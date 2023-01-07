Сын Божий родился: Христов праздник в Симферополе - фото

Ночь накануне Рождества в Петропавловском соборе Симферополя
В храмах обычно ставят традиционную звезду - символ светила, которая указала волхвам и пастухам на факт и место рождения младенца Иисуса.
В храмах обычно ставят традиционную звезду - символ светила, которая указала волхвам и пастухам на факт и место рождения младенца Иисуса.
А вот и сам Богомладенец на иконе.
А вот и сам Богомладенец на иконе.
Свечи и лампады в храмах горят всегда. Они - символ нашей молитвы, восходящей к Богу.
Свечи и лампады в храмах горят всегда. Они - символ нашей молитвы, восходящей к Богу.
Люди собираются на вечернюю литургию в храм апостолов Петра и Павла.
Люди собираются на вечернюю литургию в храм апостолов Петра и Павла.
Самый главный подарок Богу, говорят священники, - это наше покаяние и любовь к ближнему.
Самый главный подарок Богу, говорят священники, - это наше покаяние и любовь к ближнему.
Священник выносит из алтаря чашу с причастием. Начинается таинство.
Священник выносит из алтаря чашу с причастием. Начинается таинство.
В православии верующие причащаются тела и крови Христовой вином и просфорами, которые эти святыни символизируют.
В православии верующие причащаются тела и крови Христовой вином и просфорами, которые эти святыни символизируют.
Поздним холодным вечером народа на центральных улицах не много...
Поздним холодным вечером народа на центральных улицах не много...
... ведь Рождество традиционно считается очень семейным праздником.
... ведь Рождество традиционно считается очень семейным праздником.
В храмах обычно ставят традиционную звезду - символ светила, которая указала волхвам и пастухам на факт и место рождения младенца Иисуса.
А вот и сам Богомладенец на иконе.
Свечи и лампады в храмах горят всегда. Они - символ нашей молитвы, восходящей к Богу.
Люди собираются на вечернюю литургию в храм апостолов Петра и Павла.
Самый главный подарок Богу, говорят священники, - это наше покаяние и любовь к ближнему.
Священник выносит из алтаря чашу с причастием. Начинается таинство.
В православии верующие причащаются тела и крови Христовой вином и просфорами, которые эти святыни символизируют.
Поздним холодным вечером народа на центральных улицах не много...
... ведь Рождество традиционно считается очень семейным праздником.