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Двенадцать блюд и что-то круглое: правила рождественского стола

Двенадцать блюд и что-то круглое: правила рождественского стола - РИА Новости Крым, 06.01.2023

Двенадцать блюд и что-то круглое: правила рождественского стола

Традиция ставить на рождественский стол двенадцать блюд сохраняет свою актуальность и сегодня. О том, почему важно следовать правилам предков, и какие символы... РИА Новости Крым, 06.01.2023

2023-01-06T18:01

2023-01-06T18:01

2023-01-06T18:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Традиция ставить на рождественский стол двенадцать блюд сохраняет свою актуальность и сегодня. О том, почему важно следовать правилам предков, и какие символы должны появиться на праздничном столе в 2023 году, РИА Новости Крым рассказала исследователь народных практик Вероника Белозерова."Блюд должно быть двенадцать. Этнографы предполагают, что это может быть связано с двенадцатью месяцами. В христианстве это число используют применительно к двенадцати ученикам Иисуса Христа. При этом дорогие разносолы вовсе не обязательны. Даже хлеб – это отдельное блюдо. На столе могут быть отварной картофель, квашенная капуста, соленые огурцы. Обязательна кутья, которая символизирует жертву Богу. Пшеница с медом является сакральной частью святой вечери", - поясняет эксперт.Кроме того, по ее словам, наши прабабушки и прадедушки обязательно оставляли на рождественском столе символический сноб из нескольких колосьев – символ плодородия."И сегодня мы можем положить колоски, а если их нет – полынь или просто красивый пучок степных трав, веточку шиповника или боярышника", - советует Белозерова.Также она предлагает поставить на стол что-то круглое – это важно в этом году: Кроме того, исследователь народных практик не рекомендует в этом году надевать в праздник металлические и костяные украшения – эти материалы символизируют войну и алчность. Лучше предпочесть им бижутерию из дерева, самоцветных камней и даже украшения из цветов: "Все природное. Это будет способствовать благополучию в доме", - уверяет Белозерова.

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

общество, религия, мнения, рождество христово, совет эксперта, вкусно и полезно, авторы