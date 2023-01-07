https://crimea.ria.ru/20230107/syn-bozhiy-rodilsya-khristov-prazdnik-v-simferopole---foto-1126283091.html

Сын Божий родился: Христов праздник в Симферополе - фото

Сын Божий родился: Христов праздник в Симферополе - фото - РИА Новости Крым, 07.01.2023

Сын Божий родился: Христов праздник в Симферополе - фото

Один из главных христианских праздников, Рождество сына Божия Иисуса Христа 7 января отмечают православные христиане. Традиционно в этот день в храмах проходят... РИА Новости Крым, 07.01.2023

2023-01-07T12:08

2023-01-07T12:08

2023-01-07T12:08

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симферополь

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крым

общество

рпц (русская православная церковь)

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Один из главных христианских праздников, Рождество сына Божия Иисуса Христа 7 января отмечают православные христиане. Традиционно в этот день в храмах проходят рождественские всенощные бдения, с крестными ходами по окончании литургии. несмотря на морозы, охватившие Россию, к храмам стекаются люди. В Крыму пока нет сильных морозов, хотя заметно похолодало и пасмурно. Но это не мешает прихожанам радоваться празднику. Что происходит в храме в эту святую ночь - в фотоленте РИА Новости Крым. Читайте по теме: Двенадцать блюд и что-то круглое: правила рождественского стола>>Православные дороги: в Крыму в январе устроят паломнические поездки>>Кто и как обеспечит безопасность в храмах Крыма и Севастополя в Рождество>>

https://crimea.ria.ru/20230107/pravoslavnye-traditsii-kak-pravilno-otmetit-rozhdestvo-1126218801.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, симферополь, рождество христово, крым, общество, рпц (русская православная церковь)