https://crimea.ria.ru/20220825/ne-ukazyvayte-pape-vatikan-nedovolen-zelenskim---smi-1124287574.html

Не указывайте Папе: Ватикан недоволен Зеленским - СМИ

Не указывайте Папе: Ватикан недоволен Зеленским - СМИ - РИА Новости Крым, 25.08.2022

Не указывайте Папе: Ватикан недоволен Зеленским - СМИ

Папа Римский Франциск недоволен политикой официального Киева и, в частности, поведением президента Украины Зеленского, который пытается давить в вопросе... РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T12:56

2022-08-25T12:56

2022-08-25T12:56

в мире

политика

владимир зеленский (президент украины)

украина

религия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Папа Римский Франциск недоволен политикой официального Киева и, в частности, поведением президента Украины Зеленского, который пытается давить в вопросе поддержки Украины, пишет IL Fatto Quotidian."Ватикан не любит, когда понтифику указывают, что ему делать", - констатирует автор материала Марко Полити.Отмечается также, что Ватикан никогда "не теряет общего взгляда на события", как с исторической, так и с геополитической точек зрения."Бесполезно делать вид, что за десятилетия после распада СССР НАТО не расширилась, доведя вес военно-политического блока до границ РФ… Запад начал "лаять у ворот России", - говорится в статье.Папа римский не будет слепо занимать одну из сторон, тем более по чьей-то указке: "В конце концов, Франциск лично решит, как и когда двигаться", - резюмирует Полити.Ранее Папа Римский призвал международных игроков "не жалеть сил для возобновления переговорного процесса и не приумножать бессмысленность войны".

https://crimea.ria.ru/20220717/papa-rimskiy-prizval-k-dialogu-po-ukraine-1123872198.html

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в мире, политика, владимир зеленский (президент украины), украина, религия