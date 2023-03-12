https://crimea.ria.ru/20230312/papa-rimskiy-gotovit-vstrechu-s-patriarkhom-kirillom-1127492043.html

Папа Римский готовит встречу с патриархом Кириллом

Папа Римский готовит встречу с патриархом Кириллом - РИА Новости Крым, 12.03.2023

Папа Римский готовит встречу с патриархом Кириллом

Папа Римский Франциск готовит встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Иерусалиме. Об этом в воскресенье заявил поддерживающий переписку с... РИА Новости Крым, 12.03.2023

2023-03-12T12:43

2023-03-12T12:43

2023-03-12T12:44

ватикан

папа римский франциск

религия

политика

украина

киево-печерская лавра

патриарх кирилл (владимир гундяев)

виктор медведчук

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Папа Римский Франциск готовит встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Иерусалиме. Об этом в воскресенье заявил поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.Накануне Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к папе Римскому Франциску, генсеку ООН Антониу Гутерришу, директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи и другим представителям международных организаций и религиозным деятелям с призывом "приложить все возможные усилия и воспрепятствовать принудительному закрытию" Киево-Печерской лавры, которое "приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих". Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. В УПЦ Московского патриархата письмо администрации лавры о разрыве договора аренды с мужским монастырем назвали ультиматумом, не имеющим юридических оснований.В субботу украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук выступил с заявлением, в котором назвал захват Киево-Печерской лавры рейдерским, киевскую власть – "идейными наследниками нацистов", а украинское государство – "творением Франкенштейна, ненавидящим все живое". При этом он подчеркнул, что уничтожение истинной православной веры только укрепляет народ, поэтому православную веру, как и сам народ, не уничтожить. Лавра остается одним из крупнейших православных монастырей мира и объединяет более 200 монахов и послушников. Кроме того, на ее территории проживают сотни студентов Киевской духовной академии и семинарии – будущие священнослужители, а также размещен центр управления Украинской православной церкви.Читайте также на РИА Новости Крым:Ватикан об урегулировании кризиса на Украине: идет непубличная работа"Сатанизм как он есть": Захарова об указе Зеленского о священниках УПЦВоенных священников в зоне спецоперации не хватает - РПЦ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ватикан, папа римский франциск, религия, политика, украина, киево-печерская лавра, патриарх кирилл (владимир гундяев), виктор медведчук