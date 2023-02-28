Рейтинг@Mail.ru
Песков сделал заявление о переговорах с Киевом - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230228/peskov-sdelal-zayavlenie-o-peregovorakh-s-kievom-1127252906.html
Песков сделал заявление о переговорах с Киевом
Песков сделал заявление о переговорах с Киевом - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Песков сделал заявление о переговорах с Киевом
Кремль не видит каких-либо сигналов от Киева по готовности к переговорам и юридической возможности их проведения для украинской стороны. При этом Москва не... РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T13:42
2023-02-28T13:42
дмитрий песков
россия
украина
сво
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/11/1123252346_0:5:3191:1800_1920x0_80_0_0_edce8a911464111ae18f8ec9ccd0d979.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Кремль не видит каких-либо сигналов от Киева по готовности к переговорам и юридической возможности их проведения для украинской стороны. При этом Москва не отрицает возможности диалога, но не поступится новыми территориями. Такое заявление сделал во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Пока никто не может констатировать какие-либо сигналы с украинской стороны. Пока мы исходим из невозможности де-юре для украинской стороны вести какие-то переговоры на этот счет", - цитирует Пескова РИА Новости.При этом, по его словам, Москва ни при каких условиях не поступится новыми внутрироссийскими реалиями.Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что Россия готова ответить на любые серьезные предложения по переговорам об урегулировании на Украине, но пока их не поступало, а заявления представителей западных стран по этому поводу – "от лукавого". Читайте также на РИА Новости Крым:Подписать, что скажут: Медведев – о роли Зеленского в переговорах с РФКитай сделал заявление о кризисе на Украине и возможности переговоров"Ялта 2.0": когда переговоры о новом миропорядке станут реальностью
https://crimea.ria.ru/20230204/peregovorov-ne-budet-medvedev-ozvuchil-otvet-rf-v-sluchae-udarov-po-krymu-1126779090.html
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/11/1123252346_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_77373c7597d3379012ad1f06225bef44.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, россия, украина, сво, политика
Песков сделал заявление о переговорах с Киевом

Песков оценил возможность проведения переговоров с Киевом

13:42 28.02.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Кремль не видит каких-либо сигналов от Киева по готовности к переговорам и юридической возможности их проведения для украинской стороны. При этом Москва не отрицает возможности диалога, но не поступится новыми территориями. Такое заявление сделал во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Пока никто не может констатировать какие-либо сигналы с украинской стороны. Пока мы исходим из невозможности де-юре для украинской стороны вести какие-то переговоры на этот счет", - цитирует Пескова РИА Новости.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
4 февраля, 11:33
Переговоров не будет: Медведев озвучил ответ РФ в случае ударов по Крыму
При этом, по его словам, Москва ни при каких условиях не поступится новыми внутрироссийскими реалиями.
"Существуют определенные реалии, которые уже стали внутрироссийскими, я имею в виду новые российские территории. Существует Конституция РФ, которую нельзя не учитывать и которой российская сторона не сможет поступиться никогда", - констатировал представитель Кремля.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что Россия готова ответить на любые серьезные предложения по переговорам об урегулировании на Украине, но пока их не поступало, а заявления представителей западных стран по этому поводу – "от лукавого".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Подписать, что скажут: Медведев – о роли Зеленского в переговорах с РФ
Китай сделал заявление о кризисе на Украине и возможности переговоров
"Ялта 2.0": когда переговоры о новом миропорядке станут реальностью
 
Дмитрий ПесковРоссияУкраинаСВОПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:32В Крыму локализовали очередной очаг бруцеллеза
14:12Пенсионерка "разукрасила" центр Балаклавы украинской символикой
13:55Когда начнется продажа национализированных украинских активов в Крыму
13:44Российские военные отбили атаку беспилотников ВСУ на Кубани и в Адыгее
13:42Песков сделал заявление о переговорах с Киевом
13:25Минобороны сообщило о тренировке дежурных сил ПВО на западе России
13:18Когда запустят поезда из Крыма через новые регионы России
13:06В Крыму за год ввели почти миллион квадратных метров жилья
12:52Под Феодосией авто слетело в кювет и перевернулось
12:34В Керченском проливе туман – как работает переправа
12:30Небо над Санкт-Петербургом открыто
12:21На въезде в Севастополь до 2025 года ограничат движение транспорта
12:14В Крыму ожидают роста экономики на 3,4% в следующем году
12:05В Севастополе участникам СВО упростили процедуру заявок на льготы
11:39Аэропорт Пулково не принимает самолеты – что происходит
11:25Аксенов назвал срок ликвидации аварий в Евпатории и Красноперекопске
11:17Без сирен: в Крыму 1 марта проверят систему оповещения
11:06В Адыгее упал неустановленный летательный аппарат
11:01Аварии в Евпатории и Красноперекопске: делом занялись правоохранители
10:54Заболеваемость COVID в Крыму и Севастополе – данные за сутки
Лента новостейМолния