https://crimea.ria.ru/20230228/peskov-sdelal-zayavlenie-o-peregovorakh-s-kievom-1127252906.html
Песков сделал заявление о переговорах с Киевом
Песков сделал заявление о переговорах с Киевом - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Песков сделал заявление о переговорах с Киевом
Кремль не видит каких-либо сигналов от Киева по готовности к переговорам и юридической возможности их проведения для украинской стороны. При этом Москва не... РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T13:42
2023-02-28T13:42
2023-02-28T13:42
дмитрий песков
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Кремль не видит каких-либо сигналов от Киева по готовности к переговорам и юридической возможности их проведения для украинской стороны. При этом Москва не отрицает возможности диалога, но не поступится новыми территориями. Такое заявление сделал во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Пока никто не может констатировать какие-либо сигналы с украинской стороны. Пока мы исходим из невозможности де-юре для украинской стороны вести какие-то переговоры на этот счет", - цитирует Пескова РИА Новости.При этом, по его словам, Москва ни при каких условиях не поступится новыми внутрироссийскими реалиями.Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что Россия готова ответить на любые серьезные предложения по переговорам об урегулировании на Украине, но пока их не поступало, а заявления представителей западных стран по этому поводу – "от лукавого". Читайте также на РИА Новости Крым:Подписать, что скажут: Медведев – о роли Зеленского в переговорах с РФКитай сделал заявление о кризисе на Украине и возможности переговоров"Ялта 2.0": когда переговоры о новом миропорядке станут реальностью
https://crimea.ria.ru/20230204/peregovorov-ne-budet-medvedev-ozvuchil-otvet-rf-v-sluchae-udarov-po-krymu-1126779090.html
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дмитрий песков, россия, украина, сво, политика
Песков сделал заявление о переговорах с Киевом
Песков оценил возможность проведения переговоров с Киевом