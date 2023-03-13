Монахи отказались покинуть Киево-Печерскую Лавру
Митрополит Лебедь: монахи Украинской православной церкви не покинут Киево-Печерскую Лавру
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Монахи канонической Украинской православной церкви не намерены покидать Киево-Печерскую Лавру, даже несмотря на угрозы расправы. Соответствующее заявление наместника Лавры, митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла Лебедя появилось в понедельник на официальном канале Лавры в YouTube.
"Мы не намерены выселяться и не будем, потому что сейчас есть законы, которые на стороне человека. Нам угрожают расправой, но это не 1917 год. Сегодня есть всемирное сообщество, есть какая-то культура… Нас никто не сможет оторвать от любви божьей", – заявил священнослужитель в видеообращении.
Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания до 29 марта. В УПЦ Московского патриархата письмо администрации лавры о разрыве договора аренды с мужским монастырем назвали ультиматумом, не имеющим юридических оснований.
11 марта Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к папе Римскому Франциску, генсеку ООН Антониу Гутерришу, директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи и другим представителям международных организаций и религиозным деятелям с призывом "приложить все возможные усилия и воспрепятствовать принудительному закрытию" Киево-Печерской Лавры, которое "приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих".
Ранее украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук выступил с заявлением, в котором назвал захват Киево-Печерской Лавры рейдерским, киевскую власть – "идейными наследниками нацистов", а украинское государство – "творением Франкенштейна, ненавидящим все живое". При этом он подчеркнул, что уничтожение истинной православной веры только укрепляет народ, поэтому православную веру, как и сам народ, не уничтожить.
Лавра остается одним из крупнейших православных монастырей мира и объединяет более 200 монахов и послушников. Кроме того, на ее территории проживают сотни студентов Киевской духовной академии и семинарии – будущие священнослужители, а также размещен центр управления Украинской православной церкви. В ведении национального заповедника "Киево-Печерская лавра" находится так называемая Верхняя лавра, где расположены Трапезная церковь и Успенский собор. Нижняя лавра, где, согласно сайту монастыря, расположен действующий монастырь и пещеры, – в бессрочной аренде Украинской православной церкви. В Нижней лавре расположена также резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского), предстоятеля канонической УПЦ.
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