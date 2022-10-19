https://crimea.ria.ru/20221019/spetsoperatsiya-na-ukraine-zakonchitsya-yaltoy-20--politolog-1124974425.html

Спецоперация на Украине закончится "Ялтой 2.0" – политолог

Спецоперация на Украине закончится "Ялтой 2.0" – политолог - РИА Новости Крым, 19.10.2022

Спецоперация на Украине закончится "Ялтой 2.0" – политолог

Специальная военная операция на Украине завершится своего рода "Ялтой 2.0" – конференцией лидеров ведущих государств по выработке условий нового миропорядка,... РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T19:37

2022-10-19T19:37

2022-10-19T18:05

радио "спутник в крыму"

специальная военная операция рф на украине

украина

израиль

мнения

политика

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Специальная военная операция на Украине завершится своего рода "Ялтой 2.0" – конференцией лидеров ведущих государств по выработке условий нового миропорядка, аналогичной Ялтинской конференции 1945 года. Такое мнение высказал политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По мнению Колесниченко, многие страны это понимают, поэтому не спешат вставать на сторону США и их сателлитов и снабжать Украину оружием и деньгами. Так, в частности, поступает Израиль, отказавшийся поставлять Киеву элементы системы противоракетной обороны "Железный купол". Также за этим решением Тель-Авива стоят интересы самого израильского оборонно-промышленного комплекса, считает политолог."Эти системы не поставляют Украине, чтобы это оборудование не попало в руки российских военных. Во-первых, чтобы создать эту систему, нужны время и деньги, во- вторых, если это попадет на Украину, станет понятно, что эти системы не настолько эффективны, а это уже интерес оборонно-промышленного комплекса того же Израиля. Они эту систему никому не поставляют, и на это есть причины", - пояснил Колесниченко.Ранее издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Израиль отказывался поставлять Украине элементы системы противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол", поскольку Тель-Авив взял курс на поддержание стратегических отношений с Россией в Сирии и других горячих точках.До сих пор Тель-Авив ограничивался поставками Украине гуманитарных грузов и оказанием медицинской помощи украинцам, пострадавшим в результате военных действий. Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай призвал руководство страны начать поставки вооружения Украине по примеру США и НАТО. В свою очередь член кабинета безопасности Израиля, министр юстиции Гидеон Саар заявил, что поддержка Израилем Украины не включает поставок вооружений, и эта позиция не изменится.

https://crimea.ria.ru/20221018/v-izraile-sdelali-zayavlenie-o-postavkakh-vooruzheniya-ukraine-1124962189.html

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израиль

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