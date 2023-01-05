https://crimea.ria.ru/20230105/pravoslavnye-dorogi-v-krymu-v-yanvare-ustroyat-palomnicheskie-poezdki-1126258856.html
Православные дороги: в Крыму в январе устроят паломнические поездки
Православные дороги: в Крыму в январе устроят паломнические поездки - РИА Новости Крым, 05.01.2023
Православные дороги: в Крыму в январе устроят паломнические поездки
В Крыму в январе состоятся паломнические поездки по святым местам, первая из них назначена на 7 января с выездом из Симферополя, сообщает паломнический отдел... РИА Новости Крым, 05.01.2023
2023-01-05T13:37
2023-01-05T13:37
2023-01-05T13:39
новости крыма
крым
религия
общество
рождество христово
симферопольская и крымская епархия
туризм в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/05/1126258740_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_c7704622c4d4dfa51e51a2ee868f2dd1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. В Крыму в январе состоятся паломнические поездки по святым местам, первая из них назначена на 7 января с выездом из Симферополя, сообщает паломнический отдел Симферопольской и Крымской епархии. Рождественский маршрут проляжет через поселок Ласпи, где расположена часовня Рождества Христова и смотровая площадка с живописным видом на море и скалы горы Ильяс-Кая. Далее - через южнобережное урочище Батилиман к Мангупу и через Чоргуньскую башню к Чернореченскому акведуку.Еще одна паломническая поездка запланирована на Крещение Господне, 19 января. Ее участникам предложат посетить Свято-Николаевский мужской монастырь в Холмовке, приложиться к мироточивой иконе Божией Матери "Семистрельная" и окунуться в купель. В программу паломничества этого дня включено также посещение скита святой Анастасии Узорешительницы, расположенного в живописной горной местности близ села Предущельного, а также церкви Феодоровской иконы Божией Матери в Бахчисарае.После посещения святынь предусматриваются остановки и отдых у моря, в живописных уголках полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Реставрация святыни: в Феодосии воздвигли крест над древним храмомКрымская епархия открыла первый центр помощи в ЗапорожьеКакую помощь беженцы могут получить при православных церквях
https://crimea.ria.ru/20221013/v-boy-s-veroy-kak-tserkov-splotila-rossiyan-v-period-svo-1124867522.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/05/1126258740_17:0:892:656_1920x0_80_0_0_8b7595bf20de0aef70f5e7ebe4efe72d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, религия, общество, рождество христово, симферопольская и крымская епархия, туризм в крыму
Православные дороги: в Крыму в январе устроят паломнические поездки
Православных приглашают в январские паломнические поездки по Крыму
13:37 05.01.2023 (обновлено: 13:39 05.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. В Крыму в январе состоятся паломнические поездки по святым местам, первая из них назначена на 7 января с выездом из Симферополя, сообщает паломнический отдел Симферопольской и Крымской епархии.
Рождественский маршрут проляжет через поселок Ласпи, где расположена часовня Рождества Христова и смотровая площадка с живописным видом на море и скалы горы Ильяс-Кая. Далее - через южнобережное урочище Батилиман к Мангупу и через Чоргуньскую башню к Чернореченскому акведуку.
"Маршрут проходит по трассе Симферополь – Бахчисарай, затем по старой Шульской дороге, рядом с которой находится Мангуп – столица православного княжества и древние пещерные монастыри. Вы сделаете непродолжительную остановку возле Мангупа, узнаете историю этих мест, затем осмотрите Чоргуньскую башню – древнее сооружение в районе Черной речки, пройдете к Чернореченскому акведуку - памятнику не только архитектуры, но и инженерного искусства времен царской России", - рассказали в епархии.
Еще одна паломническая поездка запланирована на Крещение Господне, 19 января. Ее участникам предложат посетить Свято-Николаевский мужской монастырь в Холмовке, приложиться к мироточивой иконе Божией Матери "Семистрельная" и окунуться в купель. В программу паломничества этого дня включено также посещение скита святой Анастасии Узорешительницы, расположенного в живописной горной местности близ села Предущельного, а также церкви Феодоровской иконы Божией Матери в Бахчисарае.
После посещения святынь предусматриваются остановки и отдых у моря, в живописных уголках полуострова.
Читайте также на РИА Новости Крым: