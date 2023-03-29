https://crimea.ria.ru/20230329/sudba-upts-na-ukraine-pomogut-li-zayavleniya-rossii-1127855066.html

Судьба Киево-Печерской лавры: как Запад отреагирует на призывы России

Судьба Киево-Печерской лавры: как Запад отреагирует на призывы России - РИА Новости Крым, 29.03.2023

Судьба Киево-Печерской лавры: как Запад отреагирует на призывы России

УПЦ на Украине будут выселять из храмов, невзирая на все заявления России о дискриминации верующих, адресованные международным организациям с целью повлиять на... РИА Новости Крым, 29.03.2023

2023-03-29T21:10

2023-03-29T21:10

2023-03-29T21:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. УПЦ на Украине будут выселять из храмов, невзирая на все заявления России о дискриминации верующих, адресованные международным организациям с целью повлиять на Киев. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политический обозреватель Владимир Брутер.Отклика не будетПо его словам, противники России "сознательно действуют, унижая всех, кто хоть как-то связан с русской идей, культурой, языком и историей". "Они делают это не по неведению, а потому, что хотят сделать больно", – считает политолог. Они – это и официальный Киев, и его западные "хозяева – не кураторы", подчеркнул Брутер. Все происходит по методичкам, которые пишутся "разными фрилансерами, работающими с Госдепом" и которые преследуют одну цель – обидеть Россию, терроризировать ее разными способами.Поскольку на Украине в этом конфликте борются против всего русского, под уничтожающую машину непременно попадает вера и, следовательно, Украинская православная церковь Московского патриархата как "Русская церковь единая в канонических вещах", отметил эксперт. Нынешнее противостояние, связанное с Киево-Печерской лаврой, закончится выселением братии, уверен он. "Киевский режим выселит Украинскую православную церковь из лавры. Часть перейдет в ПЦУ, часть пойдет в никуда, часть через третьи страны доберется до России", – считает Брутер.Он напомнил слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что политико-дипломатического пути решения конфликта на Украине пока не существует, добавив, что и СВО сама по себе не может решить эту проблему."Она сможет решить вопрос вкупе с политическими механизмами, но не отдельно от них", – сказал Брутер, добавив, что позитивного пути разрешения ситуации, в том числе с Украинской православной церковью на Украине, на сегодня нет.И тем не менее Россия, даже понимая, что не найдет должного отклика у тех, к кому обращается, должна говорить об этом: "капля точит камень, и на кого-то это рано или поздно подействует", говорит политолог.Выселение монахов из Киево-Печерской лавры: реакция РоссииРанее в МИД РФ заявили, что Москва поставит вопрос о выселении Киевом монахов из Киево-Печерской лавры на сессии комитета по информации Генеральной Ассамблеи ООН. Сберечь Киево-Печерскую Лавру в своем обращении к генсеку ООН и Папе Римскому Франциску призвал также патриарх Московский и всея Руси Кирилл.29 марта Совет Федерации принял заявление, которым призвал парламенты иностранных государств и международные парламентские организации "занять принципиальную позицию и потребовать от официального Киева прекратить политику дискриминации верующих и надругательства над религиозными святынями". Выступивший с докладом по этой теме председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин отметил также, что гонениям на Украине подвергается не только УПЦ."Возмутительным актом вандализма стало надругательство над священной для мусульман всего мира книгой – Кораном", – сказал Карасин, подчеркнув, что все это следствие "проводимой киевским режимом политики грубого нарушения прав представителей этнических и религиозных общин", проживающих в стране. В Совфеде заявили, что принятый документ направят в парламенты иностранных государств, Межпарламентский союз, Парламентскую Ассамблею Организации Договора о коллективной безопасности, ООН и ряд других межпарламентских организаций.Заявление относительно ситуации вокруг УПЦ сделали и в Госсовете Крыма, назвав происходящее геноцидом православных на Украине и констатировав фактические гонения на каноническое Православие, грубо нарушающие права и свободы граждан, закрепленные Конституцией Украины.В этой связи депутаты Крыма призвали правозащитные международные организации, всех православных верующих и иерархов православных церквей "сплотиться и объединить свои усилия для того, чтобы остановить надвигающуюся гуманитарную катастрофу".В свою очередь муфтий Крыма и Севастополя Эмирали Аблаев заявил, что ситуация с изгнанием монахов из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры является государственным рейдерством со стороны правящего украинского режима.10 марта украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.Всю хронологию событий в Киево-Печерской Лавре мы восстановили здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские татары Херсонщины жестко отреагировали на сожжение Корана Монахи из США выступили в поддержку братии Киево-Печерской лавры Украинские власти закрывают доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре

https://crimea.ria.ru/20230329/namestnik-kievo-pecherskoy-lavry-my-budem-stoyat-do-poslednego-1127842155.html

https://crimea.ria.ru/20230318/reaktsiya-musulman-kryma-na-sozhzhenie-korana-soldatami-vsu-1127633512.html

https://crimea.ria.ru/20230315/pravoslavie-s-granatoy-kak-ukraina-svyatoe-s-greshnym-pereputala-1127558415.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

украинская православная церковь (упц), киево-печерская лавра, украина, религия, россия, общество, мнения, политика, владимир брутер, крым, совет федерации, выселение монахов из киево-печерской лавры