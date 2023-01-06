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Кто и как обеспечит безопасность в храмах Крыма и Севастополя в Рождество - РИА Новости Крым, 06.01.2023
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Кто и как обеспечит безопасность в храмах Крыма и Севастополя в Рождество
Кто и как обеспечит безопасность в храмах Крыма и Севастополя в Рождество - РИА Новости Крым, 06.01.2023
Кто и как обеспечит безопасность в храмах Крыма и Севастополя в Рождество
Во время проведения мероприятий, посвященных празднованию Рождества, в храмах Крыма и Севастополя будут дежурить пожарные дружины и сотрудники полиции. РИА Новости Крым, 06.01.2023
2023-01-06T16:42
2023-01-06T16:42
крым
севастополь
мчс крыма
полиция севастополя
общество
безопасность республики крым и севастополя
религия
рождество христово
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Во время проведения мероприятий, посвященных празднованию Рождества, в храмах Крыма и Севастополя будут дежурить пожарные дружины и сотрудники полиции.Как отметили в пресс-службе МЧС Крыма, накануне спасатели провели пожарно-технические обследования помещений и инструктаж ответственных лиц. "Проводятся инструктажи ответственных лиц за противопожарное состояние объектов, а непосредственно в праздничную ночь во всех храмах Крыма будут дежурить сотрудники МЧС", — заверил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев.Кроме того, в каждой церкви в рождественскую ночь помимо спасателей будут находиться и члены пожарных дружин.В МЧС также напомнили гражданам о главных правилах пожарной безопасности в церквях во время праздников. Прихожанам рекомендуют закатывать рукава одежды зажигая свечи, держать под горящей свечей носовой платок или бумагу для защиты кожи от воска, убирать волосы и крепко подвязывать платки, чтобы уберечь их от пламени, внимательно следить за детьми. Кроме того, в МЧС посоветовали заранее узнать о запасных выходах из помещения и ознакомиться с планами эвакуации."Если в храме сработала пожарная сигнализация - не пугайтесь, покидайте его спешно, но, не создавая паники и давки", — добавили в ведомстве.В Севастополе за безопасностью прихожан будут следить полицейские, Росгвардия, представители казачества и добровольных народных дружин. Как уточнили силовики, для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности полицейскими обследованы и взяты под охрану 16 культовых учреждений."Маршруты патрулирования будут максимально приближены к местам проведения религиозных мероприятий. Для безопасности граждан на многих объектах будет проводиться контрольно-пропускной режим и досмотровые мероприятия", - предупредили в Полиции Севастополя.Желающие посетить богослужения не должны иметь при себе крупногабаритные вещи, колюще-режущие предметы, травматическое оружие, аэрозольные баллончики, спиртные напитки, напитки в стеклянной таре, а также пиротехнические изделия.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил ввести режим прекращения огня на РождествоПравославные дороги: в Крыму в январе устроят паломнические поездкиКакую помощь беженцы могут получить при православных церквях
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Кто и как обеспечит безопасность в храмах Крыма и Севастополя в Рождество

В рождественскую ночь в храмах Крыма и Севастополя будут дежурить МЧС и полиция

16:42 06.01.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВ рождественскую ночь в храмах Крыма и Севастополя будут дежурить МЧС и полиция Празднование Рождества Христова
В рождественскую ночь в храмах Крыма и Севастополя будут дежурить МЧС и полиция Празднование Рождества Христова - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Во время проведения мероприятий, посвященных празднованию Рождества, в храмах Крыма и Севастополя будут дежурить пожарные дружины и сотрудники полиции.
Как отметили в пресс-службе МЧС Крыма, накануне спасатели провели пожарно-технические обследования помещений и инструктаж ответственных лиц.
"Проводятся инструктажи ответственных лиц за противопожарное состояние объектов, а непосредственно в праздничную ночь во всех храмах Крыма будут дежурить сотрудники МЧС", — заверил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев.
Кроме того, в каждой церкви в рождественскую ночь помимо спасателей будут находиться и члены пожарных дружин.
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В МЧС также напомнили гражданам о главных правилах пожарной безопасности в церквях во время праздников. Прихожанам рекомендуют закатывать рукава одежды зажигая свечи, держать под горящей свечей носовой платок или бумагу для защиты кожи от воска, убирать волосы и крепко подвязывать платки, чтобы уберечь их от пламени, внимательно следить за детьми. Кроме того, в МЧС посоветовали заранее узнать о запасных выходах из помещения и ознакомиться с планами эвакуации.
"Если в храме сработала пожарная сигнализация - не пугайтесь, покидайте его спешно, но, не создавая паники и давки", — добавили в ведомстве.
В Севастополе за безопасностью прихожан будут следить полицейские, Росгвардия, представители казачества и добровольных народных дружин. Как уточнили силовики, для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности полицейскими обследованы и взяты под охрану 16 культовых учреждений.
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"Маршруты патрулирования будут максимально приближены к местам проведения религиозных мероприятий. Для безопасности граждан на многих объектах будет проводиться контрольно-пропускной режим и досмотровые мероприятия", - предупредили в Полиции Севастополя.
Желающие посетить богослужения не должны иметь при себе крупногабаритные вещи, колюще-режущие предметы, травматическое оружие, аэрозольные баллончики, спиртные напитки, напитки в стеклянной таре, а также пиротехнические изделия.
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