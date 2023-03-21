https://crimea.ria.ru/20230321/ukrainskie-vlasti-zakryvayut-dostup-k-moscham-svyatykh-v-kievo-pecherskoy-lavre-1127667561.html
Украинские власти закрывают доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре
Украинские власти закрывают доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре - РИА Новости Крым, 21.03.2023
Украинские власти закрывают доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре
Украинские власти закрывают доступ к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, в которых хранятся мощи святых. Об этом в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T10:52
2023-03-21T10:52
2023-03-21T10:52
киево-печерская лавра
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Украинские власти закрывают доступ к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, в которых хранятся мощи святых. Об этом в Telegram-канале УПЦ сообщил председатель Синодального информационно-просветительского отдела митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря).Уточняется, что накануне от украинского руководства национального заповедника "Киево-Печерская лавра" в адрес монастыря поступило письмо с сообщением о том, что отныне доступ к пещерам будет прекращен из-за работы комиссии, которая будет определять уровень сохранности "культурных ценностей" (именно так представители Минкульта и заповедника называют мощи преподобных и другие святыни).Также в этой связи прекращается доступ к Крестовоздвиженскому храму, Аннозачатеевскому храму и храму в честь Собора всех преподобных Печерских (Теплый храм). То есть молитва в этих храмах будет невозможна.Отмечается, что члены так называемой комиссии будут определять "наличие, сохранность и состояние сохранения культурных ценностей", "доступ к объектам (т.е. храмам и пещерам) будет ограничен". Представитель УПЦ выразил обеспокоенность в отношении метода, при помощи которого комиссия украинского минкульта будет определять сохранность "культурных ценностей".В результате таких кампаний мощи извлекали из ковчегов, с них снимали покровы для детального описания и выставления на музейных витринах, что является надругательством над святыней.Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в видеообращении, что закрытие украинскими властями Свято-Успенской Киево-Печерской лавры приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих.Что происходит в лавре10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. В УПЦ письмо администрации лавры о разрыве договора аренды с мужским монастырем назвали ультиматумом, не имеющим юридических оснований.Сами монахи канонической Украинской православной церкви завили, что не намерены покидать Киево-Печерскую Лавру, даже несмотря на угрозы расправы, которые к ним поступают со стороны представителей киевского режима.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к папе Римскому Франциску, генсеку ООН Антониу Гутерришу, директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи и другим представителям международных организаций и религиозным деятелям с призывом "приложить все возможные усилия и воспрепятствовать принудительному закрытию" Киево-Печерской лавры, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает недопустимым такое отношение к представителям Украинской православной церкви.Лавра остается одним из крупнейших православных монастырей мира и объединяет более 200 монахов и послушников. Кроме того, на ее территории проживают сотни студентов Киевской духовной академии и семинарии – будущие священнослужители, а также размещен центр управления Украинской православной церкви. В ведении национального заповедника "Киево-Печерская лавра" находится так называемая Верхняя лавра, где расположены Трапезная церковь и Успенский собор. Нижняя лавра, где, согласно сайту монастыря, расположен действующий монастырь и пещеры, – в бессрочной аренде Украинской православной церкви. В Нижней лавре расположена также резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского), предстоятеля канонической УПЦ.Читайте также на РИА Новости Крым:"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаРазделяющий проект: как Украина борется с православиемПапа Римский готовит встречу с патриархом Кириллом
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киево-печерская лавра, рпц (русская православная церковь), религия, новости, новости крыма, украинская православная церковь (упц), украина, общество
Украинские власти закрывают доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре
УПЦ: киевский режим закрывает доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре с 21 марта
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым.
Украинские власти закрывают доступ к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, в которых хранятся мощи святых. Об этом в Telegram-канале
УПЦ сообщил председатель Синодального информационно-просветительского отдела митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря).
Уточняется, что накануне от украинского руководства национального заповедника "Киево-Печерская лавра" в адрес монастыря поступило письмо с сообщением о том, что отныне доступ к пещерам будет прекращен из-за работы комиссии, которая будет определять уровень сохранности "культурных ценностей" (именно так представители Минкульта и заповедника называют мощи преподобных и другие святыни).
"Закрытие пещер заповедником без предупреждения является беспрецедентным проявлением ограничения прав украинских верующих, которые на днях массово приедут из разных регионов в надежде поклониться Киево-Печерским святыням", – заявил Климент.
Также в этой связи прекращается доступ к Крестовоздвиженскому храму, Аннозачатеевскому храму и храму в честь Собора всех преподобных Печерских (Теплый храм). То есть молитва в этих храмах будет невозможна.
Отмечается, что члены так называемой комиссии будут определять "наличие, сохранность и состояние сохранения культурных ценностей", "доступ к объектам (т.е. храмам и пещерам) будет ограничен". Представитель УПЦ выразил обеспокоенность в отношении метода, при помощи которого комиссия украинского минкульта будет определять сохранность "культурных ценностей".
"Учитывая, что "культурными ценностями" и "музейными экспонатами" министр Ткаченко называл нетленные мощи преподобных Печерских, метод определения их сохранности вызывает беспокойство", – продолжил он и пояснил, что в советское время атеистические власти проводили кампании по открытию мощей для показа их состояния сохранности.
В результате таких кампаний мощи извлекали из ковчегов, с них снимали покровы для детального описания и выставления на музейных витринах, что является надругательством над святыней.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в видеообращении
, что закрытие украинскими властями Свято-Успенской Киево-Печерской лавры приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих.
Что происходит в лавре
10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. В УПЦ письмо администрации лавры о разрыве договора аренды с мужским монастырем назвали ультиматумом, не имеющим юридических оснований.
Сами монахи канонической Украинской православной церкви завили
, что не намерены покидать Киево-Печерскую Лавру, даже несмотря на угрозы расправы, которые к ним поступают со стороны представителей киевского режима.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился
к папе Римскому Франциску, генсеку ООН Антониу Гутерришу, директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи и другим представителям международных организаций и религиозным деятелям с призывом "приложить все возможные усилия и воспрепятствовать принудительному закрытию" Киево-Печерской лавры, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает
недопустимым такое отношение к представителям Украинской православной церкви.
Лавра остается одним из крупнейших православных монастырей мира и объединяет более 200 монахов и послушников. Кроме того, на ее территории проживают сотни студентов Киевской духовной академии и семинарии – будущие священнослужители, а также размещен центр управления Украинской православной церкви. В ведении национального заповедника "Киево-Печерская лавра" находится так называемая Верхняя лавра, где расположены Трапезная церковь и Успенский собор. Нижняя лавра, где, согласно сайту монастыря, расположен действующий монастырь и пещеры, – в бессрочной аренде Украинской православной церкви. В Нижней лавре расположена также резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского), предстоятеля канонической УПЦ.
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