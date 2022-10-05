https://crimea.ria.ru/20221005/kogda-vs-rf-smogut-perelomit-situatsiyu-na-fronte--voennyy-ekspert--1124725608.html

Когда ВС РФ смогут переломить ситуацию на фронте – военный эксперт

Когда ВС РФ смогут переломить ситуацию на фронте – военный эксперт - РИА Новости Крым, 05.10.2022

Когда ВС РФ смогут переломить ситуацию на фронте – военный эксперт

Эффект от частичной мобилизации и прихода добровольцев проявится менее чем через месяц, ситуация радикально изменится в пользу российской армии и союзных сил,... РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T19:06

2022-10-05T19:06

2022-10-05T19:06

радио "спутник в крыму"

специальная военная операция рф на украине

мнения

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Эффект от частичной мобилизации и прихода добровольцев проявится менее чем через месяц, ситуация радикально изменится в пользу российской армии и союзных сил, считает директор Центра военно-политических проблем МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин."Сейчас по факту численность задействованной в спецоперации группировки ВС РФ и союзных войск примерно в три раза меньше, чем у ВСУ. Отсюда вытекают многие проблемы. Думаю, ситуация радикально изменится недели через три, максимум через месяц. Эффект от мобилизации и массового наплыва добровольцев проявится через неделю-другую. Там, где есть наиболее подготовленные ребята, в первую очередь добровольцы, можно будет уже пополнять существующие соединения. Плюс идет усиление военно-технических возможностей", – сказал Подберезкин в эфире радио "Спутник в Крыму".Эксперт также объяснил, почему российские военные и союзные войска были вынуждены отойти с некоторых занятых ими ранее позиций.Кроме того, по мнению Подберезкина, мы оказались не готовы к тому, что руководство Украины будет массово отправлять на смерть своих граждан на поле боя."Проблема в том, что мы отнеслись к этому как к специальной военной операции, как к частному делу, а Киев выложился по полной. Потому что есть за что выкладываться. Там выплачиваются премиальные за каждые сутки, и они готовы за эти премиальные платить жизнями сотен, а иногда и тысяч своих граждан каждый день, - пояснил специалист. - Эти новые вещи, которые появились сейчас, мы их предположить не могли и учесть не могли. Ну, кто мог подумать, что новобранцами будут застилать поле перед пулеметами и артиллерийскими расчетами?"10 сентября Минобороны РФ сообщило, что войска из Балаклеи и Изюма Харьковской области перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.1 октября МО РФ сообщило об отводе союзных войск отведены из Красного Лимана в Краматорском районе ДНР на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения.

https://crimea.ria.ru/20221003/v-kremle-otvetili-na-prizyv-kadyrova-primenit-malomoschnoe-yadernoe-oruzhie-1124699437.html

https://crimea.ria.ru/20221005/planiruyut-li-pereformatirovat-svo--1124723697.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, мнения, армия и флот