https://crimea.ria.ru/20230202/yalta-20-kogda-peregovory-o-novom-miroporyadke-stanut-realnostyu-1126741439.html

"Ялта 2.0": когда переговоры о новом миропорядке станут реальностью

"Ялта 2.0": когда переговоры о новом миропорядке станут реальностью - РИА Новости Крым, 02.02.2023

"Ялта 2.0": когда переговоры о новом миропорядке станут реальностью

Проведение конференции лидеров ведущих государств мира по выработке условий нового миропорядка, аналогичной Ялтинской конференции 1945 года, в ближайшие годы... РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T19:45

2023-02-02T19:45

2023-02-02T19:45

политика

ялтинская конференция

в мире

россия

мнения

андрей никифоров

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Проведение конференции лидеров ведущих государств мира по выработке условий нового миропорядка, аналогичной Ялтинской конференции 1945 года, в ближайшие годы вряд ли возможно. Перспектива проведения таких переговоров зависит от ряда факторов, в том числе от исхода специальной военной операции на Украине, а также от смены нынешних политических элит в ведущих странах Запада. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал политолог, доцент Таврической академии КФУ Андрей Никифоров.Эксперт отметил, что Ялтинская конференция 1945 года и Ялтинско-Потсдамская система международных отношений возникли как реальное соотношение сил между победителями во Второй мировой войне. После развала и исчезновения СССР эта система оказалась в ситуации "полураспада", а на сегодняшний день является фактически разрушенной.Одним из важных условий, при которых такая конференция станет возможной, является достижение Россией целей специальной военной операции на Украине, убежден Никифоров. В частности, он напомнил, что если бы не победа Красной Армии в Сталинградской битве и последовавший за ней коренной перелом в Великой Отечественной войне, никто бы не сел за один стол переговоров с СССР и не вырабатывал бы параметры нового мира.Кроме того, уверен политолог, нынешние западные лидеры просто не способны решать такие глобальные задачи как выработка основ нового мирового порядка."Просто нет сейчас того поколения политиков, которые могли бы взять на себя такую ответственность и такую работу по созданию новой системы мироустройства. Люди с потенциалом, конечно, есть. Но представьте себе (президента США Джо) Байдена или (канцлера ФРГ Олафа) Шольца, которые обсуждают эти вопросы. Просто смешно. Явно не они. Какие-то вызовы, сложности, препятствия, которые многим предстоит преодолеть, в том числе и нам, поднимут политиков другого масштаба, которые окажутся в состоянии это сделать. Но пока таковых на горизонте не наблюдаются", - констатировал Никифоров.Крымская (Ялтинская) конференция 1945 года – конференция глав правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне – СССР, США и Великобритании. Созвана в целях согласования планов окончательного разгрома фашистской Германии и ее союзников, выработки основных принципов общей политики в отношении послевоенного устройства мира.Состоялась 4-11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце близ Ялты в период мощного наступления Красной Армии и активных действий союзных войск на втором фронте.Решения конференции в области послевоенного устройства мира касались двух вопросов: проведение новых государственных границ на освобожденных территориях и установить общепризнанные всеми сторонами демаркационные линии между сферами влияния союзников, а также создать процедуры, гарантирующие неизменность этих линий.Читайте также на РИА Новости Крым:Военный эксперт назвал конечную цель спецоперации РФ на УкраинеВ Крыму уверены в неизбежности второй Ялтинской конференцииСпецоперация на Украине закончится "Ялтой 2.0" – политолог

https://crimea.ria.ru/20221027/putin-rasskazal-kakim-dolzhen-byt-novyy-miroporyadok-1125127630.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, ялтинская конференция, в мире, россия, мнения, андрей никифоров, сво