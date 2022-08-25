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Не указывайте Папе: Ватикан недоволен Зеленским - СМИ - РИА Новости Крым, 25.08.2022
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Не указывайте Папе: Ватикан недоволен Зеленским - СМИ
Не указывайте Папе: Ватикан недоволен Зеленским - СМИ - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Не указывайте Папе: Ватикан недоволен Зеленским - СМИ
Папа Римский Франциск недоволен политикой официального Киева и, в частности, поведением президента Украины Зеленского, который пытается давить в вопросе... РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T12:56
2022-08-25T12:56
в мире
политика
владимир зеленский (президент украины)
украина
религия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Папа Римский Франциск недоволен политикой официального Киева и, в частности, поведением президента Украины Зеленского, который пытается давить в вопросе поддержки Украины, пишет IL Fatto Quotidian."Ватикан не любит, когда понтифику указывают, что ему делать", - констатирует автор материала Марко Полити.Отмечается также, что Ватикан никогда "не теряет общего взгляда на события", как с исторической, так и с геополитической точек зрения."Бесполезно делать вид, что за десятилетия после распада СССР НАТО не расширилась, доведя вес военно-политического блока до границ РФ… Запад начал "лаять у ворот России", - говорится в статье.Папа римский не будет слепо занимать одну из сторон, тем более по чьей-то указке: "В конце концов, Франциск лично решит, как и когда двигаться", - резюмирует Полити.Ранее Папа Римский призвал международных игроков "не жалеть сил для возобновления переговорного процесса и не приумножать бессмысленность войны".
https://crimea.ria.ru/20220717/papa-rimskiy-prizval-k-dialogu-po-ukraine-1123872198.html
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в мире, политика, владимир зеленский (президент украины), украина, религия
Не указывайте Папе: Ватикан недоволен Зеленским - СМИ

IL Fatto Quotidian: в Ватикане рассказали о недовольстве Папы поведением Зеленского

12:56 25.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на собор Святого Петра в Ватикане
Вид на собор Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Папа Римский Франциск недоволен политикой официального Киева и, в частности, поведением президента Украины Зеленского, который пытается давить в вопросе поддержки Украины, пишет IL Fatto Quotidian.
"Ватикан не любит, когда понтифику указывают, что ему делать", - констатирует автор материала Марко Полити.
Он поясняет, что речь идет о слишком настойчивых попытках пригласить Папу в Киев, тогда как сам понтифик не планирует визит на Украину, не побывав прежде в Москве для поощрения мирных переговоров. Кроме того, Ватикан возмущен тем, что официальный Киев подверг цензуре телетрансляцию Крестного хода, где проповедовалась идея мира между Россией и Украиной.
Отмечается также, что Ватикан никогда "не теряет общего взгляда на события", как с исторической, так и с геополитической точек зрения.
"Бесполезно делать вид, что за десятилетия после распада СССР НАТО не расширилась, доведя вес военно-политического блока до границ РФ… Запад начал "лаять у ворот России", - говорится в статье.
Папа римский не будет слепо занимать одну из сторон, тем более по чьей-то указке: "В конце концов, Франциск лично решит, как и когда двигаться", - резюмирует Полити.
Ранее Папа Римский призвал международных игроков "не жалеть сил для возобновления переговорного процесса и не приумножать бессмысленность войны".
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