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Военных священников в зоне спецоперации не хватает - РПЦ - РИА Новости Крым, 07.01.2023
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Военных священников в зоне спецоперации не хватает - РПЦ
Военных священников в зоне спецоперации не хватает - РПЦ - РИА Новости Крым, 07.01.2023
Военных священников в зоне спецоперации не хватает - РПЦ
Синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами работает над увеличением числа военных священников, так как их отправляют в зону проведения... РИА Новости Крым, 07.01.2023
2023-01-07T13:05
2023-01-07T12:37
сво
рпц (русская православная церковь)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами работает над увеличением числа военных священников, так как их отправляют в зону проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, пишет РИА Новости."Поскольку военных священников направляют в зону специальной военной операции в командировки, точное число назвать сложно. Речь идет о десятках капелланов, но, конечно, этого недостаточно. И синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами работает над увеличением числа военных священников и окончательному урегулированию их статуса, социальных гарантий и так далее", – отметил Легойда.Киеву нужна не только денацификация, но и дехизматизация — священник&gt;&gt;По его словам, на нужды капелланов иногда проводятся народные сборы, а волонтеры отправляют праздничные подарки защитникам Отечества ко дню Рождества Христова. Кроме того, он рассказал, что среди священников в российской армии есть и военные, которые найдут время разделить радость православного праздника, в том числе на полях сражений."Несмотря ни на что, даже на полях сражений в сердцах верующих найдется место для принятия благой вести о пришедшем в мире Господе. Кроме того, в нашей армии есть военные священники, и, думаю, что там, где это будет возможно, они разделят радость о родившемся Спасителе с солдатами и офицерами", – обозначил Легойда.Читайте также на РИА Новости Крым:Сын Божий родился: Христов праздник в Симферополе - фотоКто и как обеспечит безопасность в храмах Крыма и Севастополя в РождествоПатриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие
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сво, рпц (русская православная церковь), общество, россия
Военных священников в зоне спецоперации не хватает - РПЦ

Счет фронтовых священников идет на десятки, но этого не достаточно - РПЦ

13:05 07.01.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСвященник отец Валерий проводит богослужения в полевых условиях
Священник отец Валерий проводит богослужения в полевых условиях - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами работает над увеличением числа военных священников, так как их отправляют в зону проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, пишет РИА Новости.
"Поскольку военных священников направляют в зону специальной военной операции в командировки, точное число назвать сложно. Речь идет о десятках капелланов, но, конечно, этого недостаточно. И синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами работает над увеличением числа военных священников и окончательному урегулированию их статуса, социальных гарантий и так далее", – отметил Легойда.
Киеву нужна не только денацификация, но и дехизматизация — священник>>
По его словам, на нужды капелланов иногда проводятся народные сборы, а волонтеры отправляют праздничные подарки защитникам Отечества ко дню Рождества Христова. Кроме того, он рассказал, что среди священников в российской армии есть и военные, которые найдут время разделить радость православного праздника, в том числе на полях сражений.
"Несмотря ни на что, даже на полях сражений в сердцах верующих найдется место для принятия благой вести о пришедшем в мире Господе. Кроме того, в нашей армии есть военные священники, и, думаю, что там, где это будет возможно, они разделят радость о родившемся Спасителе с солдатами и офицерами", – обозначил Легойда.
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