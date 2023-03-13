https://crimea.ria.ru/20230313/monakhi-otkazalis-pokinut-kievo-pecherskuyu-lavru-1127515204.html

Монахи отказались покинуть Киево-Печерскую Лавру

Монахи отказались покинуть Киево-Печерскую Лавру - РИА Новости Крым, 13.03.2023

Монахи отказались покинуть Киево-Печерскую Лавру

Монахи канонической Украинской православной церкви не намерены покидать Киево-Печерскую Лавру, даже несмотря на угрозы расправы. Соответствующее заявление... РИА Новости Крым, 13.03.2023

2023-03-13T20:26

2023-03-13T20:26

2023-03-13T20:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Монахи канонической Украинской православной церкви не намерены покидать Киево-Печерскую Лавру, даже несмотря на угрозы расправы. Соответствующее заявление наместника Лавры, митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла Лебедя появилось в понедельник на официальном канале Лавры в YouTube.Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания до 29 марта. В УПЦ Московского патриархата письмо администрации лавры о разрыве договора аренды с мужским монастырем назвали ультиматумом, не имеющим юридических оснований.11 марта Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к папе Римскому Франциску, генсеку ООН Антониу Гутерришу, директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи и другим представителям международных организаций и религиозным деятелям с призывом "приложить все возможные усилия и воспрепятствовать принудительному закрытию" Киево-Печерской Лавры, которое "приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих".Ранее украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук выступил с заявлением, в котором назвал захват Киево-Печерской Лавры рейдерским, киевскую власть – "идейными наследниками нацистов", а украинское государство – "творением Франкенштейна, ненавидящим все живое". При этом он подчеркнул, что уничтожение истинной православной веры только укрепляет народ, поэтому православную веру, как и сам народ, не уничтожить.Лавра остается одним из крупнейших православных монастырей мира и объединяет более 200 монахов и послушников. Кроме того, на ее территории проживают сотни студентов Киевской духовной академии и семинарии – будущие священнослужители, а также размещен центр управления Украинской православной церкви. В ведении национального заповедника "Киево-Печерская лавра" находится так называемая Верхняя лавра, где расположены Трапезная церковь и Успенский собор. Нижняя лавра, где, согласно сайту монастыря, расположен действующий монастырь и пещеры, – в бессрочной аренде Украинской православной церкви. В Нижней лавре расположена также резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского), предстоятеля канонической УПЦ.Читайте также на РИА Новости Крым:Разделяющий проект: как Украина борется с православиемЧетыре месяца в зоне СВО: как священник Крым на передовую "променял""Сатанизм как он есть": Захарова об указе Зеленского о священниках УПЦ

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украина, киев, киево-печерская лавра, украинская православная церковь (упц), религия, в мире, общество, новости