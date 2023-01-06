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Двенадцать блюд и что-то круглое: правила рождественского стола - РИА Новости Крым, 06.01.2023
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Двенадцать блюд и что-то круглое: правила рождественского стола
Двенадцать блюд и что-то круглое: правила рождественского стола - РИА Новости Крым, 06.01.2023
Двенадцать блюд и что-то круглое: правила рождественского стола
Традиция ставить на рождественский стол двенадцать блюд сохраняет свою актуальность и сегодня. О том, почему важно следовать правилам предков, и какие символы... РИА Новости Крым, 06.01.2023
2023-01-06T18:01
2023-01-06T18:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Традиция ставить на рождественский стол двенадцать блюд сохраняет свою актуальность и сегодня. О том, почему важно следовать правилам предков, и какие символы должны появиться на праздничном столе в 2023 году, РИА Новости Крым рассказала исследователь народных практик Вероника Белозерова."Блюд должно быть двенадцать. Этнографы предполагают, что это может быть связано с двенадцатью месяцами. В христианстве это число используют применительно к двенадцати ученикам Иисуса Христа. При этом дорогие разносолы вовсе не обязательны. Даже хлеб – это отдельное блюдо. На столе могут быть отварной картофель, квашенная капуста, соленые огурцы. Обязательна кутья, которая символизирует жертву Богу. Пшеница с медом является сакральной частью святой вечери", - поясняет эксперт.Кроме того, по ее словам, наши прабабушки и прадедушки обязательно оставляли на рождественском столе символический сноб из нескольких колосьев – символ плодородия."И сегодня мы можем положить колоски, а если их нет – полынь или просто красивый пучок степных трав, веточку шиповника или боярышника", - советует Белозерова.Также она предлагает поставить на стол что-то круглое – это важно в этом году: Кроме того, исследователь народных практик не рекомендует в этом году надевать в праздник металлические и костяные украшения – эти материалы символизируют войну и алчность. Лучше предпочесть им бижутерию из дерева, самоцветных камней и даже украшения из цветов: "Все природное. Это будет способствовать благополучию в доме", - уверяет Белозерова.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
общество, религия, мнения, рождество христово, совет эксперта, вкусно и полезно, авторы
Двенадцать блюд и что-то круглое: правила рождественского стола

Исследователь народных практик Белозерова объяснила, как накрыть рождественский стол

18:01 06.01.2023
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкКаша кутья из перловой крупы на праздничном рождественском столе
Каша кутья из перловой крупы на праздничном рождественском столе - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости . Виктор Толочко
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Традиция ставить на рождественский стол двенадцать блюд сохраняет свою актуальность и сегодня. О том, почему важно следовать правилам предков, и какие символы должны появиться на праздничном столе в 2023 году, РИА Новости Крым рассказала исследователь народных практик Вероника Белозерова.
"Блюд должно быть двенадцать. Этнографы предполагают, что это может быть связано с двенадцатью месяцами. В христианстве это число используют применительно к двенадцати ученикам Иисуса Христа. При этом дорогие разносолы вовсе не обязательны. Даже хлеб – это отдельное блюдо. На столе могут быть отварной картофель, квашенная капуста, соленые огурцы. Обязательна кутья, которая символизирует жертву Богу. Пшеница с медом является сакральной частью святой вечери", - поясняет эксперт.
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Кроме того, по ее словам, наши прабабушки и прадедушки обязательно оставляли на рождественском столе символический сноб из нескольких колосьев – символ плодородия.
"И сегодня мы можем положить колоски, а если их нет – полынь или просто красивый пучок степных трав, веточку шиповника или боярышника", - советует Белозерова.
Также она предлагает поставить на стол что-то круглое – это важно в этом году:

"Важно, чтобы в этом году на столе было что-то круглое, как символ Солнца. Поскольку год в соответствии с астрологической картой будет тяжелый, нужно помогать Солнцу, проявлять уважение к нему", - пояснила она.

Кроме того, исследователь народных практик не рекомендует в этом году надевать в праздник металлические и костяные украшения – эти материалы символизируют войну и алчность. Лучше предпочесть им бижутерию из дерева, самоцветных камней и даже украшения из цветов: "Все природное. Это будет способствовать благополучию в доме", - уверяет Белозерова.
 
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