Рейтинг@Mail.ru
Песков оценил текущую возможность окончания конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 13.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230313/peskov-otsenil-tekuschuyu-vozmozhnost-okonchaniya-konflikta-na-ukraine--1127505442.html
Песков оценил текущую возможность окончания конфликта на Украине
Песков оценил текущую возможность окончания конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 13.03.2023
Песков оценил текущую возможность окончания конфликта на Украине
Предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, достигнуть целей специальной военной операции в текущей ситуации можно только военным... РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T14:08
2023-03-13T14:08
дмитрий песков
политика
сво
украина
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1b/1127229874_0:220:2750:1767_1920x0_80_0_0_1d3306026273fa8d070f06f352907148.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, достигнуть целей специальной военной операции в текущей ситуации можно только военным путем. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.Мир пока невозможен"Пока никаких предпосылок для перехода процесса в мирное русло нет", - сказал Песков.По его словам, Кремль по-прежнему считает приоритетом достижение целей СВО.Московия и Киево-Печерская лавраТакже Песков оценил украинскую идею переименовать Россию в Московию, назвав ее курьезом. "Россия останется Россией", - констатировал он.Что касается принудительного закрытия Киево-Печерской лавры, Кремль, по словам его официального представителя, считает недопустимым такое отношение к представителям Украинской православной церкви.Ранее глава МИД Сергей Лавров констатировал, что Запад призывает к переговорам Россию, которая и так никогда не отказывалась от серьезных предложений по мирному урегулированию на Украине, однако практически никто в мире не призывает к переговорам киевский режим. Читайте также на РИА Новости Крым:Песков сделал заявление о переговорах с КиевомПодписать, что скажут: Медведев – о роли Зеленского в переговорах с РФКогда ВС РФ смогут переломить ситуацию на фронте – военный эксперт
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1b/1127229874_10:0:2739:2047_1920x0_80_0_0_e0e119601ec8b9b2c0040a7c70d43e2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, политика, сво, украина, россия, новости
Песков оценил текущую возможность окончания конфликта на Украине

Песков: пока предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет

14:08 13.03.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, достигнуть целей специальной военной операции в текущей ситуации можно только военным путем. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Мир пока невозможен

"Пока никаких предпосылок для перехода процесса в мирное русло нет", - сказал Песков.
По его словам, Кремль по-прежнему считает приоритетом достижение целей СВО.
"Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем", - заявил Песков.

Московия и Киево-Печерская лавра

Также Песков оценил украинскую идею переименовать Россию в Московию, назвав ее курьезом. "Россия останется Россией", - констатировал он.
Что касается принудительного закрытия Киево-Печерской лавры, Кремль, по словам его официального представителя, считает недопустимым такое отношение к представителям Украинской православной церкви.
Ранее глава МИД Сергей Лавров констатировал, что Запад призывает к переговорам Россию, которая и так никогда не отказывалась от серьезных предложений по мирному урегулированию на Украине, однако практически никто в мире не призывает к переговорам киевский режим.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Песков сделал заявление о переговорах с Киевом
Подписать, что скажут: Медведев – о роли Зеленского в переговорах с РФ
Когда ВС РФ смогут переломить ситуацию на фронте – военный эксперт
 
Дмитрий ПесковПолитикаСВОУкраинаРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:49В Севастополе раскрыли убийство без вести пропавшей 24-летней девушки
14:31Раненая в Белгороде женщина находится в реанимации
14:21Миру наскучила политкорректность: киновед об итогах "Оскара"
14:08Песков оценил текущую возможность окончания конфликта на Украине
13:59В Севастополе Черноморский флот начал тренировки по борьбе с ЧС
13:22Следком проверяет водителя по делу о выпавшем из автобуса ребенке в Керчи
12:51Привез из Кубани в Крым: закладчик пойдет под суд за килограмм мефедрона
12:03Есть улучшения: стало известно о состоянии Костомарова
11:40РНКБ запустил масштабный социальный проект по поддержке самозанятых
11:31Кому были выгодны взрывы на "Северных потоках"
11:20В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбата
10:55Новые случаи и смерти: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
10:44Ребенок выпал из автобуса в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверку
10:30Как работает Керченская переправа 13 марта: ограничения и погода
10:17Житель Петербурга предстанет перед судом за серию мошенничеств в Крыму
10:05Стартовал прием работ на Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
09:59Не выходя из дома: как открыть депозит с повышенной ставкой в Крыму
09:46Склонял мобилизованных к госизмене: операция ФСБ в Новгородской области
09:34Трагедия в Перевальске: при обстреле остановки трое погибли и 15 ранены
09:15Вручение премии "Оскар — 2023": кто стал лучшим
Лента новостейМолния