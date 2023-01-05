https://crimea.ria.ru/20230105/pravoslavnye-dorogi-v-krymu-v-yanvare-ustroyat-palomnicheskie-poezdki-1126258856.html

Православные дороги: в Крыму в январе устроят паломнические поездки

Православные дороги: в Крыму в январе устроят паломнические поездки - РИА Новости Крым, 05.01.2023

Православные дороги: в Крыму в январе устроят паломнические поездки

В Крыму в январе состоятся паломнические поездки по святым местам, первая из них назначена на 7 января с выездом из Симферополя, сообщает паломнический отдел... РИА Новости Крым, 05.01.2023

2023-01-05T13:37

2023-01-05T13:37

2023-01-05T13:39

новости крыма

крым

религия

общество

рождество христово

симферопольская и крымская епархия

туризм в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/05/1126258740_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_c7704622c4d4dfa51e51a2ee868f2dd1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. В Крыму в январе состоятся паломнические поездки по святым местам, первая из них назначена на 7 января с выездом из Симферополя, сообщает паломнический отдел Симферопольской и Крымской епархии. Рождественский маршрут проляжет через поселок Ласпи, где расположена часовня Рождества Христова и смотровая площадка с живописным видом на море и скалы горы Ильяс-Кая. Далее - через южнобережное урочище Батилиман к Мангупу и через Чоргуньскую башню к Чернореченскому акведуку.Еще одна паломническая поездка запланирована на Крещение Господне, 19 января. Ее участникам предложат посетить Свято-Николаевский мужской монастырь в Холмовке, приложиться к мироточивой иконе Божией Матери "Семистрельная" и окунуться в купель. В программу паломничества этого дня включено также посещение скита святой Анастасии Узорешительницы, расположенного в живописной горной местности близ села Предущельного, а также церкви Феодоровской иконы Божией Матери в Бахчисарае.После посещения святынь предусматриваются остановки и отдых у моря, в живописных уголках полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Реставрация святыни: в Феодосии воздвигли крест над древним храмомКрымская епархия открыла первый центр помощи в ЗапорожьеКакую помощь беженцы могут получить при православных церквях

https://crimea.ria.ru/20221013/v-boy-s-veroy-kak-tserkov-splotila-rossiyan-v-period-svo-1124867522.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, религия, общество, рождество христово, симферопольская и крымская епархия, туризм в крыму