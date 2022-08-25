https://crimea.ria.ru/20220825/ne-ukazyvayte-pape-vatikan-nedovolen-zelenskim---smi-1124287574.html
Не указывайте Папе: Ватикан недоволен Зеленским - СМИ
Не указывайте Папе: Ватикан недоволен Зеленским - СМИ - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Не указывайте Папе: Ватикан недоволен Зеленским - СМИ
Папа Римский Франциск недоволен политикой официального Киева и, в частности, поведением президента Украины Зеленского, который пытается давить в вопросе... РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T12:56
2022-08-25T12:56
2022-08-25T12:56
в мире
политика
владимир зеленский (президент украины)
украина
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111577/14/1115771403_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_c991d8a8b0081fc0cf2a8b5f8f410cbd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Папа Римский Франциск недоволен политикой официального Киева и, в частности, поведением президента Украины Зеленского, который пытается давить в вопросе поддержки Украины, пишет IL Fatto Quotidian."Ватикан не любит, когда понтифику указывают, что ему делать", - констатирует автор материала Марко Полити.Отмечается также, что Ватикан никогда "не теряет общего взгляда на события", как с исторической, так и с геополитической точек зрения."Бесполезно делать вид, что за десятилетия после распада СССР НАТО не расширилась, доведя вес военно-политического блока до границ РФ… Запад начал "лаять у ворот России", - говорится в статье.Папа римский не будет слепо занимать одну из сторон, тем более по чьей-то указке: "В конце концов, Франциск лично решит, как и когда двигаться", - резюмирует Полити.Ранее Папа Римский призвал международных игроков "не жалеть сил для возобновления переговорного процесса и не приумножать бессмысленность войны".
https://crimea.ria.ru/20220717/papa-rimskiy-prizval-k-dialogu-po-ukraine-1123872198.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111577/14/1115771403_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_a81b708efbd026ea12b527c493a8a686.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, политика, владимир зеленский (президент украины), украина, религия
Не указывайте Папе: Ватикан недоволен Зеленским - СМИ
IL Fatto Quotidian: в Ватикане рассказали о недовольстве Папы поведением Зеленского
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Папа Римский Франциск недоволен политикой официального Киева и, в частности, поведением президента Украины Зеленского, который пытается давить в вопросе поддержки Украины, пишет IL Fatto Quotidian.
"Ватикан не любит, когда понтифику указывают, что ему делать", - констатирует автор материала Марко Полити.
Он поясняет, что речь идет о слишком настойчивых попытках пригласить Папу в Киев, тогда как сам понтифик не планирует визит на Украину, не побывав прежде в Москве для поощрения мирных переговоров. Кроме того, Ватикан возмущен тем, что официальный Киев подверг цензуре телетрансляцию Крестного хода, где проповедовалась идея мира между Россией и Украиной.
Отмечается также, что Ватикан никогда "не теряет общего взгляда на события", как с исторической, так и с геополитической точек зрения.
"Бесполезно делать вид, что за десятилетия после распада СССР НАТО не расширилась, доведя вес военно-политического блока до границ РФ… Запад начал "лаять у ворот России", - говорится в статье.
Папа римский не будет слепо занимать одну из сторон, тем более по чьей-то указке: "В конце концов, Франциск лично решит, как и когда двигаться", - резюмирует Полити.
Ранее Папа Римский призвал международных игроков "не жалеть сил для возобновления переговорного процесса и не приумножать бессмысленность войны".