https://crimea.ria.ru/20230311/vatikan-ob-uregulirovanii-krizisa-na-ukraine-idet-nepublichnaya-rabota-1127488697.html
Ватикан об урегулировании кризиса на Украине: идет непубличная работа
Ватикан об урегулировании кризиса на Украине: идет непубличная работа - РИА Новости Крым, 11.03.2023
Ватикан об урегулировании кризиса на Украине: идет непубличная работа
Ватикан не разрабатывает мирный план, но предпринимает шаги дипломатического характера для урегулирования ситуации на Украине. Об этом в интервью газете La... РИА Новости Крым, 11.03.2023
2023-03-11T22:43
2023-03-11T22:43
2023-03-11T22:47
ватикан
папа римский франциск
политика
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россия
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религия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Ватикан не разрабатывает мирный план, но предпринимает шаги дипломатического характера для урегулирования ситуации на Украине. Об этом в интервью газете La Nación заявил папа Римский Франциск, его слова приводит РИА Новости.Он, в частности, отметил, что плана мира" у Ватикана нет, но "есть служение во имя мира". И "сейчас идет непубличная работа", направленная на поиск возможного разрешения конфликта с участием представителей государств, которые обеспокоены ситуацией на Украине.Он также допустил возможность проведения Ватиканом встречи представителей разных стран для обсуждения российско-украинского вопроса. Но отметил, что не может сказать с уверенностью, возможна ли встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского в Ватикане."Возможна встреча представителей стран мира... Ватикан работает", – сказал Папа.Комментируя отношения с послом России в Ватикане, Франциск назвал их прекрасными, а Александра Авдеева - профессионалом, с которым можно вести диалог."Мои отношения с российским послом здесь прекрасные... Он сын украинки и русского, он хорошо знает конфликт (на Украине – ред.). Это очень серьезный человек, профессионал. С ним можно вести диалог. И, пока можно вести диалог, мы будем продвигаться вперед", – заключил понтифик.Ранее 11 марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал Папу Римского Франциска, генсека ООН и ряд других религиозных деятелей и видных представителей международных организаций воспрепятствовать изгнанию монахов УПЦ из Киево-Печерской Лавры и сохранить обитель.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков оценил перспективы переговоров Москвы и Киева в Ватикане Не указывайте Папе: Ватикан недоволен Зеленским - СМИВ Ватикане высказались против военной поддержки Украины
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РИА Новости Крым
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ватикан, папа римский франциск, политика, украина, россия, в мире, религия
Ватикан об урегулировании кризиса на Украине: идет непубличная работа
Папа Римский: Ватикан делает дипломатические шаги для урегулирования ситуации на Украине
22:43 11.03.2023 (обновлено: 22:47 11.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Ватикан не разрабатывает мирный план, но предпринимает шаги дипломатического характера для урегулирования ситуации на Украине. Об этом в интервью газете La Nación заявил папа Римский Франциск, его слова приводит РИА Новости.
Он, в частности, отметил, что плана мира" у Ватикана нет, но "есть служение во имя мира". И "сейчас идет непубличная работа", направленная на поиск возможного разрешения конфликта с участием представителей государств, которые обеспокоены ситуацией на Украине.
"В данный момент Ватикан делает некие вещи более дипломатического характера, чтобы посмотреть, можно ли чего-то добиться", – сказал Франциск.
Он также допустил возможность проведения Ватиканом встречи представителей разных стран для обсуждения российско-украинского вопроса. Но отметил, что не может сказать с уверенностью, возможна ли встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского в Ватикане.
"Возможна встреча представителей стран мира... Ватикан работает", – сказал Папа.
Комментируя отношения с послом России в Ватикане, Франциск назвал их прекрасными, а Александра Авдеева - профессионалом, с которым можно вести диалог.
"Мои отношения с российским послом здесь прекрасные... Он сын украинки и русского, он хорошо знает конфликт (на Украине – ред.). Это очень серьезный человек, профессионал. С ним можно вести диалог. И, пока можно вести диалог, мы будем продвигаться вперед", – заключил понтифик.
Ранее 11 марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал
Папу Римского Франциска, генсека ООН и ряд других религиозных деятелей и видных представителей международных организаций воспрепятствовать изгнанию монахов УПЦ из Киево-Печерской Лавры и сохранить обитель.