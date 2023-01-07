Рейтинг@Mail.ru
Сын Божий родился: Христов праздник в Симферополе - фото - РИА Новости Крым, 07.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20230107/syn-bozhiy-rodilsya-khristov-prazdnik-v-simferopole---foto-1126283091.html
Сын Божий родился: Христов праздник в Симферополе - фото
Сын Божий родился: Христов праздник в Симферополе - фото - РИА Новости Крым, 07.01.2023
Сын Божий родился: Христов праздник в Симферополе - фото
Один из главных христианских праздников, Рождество сына Божия Иисуса Христа 7 января отмечают православные христиане. Традиционно в этот день в храмах проходят... РИА Новости Крым, 07.01.2023
2023-01-07T12:08
2023-01-07T12:08
фотоленты
фото
симферополь
рождество христово
крым
общество
рпц (русская православная церковь)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/07/1126280797_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4ddb9de57edd943dfb9fd7cf8721d187.jpg
Один из главных христианских праздников, Рождество сына Божия Иисуса Христа 7 января отмечают православные христиане. Традиционно в этот день в храмах проходят рождественские всенощные бдения, с крестными ходами по окончании литургии. несмотря на морозы, охватившие Россию, к храмам стекаются люди. В Крыму пока нет сильных морозов, хотя заметно похолодало и пасмурно. Но это не мешает прихожанам радоваться празднику. Что происходит в храме в эту святую ночь - в фотоленте РИА Новости Крым. Читайте по теме: Двенадцать блюд и что-то круглое: правила рождественского стола&gt;&gt;Православные дороги: в Крыму в январе устроят паломнические поездки&gt;&gt;Кто и как обеспечит безопасность в храмах Крыма и Севастополя в Рождество&gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20230107/pravoslavnye-traditsii-kak-pravilno-otmetit-rozhdestvo-1126218801.html
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/07/1126280797_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_5e14b022aed607f837e9a74a01305817.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фото, симферополь, рождество христово, крым, общество, рпц (русская православная церковь)
Сын Божий родился: Христов праздник в Симферополе - фото

Ночь накануне Рождества в Петропавловском соборе Симферополя

12:08 07.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРождество 2023 Симферополь
Рождество 2023 Симферополь - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
Один из главных христианских праздников, Рождество сына Божия Иисуса Христа 7 января отмечают православные христиане. Традиционно в этот день в храмах проходят рождественские всенощные бдения, с крестными ходами по окончании литургии. несмотря на морозы, охватившие Россию, к храмам стекаются люди.
В Крыму пока нет сильных морозов, хотя заметно похолодало и пасмурно. Но это не мешает прихожанам радоваться празднику.
Что происходит в храме в эту святую ночь - в фотоленте РИА Новости Крым.
Читайте по теме:
Двенадцать блюд и что-то круглое: правила рождественского стола>>
Православные дороги: в Крыму в январе устроят паломнические поездки>>
Кто и как обеспечит безопасность в храмах Крыма и Севастополя в Рождество>>
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В храмах обычно ставят традиционную звезду - символ светила, которая указала волхвам и пастухам на факт и место рождения младенца Иисуса.

Рождество 2023 Симферополь
1 из 11

В храмах обычно ставят традиционную звезду - символ светила, которая указала волхвам и пастухам на факт и место рождения младенца Иисуса.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

А вот и сам Богомладенец на иконе.

Рождество 2023 Симферополь
2 из 11

А вот и сам Богомладенец на иконе.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Свечи и лампады в храмах горят всегда. Они - символ нашей молитвы, восходящей к Богу.

Рождество 2023 Симферополь
3 из 11

Свечи и лампады в храмах горят всегда. Они - символ нашей молитвы, восходящей к Богу.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРождество 2023 Симферополь
Рождество 2023 Симферополь
4 из 11
Рождество 2023 Симферополь
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Люди собираются на вечернюю литургию в храм апостолов Петра и Павла.

Рождество 2023 Симферополь
5 из 11

Люди собираются на вечернюю литургию в храм апостолов Петра и Павла.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Самый главный подарок Богу, говорят священники, - это наше покаяние и любовь к ближнему.

Рождество 2023 Симферополь
6 из 11

Самый главный подарок Богу, говорят священники, - это наше покаяние и любовь к ближнему.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Священник выносит из алтаря чашу с причастием. Начинается таинство.

Рождество 2023 Симферополь
7 из 11

Священник выносит из алтаря чашу с причастием. Начинается таинство.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В православии верующие причащаются тела и крови Христовой вином и просфорами, которые эти святыни символизируют.

Рождество 2023 Симферополь
8 из 11

В православии верующие причащаются тела и крови Христовой вином и просфорами, которые эти святыни символизируют.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРождество 2023 Симферополь
Рождество 2023 Симферополь
9 из 11
Рождество 2023 Симферополь
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Поздним холодным вечером народа на центральных улицах не много...

Рождество 2023 Симферополь
10 из 11

Поздним холодным вечером народа на центральных улицах не много...

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

... ведь Рождество традиционно считается очень семейным праздником.

Рождество 2023 Симферополь
11 из 11

... ведь Рождество традиционно считается очень семейным праздником.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 11

В храмах обычно ставят традиционную звезду - символ светила, которая указала волхвам и пастухам на факт и место рождения младенца Иисуса.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 11

А вот и сам Богомладенец на иконе.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 11

Свечи и лампады в храмах горят всегда. Они - символ нашей молитвы, восходящей к Богу.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 11
Рождество 2023 Симферополь
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 11

Люди собираются на вечернюю литургию в храм апостолов Петра и Павла.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 11

Самый главный подарок Богу, говорят священники, - это наше покаяние и любовь к ближнему.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 11

Священник выносит из алтаря чашу с причастием. Начинается таинство.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 11

В православии верующие причащаются тела и крови Христовой вином и просфорами, которые эти святыни символизируют.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 11
Рождество 2023 Симферополь
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
10 из 11

Поздним холодным вечером народа на центральных улицах не много...

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
11 из 11

... ведь Рождество традиционно считается очень семейным праздником.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Празднование Рождества Христова в Симферополе - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
03:46Эксклюзивы РИА Новости Крым
Православные традиции: как правильно отметить Рождество
 
ФотолентыФотоСимферопольРождество ХристовоКрымОбществоРПЦ (Русская православная церковь)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:05Военных священников в зоне спецоперации не хватает - РПЦ
12:32Шестилетний мальчик в США выстрелил в своего учителя - СМИ
12:08Сын Божий родился: Христов праздник в Симферополе - фото
11:51Где в субботу в Крыму не будет воды: адреса
10:59COVID в Крыму и Севастополе: данные за 7 января
10:46Путин поздравил россиян с Рождеством
10:36Керченская переправа возобновила работу — МЧС
10:21Кириенко и Турчак встретили Рождество в Крыму - фото
09:59Птица рождественского счастья — готовим утку по рецепту журналиста
09:19В Севастополе в Рождественскую ночь сбит беспилотник
08:54Новый пакет помощи: что США подготовили для Украины
08:26Как Крым переживет более засушливый 2023-й год – эксперт
08:04В огне не горит, в воде не тонет: как защитить гаджет от поломки
03:46Православные традиции: как правильно отметить Рождество
00:01В субботу в Крыму мокрый снег и до 5 градусов тепла
00:00Какой сегодня праздник: 7 января
23:19Непогода остановила движение паромов через Керченский пролив
19:58Главные события и заявления дня: 6 января
19:49В Крыму дефицит специалистов-водников, но проблема не решается – эксперт
19:32Главные новости Крыма: 6 января
Лента новостейМолния