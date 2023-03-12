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Папа Римский готовит встречу с патриархом Кириллом - РИА Новости Крым, 12.03.2023
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Папа Римский готовит встречу с патриархом Кириллом
Папа Римский готовит встречу с патриархом Кириллом - РИА Новости Крым, 12.03.2023
Папа Римский готовит встречу с патриархом Кириллом
Папа Римский Франциск готовит встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Иерусалиме. Об этом в воскресенье заявил поддерживающий переписку с... РИА Новости Крым, 12.03.2023
2023-03-12T12:43
2023-03-12T12:44
ватикан
папа римский франциск
религия
политика
украина
киево-печерская лавра
патриарх кирилл (владимир гундяев)
виктор медведчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Папа Римский Франциск готовит встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Иерусалиме. Об этом в воскресенье заявил поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.Накануне Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к папе Римскому Франциску, генсеку ООН Антониу Гутерришу, директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи и другим представителям международных организаций и религиозным деятелям с призывом "приложить все возможные усилия и воспрепятствовать принудительному закрытию" Киево-Печерской лавры, которое "приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих". Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. В УПЦ Московского патриархата письмо администрации лавры о разрыве договора аренды с мужским монастырем назвали ультиматумом, не имеющим юридических оснований.В субботу украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук выступил с заявлением, в котором назвал захват Киево-Печерской лавры рейдерским, киевскую власть – "идейными наследниками нацистов", а украинское государство – "творением Франкенштейна, ненавидящим все живое". При этом он подчеркнул, что уничтожение истинной православной веры только укрепляет народ, поэтому православную веру, как и сам народ, не уничтожить. Лавра остается одним из крупнейших православных монастырей мира и объединяет более 200 монахов и послушников. Кроме того, на ее территории проживают сотни студентов Киевской духовной академии и семинарии – будущие священнослужители, а также размещен центр управления Украинской православной церкви.Читайте также на РИА Новости Крым:Ватикан об урегулировании кризиса на Украине: идет непубличная работа"Сатанизм как он есть": Захарова об указе Зеленского о священниках УПЦВоенных священников в зоне спецоперации не хватает - РПЦ
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ватикан, папа римский франциск, религия, политика, украина, киево-печерская лавра, патриарх кирилл (владимир гундяев), виктор медведчук
Папа Римский готовит встречу с патриархом Кириллом

Севастьянов: папа Римский Франциск встретиться с патриархом Кириллом

12:43 12.03.2023 (обновлено: 12:44 12.03.2023)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Папа Римский Франциск готовит встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Иерусалиме. Об этом в воскресенье заявил поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
"Он мне недавно – где-то неделю назад – писал, что они готовят встречу в Иерусалиме. И говорил, что считает патриарха Кирилла своим братом, что у них полное взаимопонимание", – цитирует Севастьянова РИА Новости.
Накануне Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к папе Римскому Франциску, генсеку ООН Антониу Гутерришу, директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи и другим представителям международных организаций и религиозным деятелям с призывом "приложить все возможные усилия и воспрепятствовать принудительному закрытию" Киево-Печерской лавры, которое "приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих".
Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. В УПЦ Московского патриархата письмо администрации лавры о разрыве договора аренды с мужским монастырем назвали ультиматумом, не имеющим юридических оснований.
В субботу украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук выступил с заявлением, в котором назвал захват Киево-Печерской лавры рейдерским, киевскую власть – "идейными наследниками нацистов", а украинское государство – "творением Франкенштейна, ненавидящим все живое". При этом он подчеркнул, что уничтожение истинной православной веры только укрепляет народ, поэтому православную веру, как и сам народ, не уничтожить.
Лавра остается одним из крупнейших православных монастырей мира и объединяет более 200 монахов и послушников. Кроме того, на ее территории проживают сотни студентов Киевской духовной академии и семинарии – будущие священнослужители, а также размещен центр управления Украинской православной церкви.
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