https://crimea.ria.ru/20230329/vlasti-kryma-nad-pravoslavnymi-ukrainy-navisla-ugroza-genotsida-1127833331.html

Власти Крыма: над православными Украины нависла угроза геноцида

Власти Крыма: над православными Украины нависла угроза геноцида - РИА Новости Крым, 29.03.2023

Власти Крыма: над православными Украины нависла угроза геноцида

Нынешняя атака киевского режима на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) неизбежно выльется в геноцид православного населения на Украине,... РИА Новости Крым, 29.03.2023

2023-03-29T11:12

2023-03-29T11:12

2023-03-29T11:12

украинская православная церковь (упц)

религия

киево-печерская лавра

украина

государственный совет рк (госсовет)

крым

россия

общество

выселение монахов из киево-печерской лавры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Нынешняя атака киевского режима на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) неизбежно выльется в геноцид православного населения на Украине, международное сообщество должно сплотиться и предотвратить грядущую гуманитарную катастрофу. Об этом говорится в заявлении Государственного Совета Крыма, принятого на заседании в среду, 29 марта."Следующий шаг – уничтожение людей"Парламентарии республики констатировали, что в последнее время киевский режим перешел в массированную атаку на УПЦ. В отношении православных священников, в том числе против наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя), возбуждено более 50 уголовных дел, а саму лавру ее насельникам-монахам предписано покинуть до 29 марта.При этом православные священники и верующие "повсеместно оскорбляются, подвергаются психологическому и физическому давлению, фактически поставлены вне закона", а отобранные у них храмы "оскверняются, используются для проведения оскорбительных для чувств верующих пародий на богослужение".Следующим шагом киевского режима станет "массовое уничтожение людей по конфессиональному, этническому, культурно-лингвистическому принципу", убеждены депутаты Крыма.В этой связи они призвали все международные организации, которые не на словах, а на деле осуществляющие правозащитные функции, всех православных верующих и иерархов всех православных церквей "сплотиться и объединить свои усилия для того, чтобы остановить надвигающуюся гуманитарную катастрофу".Преследования УПЦ на УкраинеВ прошлом году власти Украины организовали масштабную волну гонений на каноническую УПЦ, которую националисты обвинили в связях с Россией. Местные власти в разных регионах страны приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции и возбуждены уголовные дела.Сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" ранее захватили последний храм канонической УПЦ в Ивано-Франковске с применением слезоточивого газа. В сообщении УПЦ говорилось, что рейдеры проникли через боковые двери, открыли центральные и вытолкали прихожан с лестницы. Полиция при этом не вмешивалась.В начале марта дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" заявила о расторжении договора бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре.Оценка ООН и реакция КиеваРанее управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором подчеркивается дискриминация в отношении Украинской православной церкви. Представитель МИД Украины Олег Николенко раскритиковал доклад управления и призвал УВКПЧ воздерживаться от несбалансированных политических оценок.Украинская православная церковь заявила, что секретарь Ивано-Франковской епархии протоиерей Василий Романюк был госпитализирован без сознания после нападения на храм раскольников, так как привести его в чувство не удалось.Читайте также на РИА Новости Крым:"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаРазделяющий проект: как Украина борется с православием"Сатанизм как он есть": Захарова об указе Зеленского о священниках УПЦ

https://crimea.ria.ru/20230328/v-krymu-gotovy-prinyat-monakhov-iz-kievo-pecherskoy-lavry-1127806111.html

https://crimea.ria.ru/20230311/patriarkh-kirill-prizval-papu-i-genseka-oon-sberech-kievo-pecherskuyu-lavru-1127487875.html

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украинская православная церковь (упц), религия, киево-печерская лавра, украина, государственный совет рк (госсовет), крым, россия, общество, выселение монахов из киево-печерской лавры