https://crimea.ria.ru/20230311/vatikan-ob-uregulirovanii-krizisa-na-ukraine-idet-nepublichnaya-rabota-1127488697.html

Ватикан об урегулировании кризиса на Украине: идет непубличная работа

Ватикан об урегулировании кризиса на Украине: идет непубличная работа - РИА Новости Крым, 11.03.2023

Ватикан об урегулировании кризиса на Украине: идет непубличная работа

Ватикан не разрабатывает мирный план, но предпринимает шаги дипломатического характера для урегулирования ситуации на Украине. Об этом в интервью газете La... РИА Новости Крым, 11.03.2023

2023-03-11T22:43

2023-03-11T22:43

2023-03-11T22:47

ватикан

папа римский франциск

политика

украина

россия

в мире

религия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Ватикан не разрабатывает мирный план, но предпринимает шаги дипломатического характера для урегулирования ситуации на Украине. Об этом в интервью газете La Nación заявил папа Римский Франциск, его слова приводит РИА Новости.Он, в частности, отметил, что плана мира" у Ватикана нет, но "есть служение во имя мира". И "сейчас идет непубличная работа", направленная на поиск возможного разрешения конфликта с участием представителей государств, которые обеспокоены ситуацией на Украине.Он также допустил возможность проведения Ватиканом встречи представителей разных стран для обсуждения российско-украинского вопроса. Но отметил, что не может сказать с уверенностью, возможна ли встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского в Ватикане."Возможна встреча представителей стран мира... Ватикан работает", – сказал Папа.Комментируя отношения с послом России в Ватикане, Франциск назвал их прекрасными, а Александра Авдеева - профессионалом, с которым можно вести диалог."Мои отношения с российским послом здесь прекрасные... Он сын украинки и русского, он хорошо знает конфликт (на Украине – ред.). Это очень серьезный человек, профессионал. С ним можно вести диалог. И, пока можно вести диалог, мы будем продвигаться вперед", – заключил понтифик.Ранее 11 марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал Папу Римского Франциска, генсека ООН и ряд других религиозных деятелей и видных представителей международных организаций воспрепятствовать изгнанию монахов УПЦ из Киево-Печерской Лавры и сохранить обитель.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков оценил перспективы переговоров Москвы и Киева в Ватикане Не указывайте Папе: Ватикан недоволен Зеленским - СМИВ Ватикане высказались против военной поддержки Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ватикан, папа римский франциск, политика, украина, россия, в мире, религия