https://crimea.ria.ru/20230313/peskov-otsenil-tekuschuyu-vozmozhnost-okonchaniya-konflikta-na-ukraine--1127505442.html

Песков оценил текущую возможность окончания конфликта на Украине

Песков оценил текущую возможность окончания конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 13.03.2023

Песков оценил текущую возможность окончания конфликта на Украине

Предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, достигнуть целей специальной военной операции в текущей ситуации можно только военным... РИА Новости Крым, 13.03.2023

2023-03-13T14:08

2023-03-13T14:08

2023-03-13T14:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, достигнуть целей специальной военной операции в текущей ситуации можно только военным путем. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.Мир пока невозможен"Пока никаких предпосылок для перехода процесса в мирное русло нет", - сказал Песков.По его словам, Кремль по-прежнему считает приоритетом достижение целей СВО.Московия и Киево-Печерская лавраТакже Песков оценил украинскую идею переименовать Россию в Московию, назвав ее курьезом. "Россия останется Россией", - констатировал он.Что касается принудительного закрытия Киево-Печерской лавры, Кремль, по словам его официального представителя, считает недопустимым такое отношение к представителям Украинской православной церкви.Ранее глава МИД Сергей Лавров констатировал, что Запад призывает к переговорам Россию, которая и так никогда не отказывалась от серьезных предложений по мирному урегулированию на Украине, однако практически никто в мире не призывает к переговорам киевский режим. Читайте также на РИА Новости Крым:Песков сделал заявление о переговорах с КиевомПодписать, что скажут: Медведев – о роли Зеленского в переговорах с РФКогда ВС РФ смогут переломить ситуацию на фронте – военный эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, политика, сво, украина, россия, новости