого сейчас на согласовании и может быть принят в ближайшие дни.
"Гонения на православную веру и Киево-Печерскую лавру заставляют Государственную Думу призвать к всеобщему объединению народов России и Украины для победы над мракобесием и защиты православной святыни", – говорится в документе.
Комментируя текст проекта, Затулин уточнил, что спасти УПЦ возможно только одним путем.
"Уничтожение храмов можно остановить в двух обстоятельствах. Первое: если мы можем навязать свою волю, заставить прекратить. Второе: если на Украине найдутся силы, которые не дадут этому осуществиться. Вот к ним и обращено все, чтобы поднять на эту борьбу", – сказал Затулин.
Никакие "заклинания" в адрес международных организаций здесь не помогут, уверен Затулин. Как не поможет, по его мнению, и усиление обстрелов со стороны ВС РФ всякий раз в ответ на разрушение очередного храма и произвол в отношении верующих.
Именно поэтому главный путь один – народное восстание, которое должно ощущать поддержку со стороны российского народа, для которого православие и его святыня – Киево-Печерская лавра не пустой звук.
"Это не лично их достояние. Мощи, которые там лежат – это не творцы независимой Украины... Это наша лавра. Это духовная колыбель русского народа. Поэтому должна оказываться всяческая помощь тем, кто сопротивляется, для того чтобы они продолжали сопротивляться", – заявил Затулин.
Судьба УПЦ на западной Украине, где в эти дни уже начали рушить православные храмы, видится ему более удручающей, чем в других регионах, хотя и не безнадежной.
"Стойкие люди будут продолжать и там сопротивляться. Если удастся их поддержать каким-то образом, если этот огонь будет теплиться, то из него можно будет что-то раздуть", – заключил парламентарий.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
30 марта, 18:43
Между богом и властью: что будет с Киево-Печерской лаврой – политолог
Киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь в 2022 году. Ситуация усугубилась в марте – апреле 2023. Храмы УПЦ захватывают сторонники ПЦУ при поддержке полиции. Одной из ярких иллюстрацией беззакония стали события, развернувшиеся вокруг Киево-Печерской лавры, где на улицу выгоняют монахов УПЦ: одноименный украинский национальный заповедник направил в обитель предписание освободить здания до 29 марта.
Монахам и прихожанам УПЦ под предлогом проведения проверки состояния "культурных ценностей" запретили заходить в ближние и дальние пещеры Киево-Печерской лавры. Там находятся мощи не менее сотни святых. В частности - могилы основателей лавры Антония и Феодосия Печерского и древнерусского писателя Нестора Летописца, которого считают автором "Повести временных лет", а также мощи иконописцев Илипия Печерского и Григория и эпического богатыря Ильи Муромца – реального богатыря, принявшего впоследствии монашеский постриг.
1 апреля стало известно о задержании наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Ему предъявили подозрения в оправдании агрессии России и разжигании межрелигиозной вражды. Обыски прошли в доме священника и в самой лавре, у которой весь день было неспокойно: верующих провоцировали сторонники ПЦУ, дразнили и кидались в драку. В тот же день митрополит предстал перед судом.
Шевченковский районный суд Киева удовлетворил требования прокуроров и избрал для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца с круглосуточным ношением браслета.
В МИД РФ потребовали от украинских властей немедленно освободить настоятеля Киево-Печерской лавры и предоставить ему медицинскую помощь.
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
3 апреля, 11:29
МИД России о лавре: цель Запада - раскол православной церкви
Ранее профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко назвал гонение УПЦ самоубийством для Украины.
А эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политический обозреватель Владимир Брутер высказал мнение, что Украинскую православную церковь на Украине, уничтожаемую "киевскими холопами" при поддержке Запада, сегодня вряд ли можно спасти.
Тем временем на западной Украине начался снос храмов УПЦ, землю под которыми передают раскольникам ПЦУ.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымУкраинская православная церковь (УПЦ)УкраинаЦерковный раскол на УкраинеВыселение монахов из Киево-Печерской лаврыКиево-Печерская лавраМненияГосударственная Дума РФРелигияАвторыКонстантин ЗатулинПравославная Церковь Украины (ПЦУ)ОбществоРоссия
 
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