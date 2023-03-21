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Украинские власти закрывают доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре

Украинские власти закрывают доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре - РИА Новости Крым, 21.03.2023

Украинские власти закрывают доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре

Украинские власти закрывают доступ к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, в которых хранятся мощи святых. Об этом в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 21.03.2023

2023-03-21T10:52

2023-03-21T10:52

2023-03-21T10:52

киево-печерская лавра

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Украинские власти закрывают доступ к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, в которых хранятся мощи святых. Об этом в Telegram-канале УПЦ сообщил председатель Синодального информационно-просветительского отдела митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря).Уточняется, что накануне от украинского руководства национального заповедника "Киево-Печерская лавра" в адрес монастыря поступило письмо с сообщением о том, что отныне доступ к пещерам будет прекращен из-за работы комиссии, которая будет определять уровень сохранности "культурных ценностей" (именно так представители Минкульта и заповедника называют мощи преподобных и другие святыни).Также в этой связи прекращается доступ к Крестовоздвиженскому храму, Аннозачатеевскому храму и храму в честь Собора всех преподобных Печерских (Теплый храм). То есть молитва в этих храмах будет невозможна.Отмечается, что члены так называемой комиссии будут определять "наличие, сохранность и состояние сохранения культурных ценностей", "доступ к объектам (т.е. храмам и пещерам) будет ограничен". Представитель УПЦ выразил обеспокоенность в отношении метода, при помощи которого комиссия украинского минкульта будет определять сохранность "культурных ценностей".В результате таких кампаний мощи извлекали из ковчегов, с них снимали покровы для детального описания и выставления на музейных витринах, что является надругательством над святыней.Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в видеообращении, что закрытие украинскими властями Свято-Успенской Киево-Печерской лавры приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих.Что происходит в лавре10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. В УПЦ письмо администрации лавры о разрыве договора аренды с мужским монастырем назвали ультиматумом, не имеющим юридических оснований.Сами монахи канонической Украинской православной церкви завили, что не намерены покидать Киево-Печерскую Лавру, даже несмотря на угрозы расправы, которые к ним поступают со стороны представителей киевского режима.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к папе Римскому Франциску, генсеку ООН Антониу Гутерришу, директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи и другим представителям международных организаций и религиозным деятелям с призывом "приложить все возможные усилия и воспрепятствовать принудительному закрытию" Киево-Печерской лавры, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает недопустимым такое отношение к представителям Украинской православной церкви.Лавра остается одним из крупнейших православных монастырей мира и объединяет более 200 монахов и послушников. Кроме того, на ее территории проживают сотни студентов Киевской духовной академии и семинарии – будущие священнослужители, а также размещен центр управления Украинской православной церкви. В ведении национального заповедника "Киево-Печерская лавра" находится так называемая Верхняя лавра, где расположены Трапезная церковь и Успенский собор. Нижняя лавра, где, согласно сайту монастыря, расположен действующий монастырь и пещеры, – в бессрочной аренде Украинской православной церкви. В Нижней лавре расположена также резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского), предстоятеля канонической УПЦ.Читайте также на РИА Новости Крым:"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаРазделяющий проект: как Украина борется с православиемПапа Римский готовит встречу с патриархом Кириллом

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