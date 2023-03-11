https://crimea.ria.ru/20230311/patriarkh-kirill-prizval-papu-i-genseka-oon-sberech-kievo-pecherskuyu-lavru-1127487875.html

Патриарх Кирилл призвал Папу и генсека ООН сберечь Киево-Печерскую Лавру

Патриарх Кирилл призвал Папу и генсека ООН сберечь Киево-Печерскую Лавру - РИА Новости Крым, 11.03.2023

Патриарх Кирилл призвал Папу и генсека ООН сберечь Киево-Печерскую Лавру

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Папе Римскому Франциску, генсеку ООН Антониу Гутерришу, директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и... РИА Новости Крым, 11.03.2023

2023-03-11T21:55

2023-03-11T21:55

2023-03-11T22:49

патриарх кирилл (владимир гундяев)

рпц (русская православная церковь)

украинская православная церковь (упц)

киево-печерская лавра

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Папе Римскому Франциску, генсеку ООН Антониу Гутерришу, директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи и другим представителям международных организаций и религиозным деятелям с призывом "приложить все возможные усилия и воспрепятствовать принудительному закрытию" Киево-Печерской лавры, которое "приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих. Соответствующее сообщили в Отделе внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ).Патриарх Кирилл отметил, что Киево-Печерская лавра – первый монастырь Киевской Руси, существующий с XI века, "родоначальник общей духовной и монашеской традиции русского, украинского и белорусского народов", колыбель цивилизации и национальных культур".При этом он отметил, что объявленный государственными властями Украины ультиматум в отношении Киево-Печерского монастыря "обращает на себя внимание отсутствием в нем достаточных юридических обоснований".Он обратился к религиозным деятелям и представителям международных организаций, призвав "приложить все возможные усилия, чтобы воспрепятствовать принудительному закрытию монастыря", что приведет к нарушению прав миллионов верующих на Украине на свободу вероисповедания, гарантированных им конституцией, а также международными документами, такими как Устав ООН, Всеобщая декларация прав человека и другими.Отмечается, что в числе адресатов соответствующего обращения: Папа Римский Франциск, генеральный секретарь Всемирного совета церквей Джерри Пиллэй, генсек ООН Антониу Гутерриш, генсек ОБСЕ Хельга Шмид, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи и другие.Патриарх подчеркнул, что лавра остается одним из крупнейших православных монастырей мира и объединяет более 200 монахов и послушников. Кроме того, на ее территории проживают сотни– студентов Киевской духовной академии и семинарии – будущие священнослужители, а также размещен центр управления Украинской православной церкви.Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. В УПЦ Московского патриархата письмо администрации лавры о разрыве договора аренды с мужским монастырем назвали ультиматумом, не имеющим юридических оснований.В субботу украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук выступил с заявлением, в котором назвал захват Киево-Печерской лавры рейдерским, киевскую власть – "идейными наследниками нацистов", а украинское государство – творением Франкенштейна, ненавидящим все живое. При этом он подчеркнул, что уничтожение истинной православной веры только укрепляет народ, поэтому православную веру, как и сам народ, не уничтожить.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Что будет с РПЦ в освобожденных регионах УкраиныРазделяющий проект: как Украина борется с православием"Сатанизм как он есть": Захарова об указе Зеленского о священниках УПЦ

https://crimea.ria.ru/20221229/zelenskogo-prizvali-prekratit-goneniya-na-upts-1126188002.html

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патриарх кирилл (владимир гундяев), рпц (русская православная церковь), украинская православная церковь (упц), киево-печерская лавра, религия, общество, украина, россия