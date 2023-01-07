https://crimea.ria.ru/20230107/voennykh-svyaschennikov-v-zone-spetsoperatsii-ne-khvataet---rpts-1126287636.html

Военных священников в зоне спецоперации не хватает - РПЦ

Военных священников в зоне спецоперации не хватает - РПЦ - РИА Новости Крым, 07.01.2023

Военных священников в зоне спецоперации не хватает - РПЦ

Синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами работает над увеличением числа военных священников, так как их отправляют в зону проведения... РИА Новости Крым, 07.01.2023

2023-01-07T13:05

2023-01-07T13:05

2023-01-07T12:37

сво

рпц (русская православная церковь)

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0d/1124867403_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_110f1d9b9b0bb855bb11142e067ad6dd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами работает над увеличением числа военных священников, так как их отправляют в зону проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, пишет РИА Новости."Поскольку военных священников направляют в зону специальной военной операции в командировки, точное число назвать сложно. Речь идет о десятках капелланов, но, конечно, этого недостаточно. И синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами работает над увеличением числа военных священников и окончательному урегулированию их статуса, социальных гарантий и так далее", – отметил Легойда.Киеву нужна не только денацификация, но и дехизматизация — священник>>По его словам, на нужды капелланов иногда проводятся народные сборы, а волонтеры отправляют праздничные подарки защитникам Отечества ко дню Рождества Христова. Кроме того, он рассказал, что среди священников в российской армии есть и военные, которые найдут время разделить радость православного праздника, в том числе на полях сражений."Несмотря ни на что, даже на полях сражений в сердцах верующих найдется место для принятия благой вести о пришедшем в мире Господе. Кроме того, в нашей армии есть военные священники, и, думаю, что там, где это будет возможно, они разделят радость о родившемся Спасителе с солдатами и офицерами", – обозначил Легойда.Читайте также на РИА Новости Крым:Сын Божий родился: Христов праздник в Симферополе - фотоКто и как обеспечит безопасность в храмах Крыма и Севастополя в РождествоПатриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, рпц (русская православная церковь), общество, россия